Россия открывает Кубок конфедераций. LIVE!

Первый матч Кубка конфедераций и все события вокруг него – в нашем онлайне из Санкт-Петербурга.

Россия — Новая Зеландия — 0:0. Идёт первый тайм

18:05. Со звуком вообще проблемы. Если сейчас смотрите матч в прямом эфире, слышите, что звук телеэфира сильно-сильно опережает картинку.

18:01. «Нам силу даёт наша верность Отчизне» — развернули баннер на трибунах. А мы начинаем! ПОЕХАЛИ!

17:58. Кстати, Дмитрий Егоров передаёт со стадиона, что звук очень плохой: Путина даже не было слышно.

17:56. Теперь выступает Джанни Инфантино. Сейчас скажет все те же слова, только на английском.

17:53. Перед трибунами выступает Владимир Путин:

«Рад приветствовать спортсменов, болельщиков из разных стран мира — всех, кто любит футбол. Впервые в истории сильнейшие команды континентов принимает наша страна. Позвольте выразить благодарность ФИФА, вам, господин Инфантино, за доверие к нашей стране, за сотрудничество и помощь к подготовке знаменательного события. Мы едины в том, что футбол должен объединять государства и континенты, укреплять волю и веру, вдохновлять, дарить мечту подрастающему поколению».

17:51. Уже скоро начинаем!

17:46. На всякий случай посмотрите на расстановку сборных России и Новой Зеландии. Если были сомнения: у обоих симметричные 3-5-2, только с разными акцентами.

17:43. Инсайд от Дарьи Тубольцевой: Владимир Путин будет смотреть матч России и Новой Зеландии из VIP-ложи стадиона «Санкт-Петербург». Работники стадиона закупили фрукты на 30 тысяч рублей, а ещё будут кормить президента корюшкой.

Инсайд от Григория Телингатера: вероятно, он прилетел на стадион.

17:39. В Питере — лить. И протекать.

17:35. Ну что, какие у вас ставки на сегодняшнюю игру? Букмекеры оценивают шансы сборной России коэффициентом 1.27: то есть, поставив тысячу, вы выиграете максимум обед в фаст-фуде (о, если выиграете). На новозеландцев — кэф 15.0. Мало кто в здравом уме заряжает на такие коэффициенты.

17:30. Полчаса до матча. Заглянем пока в раздевалку нашей сборной?

17:27. Тру стори новозеландского болельщика — о том, как он провёл 30 часов в самолёте, чтобы попасть на Кубок конфедераций в Санкт-Петербург.

17:23. Обе сборные уже на разминке. Вот наша.

17:18. Всё это, конечно, смотрится красиво, но у нашего корреспондента Дарьи Тубольцевой неутешительный и печальный вывод обо всём, что происходит.

17:14. Немного фоток с церемонии открытия Кубка конфедераций:

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

17:10. Короткая аннотация по составу от нашего аналитика Сергея Титова: «Очень похоже, что Станислав Черчесов всё-таки решил вернуться к более проверенному варианту со схемой 3-1-4-2. С Глушаковым в качестве опорника, поднятыми выше Головиным и Ерохиным, Жирковым и Самедовым в качестве латералей. И спущенным под нападающим Полозом. Атакующий потенциал сборной сильнее, чем обычно, но за опорную зону неспокойно: Глушаков может и не очень здорово начинать атаки, и недостаточно качественно страховать товарищей по сборной».

17:05. А состав новозеландцев вас интересует? Если да, то вот.

17:02. Состав сборной России подъехал!

17:00. Час до старта Кубка конфедераций. Самое время почитать, что собой представляет сборная Новой Зеландии и как должна сыграть Россия. Вуаля.

Как сборная России сыграет на Кубке конфедераций Главные тактические детали в игре нашей сборной перед турниром, где Россия не может ударить в грязь лицом.

Танец хака и воины маори. Новая Зеландия на Кубке конфедераций Представляем ещё одного участника Кубка конфедераций – Новую Зеландию.

16:56. Тем временем «Спорт день за днём» подкидывает бомбический инсайд. По информации журналистов, в Санкт-Петербург прилетели скауты «Арсенала», и их цель — понаблюдать за Александром Головиным.

Жалко, что ему точно не удастся поработать с Сергеем Кирьяковым…

16:53. В чаше стадиона тем временем вовсю идёт открытие Кубка конфедераций! Среди выступающих — Нюша и Алсу, в постановке на газоне — темы сказок Пушкина, Достоевского, Петра Великого, даже балалайки. К счастью, крыша стадиона открыта и не падает, как потолок.

Организаторы шарят в питерской погоде: даже солнечный день должен испортиться.

16:49. Кстати, о новозеландцах. Сегодня на стадионе «Динамо» устроили репетицию матча России и Новой Зеландии — играли болельщики двух стран. Наши проиграли 0:3, а один из голов в наши ворота вышел курьёзным: по нелепости как у Филимонова в 1999-м. Хотя вы же во дворе часто видите, как забивают такие мячи.

16:47. Тем временем Новая Зеландия уже приехала репетировать хаку на стадион.

16:45. Дмитрий Егоров внимательно рассматривает очереди при входе на стадион. Так-так, ставим, сколько же болельщиков не успеют к началу матча?

16:41. Ну давайте же не только о грустном, правда? Например, вокруг стадиона вовсю работает аквагрим. 4 человека одновременно разрисовывают лица наших болельщиков. Цены: одна щека — за сотню, две — за 150. Новозеландский флаг рисовать не готовы: говорят, что недостаточно нужной краски.

Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

16:38. А ещё, кстати, на стадион запрещают проносить селфи-палки. С ними завернули уже двоих наших журналистов. Организаторы уверяют, что таковы правила ФИФА. Говорят, по правилам ФИФА даже болельщикам нельзя фотографировать во время матча, но только этот запрет почему-то никем не соблюдается… Удивительно.

16:36. Со стадиона нам рассказывают, что организация в Санкт-Петербурге жуткая. Ещё вчера наш корр Григорий Телингатер выложил серию фотографий с Крестовского острова, где понятно, что всё плохо.

Сегодня лучше не стало. Дарья Тубольцева сегодня увидела, как над ней упал потолок, и это не наркотический кошмар, нет. Это реальность питерского стадиона. Полюбуйтесь сами.

Это смешно, потому что вы лучше нас знаете, сколько строило строительство стадиона и как анонсировали его постройку.

16:33. Включаемся и едем в Питер! Прайс на сегодня на стадионе в Санкт-Петербурге: шарфы – по полторы тысячи, кепки – по 800, программки на турнир – по 500.

16:30. Привет всем читателям «Чемпионата»! Сегодня в Санкт-Петербурге стартует Кубок конфедераций – главная репетиция чемпионата мира – 2018 в России, турнир, которого мы долго ждали. Сюда съехались лучшие сборные разных континентов, действующий чемпион мира Германия, а наша сборная на правах хозяйки постарается не ударить в грязь лицом.

Будет сложно, зато у России отличная ситуация, чтобы вкатиться в Кубок конфедераций, почувствовать темп, ритм этого турнира. Первый соперник россиян – сборная Новой Зеландии. Её не стоит закидывать шапками, но она – подходящий оппонент, чтобы начать турнир с победы. Мы будем рассказывать о событиях и самого матча, и о происходящем вокруг матча в режиме онлайн, с включениями наших корреспондентов – Дмитрия Егорова, Григория Телингатера, Дарьи Тубольцевой, – которые прямо сейчас работают в Санкт-Петербурге. Смотрите матч и читайте о нём вместе с нами!