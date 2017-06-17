Футбол на «Крестовском»: куда ушли 43 млрд – фото, видео

Стадион есть, эмоций нет. Почему на Кубке конфедераций в Петербурге ищут плохое.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Стадион у нас готов! – сказал Виталий Мутко. Он торжествовал.

— Я счастлива приехать сюда и увидеть арену в Санкт-Петербурге. Все технические вопросы прорабатывались 24 часа в сутки, – кокетливо говорила генсек ФИФА Фатма Самура.

Мусор

Корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер в это время устроил спонтанную инспекцию. Двадцатиминутная прогулка через подтрибунку, на улицу и вокруг стадиона привела его к кучам мусора, разбросанным проводам и довольно часто цитируемому посту в Facebook.

Гриша возмущён, его друзья тоже. Как можно строить стадион 10 лет, но не подготовить его к Кубку конфедераций? На что ушли 43 млрд? Почему территория до сих пор не вылизана?

«Потому что это Россия…» — можно было трагически закатить глаза, но это немного не тот случай.

Во-первых, Кубок конфедераций – тестовый турнир. За год до чемпионата мира в любом городе идёт строительство и реконструкция. Так что и мусор, и провода, и трещины на плитке – самая обычная история, которая не делает нашу страну третьесортной.

Во-вторых, спортивный, жилищный и парковый комплекс на Крестовском острове – это уже потрясающе красиво. Во Франции на Евро-2016 ничего подобного я не видел.

В-третьих, 43 млрд уже потрачены. Забудьте о них, приезжайте в Питер и наслаждайтесь. Или торжествуйте, как Виталий Леонтьевич.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Газон

— Мы играли на поле и похуже, — отшучивался главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон, только что прогуливавшийся по центральному кругу нового стадиона.

Мы тоже помним, что такое «похуже».

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Стадион

Без лишних рассуждений: в чаше «Крестовского» удобно, чисто и классно.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Британские журналисты

Они пытались провоцировать. Глава новостного отдела Sky Sports Брайан Суонсон беспокоился за строителей российских стадионов. Он вспомнил печальный доклад организации Human rights watch, но почему-то забыл о последовавшей проверке ФИФА, показавшей, что почти все проблемы уже решены.

— Если искать только плохое, то вы это найдёте, — сказал Мутко и выступил с модным внешнеполитическим предложением. – Просто приезжайте на объекты, я всё организую, сам покажу. Поговорите там с рабочими и посмотрите, кто и что здесь нарушает. У нас вообще-то самое жёсткое трудовое законодательство…

Сорокин: более 90% населения России — за проведение КК и чемпионата мира Генеральный секретарь ФИФА рассказала о северокорейских рабочих, а Мутко заговорил по-испански и пригласил англичанина на стройку.

Недавно официальный представитель МИД России предложил финскому журналисту съездить в Грозный и при содействии Рамзана Кадырова проверить информацию о гонениях на геев в Чечне. Но командировку Эркке Микконену «зарубила» редакция.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

— Sky примет предложение Мутко? – спросил я у Суонсона.

— Да, если президент РФС действительно всё организует.

— Вы уже общались с рабочими, они жаловались?

— Мы только прилетели. Нам, наверное, теперь действительно нужно увидеть всё своими глазами.

Эмоции

Россия очень боялась за иностранцев — что они приедут и увидят недостроенный стадион с покрашенным газоном, измождённых рабочих в лаптях и разбитые дороги. Но проблем у гостей не будет. Есть предположение, что отпуск в том же Питере будет замечательным периодом их жизни.

Поговорить же хочется скорее о внутреннем рынке. Например, о сборной России и почти нулевом интересе к ней. Можно дежурно просить: «Болейте за нас, нам нужна ваша поддержка», — но реальное отношение к публике всё равно проявится в деталях.

Например, на пресс-конференции перед турниром появляется Владимир Габулов. Игрок тульского «Арсенала», один из самых уважаемых людей в русском футболе, у нас нет предубеждений, но он попал в заявку после травмы Андрея Лунева и вряд ли сыграет за сборную хоть одну минуту. Ладно, зрители, но зачем ставить в комичное положение его самого?

Габулов: в январе поставил себе задачу попасть в сборную Владимир Габулов подвёл итоги сезона и рассказал о вызове в сборную России.

Или пресс-конференция тренерского штаба сборной России начинается в 15.30 на «Крестовском», а тренировка назначена на 17.00 в другом конце города. Шаттл с журналистами, естественно, опаздывает. Хочешь сделать сборную незаметной и разозлить тех, кому рассказывать о футболе стране, – спроси у Черчесова как.

Ещё за день до Кубка конфедераций в городе не работает фан-зона.

— Она откроется завтра, в 11, вроде, рядом с Марсовым полем, — говорят волонтёры. Мы весь вечер гуляем по городу, но так и не понимаем, где купить значки, футболки и другую атрибутику.



Непонятно, как о турнире рассказывать. Пеле перед питерским матчем сборной России почему-то приезжает в Москву. Послы турнира, в том числе Александр Кержаков, не назначаются для пресс-брифингов. Питер вообще будто стыдится своих легенд, оставляя их за рамками турнира. Отсутствуют также экскурсии и любые активности, которые покажут, почему Кубок конфедераций — это хорошо.



И именно поэтому Григорий Телингатер после официально-унылой пресс-конференции на 100 человек не едет, например, на экскурсию в Эрмитаж с Викторией Лопырёвой, а натыкается на мусор «Крестовского». Именно поэтому просмотры пресс-конференции Черчесова сравнимы с обзором матча ПФЛ.



И да, если русский футбол останется столько же серьёзным, то любой комментарий водителя автобуса «Спартака» будет интереснее, чем сборная России, Кубок конфедераций и потраченные на стадионы миллиарды.