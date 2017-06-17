Комбаров: сейчас настроение сборной лучше, чем год назад — есть качество!

— В каком состоянии команда подходит к старту Кубка конфедераций?

— Мы провели хорошую игру с Чили. В большинстве случаев выполнили установку тренера, что касается оборонительных действий. Выбегали в атаку, но в заключительной стадии чего-то не хватало, чтобы забить гол. Главное, что мы качественно выходили из обороны, активно действовали на контратаках. Да, пропустили гол — проспали. Но и сами забили.

— Что вас радует в игре сборной?

— Что в конце хватает сил добегать до чужих ворот. При том что матч с Чили шёл на высоких скоростях, на большом объёме работы. Плюс были моменты: Глушаков бил через себя, у Смолова был шанс. Ребят хватило до самого конца. Понятно, что были замены, но все, кто вышел, помогли команде. Нет безразличия: неважно, играл ты с первых минут или нет, — люди выходят и помогают. В этом основной позитив.

Как сборная России сыграет на Кубке конфедераций Главные тактические детали в игре нашей сборной перед турниром, где Россия не может ударить в грязь лицом.

— В Швейцарии год назад команду накачивали двухразовыми тренировками. Сейчас в Австрии сборная тренировалась один раз в день. Ощущаете разницу?

— На первом же собрании объявили: будут одноразовые тренировки. Смысл в том, чтобы за одно занятие выложиться полностью на максимальной концентрации. В этот момент идёт закладка фундамента, базы для выступления на турнире. Грубо говоря, нужно «умереть» — отдать все силы. А при двух тренировках пытаешься оставить часть на вторую. Это главное отличие. Наверное, поэтому мы и чувствуем себя физически лучше, чем в прошлом году. Больше времени остаётся на восстановление, и только одна мощная тренировка, после которой еле уползаешь.

— Если сборная чувствует себя хорошо, почему невыразительно начали матч с Венгрией?

— Это футбол, бывают ошибки. Потом наладили игру — и пошло. Опять же, у наших ворот не было явных голевых моментов. Это самое главное.

— Как вы видели эпизод с травмой Зобнина?

— Мы сидели на противоположной трибуне. Хоть и далеко было, но я сразу понял, что случилось. Видел, как люди получают такие травмы. Меня перетряхнуло, когда у Зобы поехала нога. Он упал, и я подумал: «Только бы не «кресты»!». Ну, может, растяжение или ещё что-то лёгкое — на 2-3 недели максимум. Специфический момент: вроде, ничего такого, а человек падает с болевым шоком. К сожалению, обследование подтвердило худший диагноз.

— Зобнин делился на сборах с нашим корреспондентом Полиной Куимовой своими опасениями. Слишком многое на него свалилось: чемпионство, признание, лидерство в сборной, не случилось бы чего. Она не смогла сдержать слёз, когда Роман получил травму.

— Рома сыграл практически все матчи в чемпионате, плюс Кубок и сборная. Он получил огромную нагрузку за этот сезон. Да и в эмоциональном плане есть небольшой перегруз. Он перешёл из вылетевшего «Динамо» в новый «Спартак» и сразу стал чемпионом. Но я не думаю, что травма произошла из-за этого. Травмы нельзя предсказать. Желаю Зобе скорейшего выздоровления. Ждём его в строю, он нам очень нужен. Это наш спартаковец, здоровья ему.

Сколько пропустит Роман Зобнин Есть минимальная надежда, что только Кубок конфедераций и старт сезона для «Спартака».

— Дзюба, Дзагоев, Зобнин — у сборной России не слишком большие потери перед Кубком конфедераций?

— Конечно, потери серьёзные, но тут ничего не поделаешь. Сетовать на это и говорить: «Во всём виноваты травмы», — глупо. От них никто не застрахован. Нужно уметь перестроиться, чтобы тот, кто сидел на замене, выходил втройне мотивированным.

«Судья свистнуть не успел, как Шишкин вырвал майку у Алексиса Санчеса»

— О чём подумали, когда Смолов убегал с центра поля и проходил венгров одного за другим?

— Там, кстати, Глушаков отнял мяч, а Зобнин отдал передачу Феде. Голевая же считается, когда дал пас уже в финальной стадии, а здесь Рома со своей половины отдал на центральную линию, там дальше Смолов всё сделал. А так, конечно, видел, что после гениального паса Зобнина Федя набрал скорость и у него получается обмануть одного, второго, пробить. Что тут скажешь, тоже красавчик. Но не такой, как Зоба.

Смолов: загляну в будущее и скажу — наша сборная дерзкая! Большое и откровенное интервью с Фёдором Смоловым о сборной и Кубке конфедераций, «Спартаке» и «Краснодаре», жизни и судьбе.

— Как матч с Венгрией оценил Черчесов?

— На разборе пробежались по моментам, ничего особенного. Рабочий процесс.

— Вы пробовали когда-нибудь острые чилийские перцы?

— Перцы пробовал. Ха, только не знаю, чилийские они были или болгарские. Грузинские точно пробовал. Друзья привозили аджику из Грузии — острее ничего не ел. Но сравнивать её со сборной Чили нельзя.

— Как готовились к игре с ними, на чём делали акцент, учитывая обилие звёзд в их составе?

— Абсолютно поменялась тактика. Раньше мы играли 5-3-2, а с чилийцами готовились по схеме 5-4-1. Работали над этим, провели теоретическое занятие на поле. Посмотрели нарезки моментов из последних игр. Подстроились под их манеру игры с двумя крайними защитниками. Они играют в четыре, но двое на флангах часто уходят очень высоко, а крайние хавы спускаются ниже. Исполнительское мастерство игроков соперника насторожило и заставило сыграть с небольшим уклоном в оборону.

— Что планировали противопоставить им в атаке?

— Чаще выбегать в контратаки, поддерживать их острыми пасами. Поэтому было много моментов.

— С кем-то поменялись футболками после матча?

— Поменялся кое с кем. Обычно договариваемся на поле, чтобы потом передать в раздевалку через администратора.

— Не было желания заполучить в коллекцию майку Алексиса Санчеса?

— Её Шишкин вырвал сразу. Ха, там ещё судья не успел свистнуть, а он уже переодел его майку. Видаля взял Глушаков, у него как раз восьмой номер. С Англией он поменялся с Лалланой, тот тоже восьмёрка. Наверное, собирает восьмые номера.

Глушаков: в сборной спорили, что «Спартак» не будет в тройке. Жду денег… Капитан чемпионов – о Федуне, Каррере, «Зените», Урганте, музыке, деньгах и алкоголе.

«После Евро было стыдно. Верю, что сейчас болельщиков не подведём»

— В каком настроении сейчас команда?

— В хорошем. Всё позитивно, готовимся к матчу с Новой Зеландией. В отличие от товарищеских матчей перед стартом Евро-2016 в прошлом году (поражение от Чехии и ничья с Сербией. – Прим. «Чемпионата»), на этот раз мы крупно обыграли венгров и сыграли вничью с сильной сборной Чили. Само собой, сейчас настроение лучше, чем в прошлом году. И пресса у команды другая, а главное — есть качество. Никто не скажет, что нам повезло или ещё что-то. Уровень нашей игры обнадёживает, при том что мы могли и выиграть в конце у чилийцев.

— После вашего стандарта Виктор Васин забил в стиле Игнашевича. Они похожи?

— Как минимум оба играют в ЦСКА. А так каждый стандарт — штрафные, угловые с разных позиций — и в атаке, и в обороне мы отрабатывали на сборе. С другой стороны, пройди мяч на пять сантиметров в бок или выше, гола бы не было. Получилась хорошая подача, Витя выпрыгнул и эффектно забил. Как наигрывали, так и получилось. В принципе, мне говорили подавать примерно в ту зону. Потом пересматривал повтор: все наши набегали туда и находились на более выигрышных позициях, чем соперники. Даже в этом плане мы выполнили установку Черчесова.

— Чувствуете волнение перед первым матчем с Новой Зеландией или вы спокойны?

— Сейчас полное спокойствие. Мы сконцентрированы на игре, хорошо подготовились. Волнения нет, мы очень собраны — ребята не первый год в футболе. Тут не волнение, а скорее предвкушение. Это только в день матча начинаешь накидывать мысли, сам себя настраиваешь уже непосредственно на игру.

— Это можно сравнить с ожиданием дня рождения в детстве?

— Чувства другие. Когда ждёшь праздника, то изначально уверен — будет весело. А тут понимаешь: чтобы было весело, надо приложить кое-какие усилия и только потом веселиться.

— За какой результат на Кубке конфедераций вам будет стыдно?

— За невыход из группы точно будет. Самое главное — показать бойцовский характер, чтобы люди увидели: ты «умираешь» на поле, отдаёшь всё, что есть. А в целом футбол такая вещь — трудно предсказать, что будет завтра.

— Когда последний раз вы чего-то стыдились?

— Когда мы не показывали достойной игры в «Спартаке» в прошлом сезоне и собственные болельщики на домашнем стадионе нас освистывали. Или когда мы показали «потрясающее» выступление на Евро. Тоже было очень стыдно, не хотелось ехать в отпуск и выходить из дома.

— Что нужно сделать, чтобы не испытать эти чувства на Кубке конфедераций?

— Играть, как с Чили. Думаю, к началу турнира мы подойдём в ещё более хорошем состоянии. Надеюсь и верю, что мы покажем качественный футбол и не подведём наших болельщиков.