Вопрос дня. Чего вы ждёте от России на Кубке конфедераций?

В субботу, 17 июня, в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с командой Новой Зеландии. Кубок конфедераций – турнир, который можно назвать генеральной репетицией чемпионата мира. Подопечным Станислава Черчесова сейчас уделяется большое внимание. В традиционной рубрике «Вопрос дня» эксперты и читатели «Чемпионата» делятся прогнозами и ожиданиями от выступления национальной команды.
Виталий Мутко, президент РФС:
— Мы встали на путь обновления. Сборная строится заново. Я надеюсь, что наша команда порадует игрой, самоотдачей и желанием. Будем рассчитывать на поддержку болельщиков.
Валерий Газзаев, бывший главный тренер сборной России:
— Сборная России по футболу должна показать высокий уровень игры, а болельщики оценить его. Мы обязаны побеждать Новую Зеландию, иначе зачем вообще тогда играть? Для российской команды это будет хороший спарринг.
Роман Зобнин, полузащитник сборной России:
— Надеюсь, команда выйдет в плей-офф и всё будет хорошо. Черчесов — топ-тренер.
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:
— Сборная России провела хорошую подготовку к Кубку конфедераций. Команда настроена оптимистично и заряжена на победу. Это является хорошим знаком перед турниром.
Владислав Радимов, бывший полузащитник сборной России:
— Игроки верят, что способны выиграть трофей. В столь скоротечном турнире у нас есть хорошие шансы, и многое будет зависеть от фортуны. Первая задача – попасть в полуфинал, а дальше — играть в свой футбол и бороться.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:
— У нашей команды нет игрока мирового класса, способного на своих плечах вытащить всю команду, поэтому необходимо показать хороший командный футбол. Только за счёт сыгранности игроков и тактических схем, предложенных Станиславом Черчесовым, можно рассчитывать на хороший результат.
Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Рубина»:
— Победа в турнире будет абсолютным успехом, но если не удастся этого добиться, то очень важным моментом станет содержание игры в преддверии будущего чемпионата мира. Верю, что сборная России сможет побороться за победу в Кубке конфедераций.
Вячеслав Малафеев, бывший вратарь сборной России:
— Сборная России с первого матча сможет порадовать и заложить позитив в головы болельщиков, даст надежду тем, кто уже давно разочаровался в команде, и задаст определённое настроение всему турниру. У игроков не такой богатый опыт выступления на таких грандиозных турнирах, поэтому тут надо соблюсти баланс дисциплины и раскованности.
Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:
— Многого от нашей сборной на Кубке конфедераций не жду. Турнир проходит в три-четыре игры, выйти из группы – уже полуфинал и финал. Если выйдем в плей-офф, то это будет отличным результатом.
Анзор Кавазашвили, бывший вратарь сборной СССР:
— Не хочу давать прогнозов на выступление сборной. Скажу только одно: если Станислава Черчесова оставят, вне зависимости от результатов на Кубке конфедераций, то наша команда будет через год биться за честь страны, а не за свои карманы.
Михаил Грушевский, известный артист:
— Придётся столкнуться с большой долей скептицизма, который образовался после ЧМ-2014 и Евро-2016. Очень важно вернуть доверие болельщиков, а сделать это можно только игрой, которая будет приятна зрителю.
Игорь Лебедев, зампред Госдумы РФ, член исполкома РФС:
— Станиславу Черчесову удалось наладить игру команды, мы способны бороться на равных с сильными сборными. Успехом для нашей команды будет выход из группы. Добиться этого можно благодаря характеру, спортивному азарту и напористости главного тренера.
Наше мнение
Сергей Титов, обозреватель «Чемпионата»:
— Слишком много радужных красок вокруг сборной России после пары контрольных матчей. Пять лет назад тоже хорохорились после 3:0 с Италией перед Евро, но даже не вышли из группы. И тогда можно было списать на несчастный случай, а у нынешней сборной всё сложно. Слабо отлажен выход из обороны в атаку, нет человека, который будет держать центр поля в ежовых рукавицах, а Смолов всё так же отрезан от остальной команды. Что наша сборная может ловить против ударного прессинга Португалии и Мексики, непонятно. Оптимизма вокруг сборной России много, но даже выход в полуфинал Кубка конфедераций я воспринял бы как прыжок выше головы.
Мнение читателей
vereteno777:
— Выйти из группы вполне по силам.
svolochenok:
— Нет в нынешней сборной лидера, каким являлись Денисов, Аршавин, Широков.
xx00:
— Даже если и выиграем у новозеландцев, то после этого мексиканцы и португальцы нас «грохнут». Одной победы над Новой Зеландией будет недостаточно.
fanks:
— И, к сожалению, сборная России играет со сборной Португалии в футбол, а не в регби.