Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Как сборная России сыграет на Кубке конфедераций 2017: мнения
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Вопрос дня. Чего вы ждёте от России на Кубке конфедераций?

Сборная России стартует на Кубке конфедераций. Чего ждут от нашей команды эксперты и болельщики?
17 июня 2017, суббота. 16:35. Футбол

В субботу, 17 июня, в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с командой Новой Зеландии. Кубок конфедераций – турнир, который можно назвать генеральной репетицией чемпионата мира. Подопечным Станислава Черчесова сейчас уделяется большое внимание. В традиционной рубрике «Вопрос дня» эксперты и читатели «Чемпионата» делятся прогнозами и ожиданиями от выступления национальной команды.

Виталий Мутко, президент РФС:
— Мы встали на путь обновления. Сборная строится заново. Я надеюсь, что наша команда порадует игрой, самоотдачей и желанием. Будем рассчитывать на поддержку болельщиков.

Смолов: загляну в будущее и скажу — наша сборная дерзкая!
Большое и откровенное интервью с Фёдором Смоловым о сборной и Кубке конфедераций, «Спартаке» и «Краснодаре», жизни и судьбе.

Валерий Газзаев, бывший главный тренер сборной России:
— Сборная России по футболу должна показать высокий уровень игры, а болельщики оценить его. Мы обязаны побеждать Новую Зеландию, иначе зачем вообще тогда играть? Для российской команды это будет хороший спарринг.

Роман Зобнин, полузащитник сборной России:
— Надеюсь, команда выйдет в плей-офф и всё будет хорошо. Черчесов — топ-тренер.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:
— Сборная России провела хорошую подготовку к Кубку конфедераций. Команда настроена оптимистично и заряжена на победу. Это является хорошим знаком перед турниром.

Владислав Радимов, бывший полузащитник сборной России:
— Игроки верят, что способны выиграть трофей. В столь скоротечном турнире у нас есть хорошие шансы, и многое будет зависеть от фортуны. Первая задача – попасть в полуфинал, а дальше — играть в свой футбол и бороться.

Футбол на «Крестовском»: куда ушли 43 млрд – фото, видео
Стадион есть, эмоций нет. Почему на Кубке конфедераций в Петербурге ищут плохое.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:
— У нашей команды нет игрока мирового класса, способного на своих плечах вытащить всю команду, поэтому необходимо показать хороший командный футбол. Только за счёт сыгранности игроков и тактических схем, предложенных Станиславом Черчесовым, можно рассчитывать на хороший результат.

Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Рубина»:
— Победа в турнире будет абсолютным успехом, но если не удастся этого добиться, то очень важным моментом станет содержание игры в преддверии будущего чемпионата мира. Верю, что сборная России сможет побороться за победу в Кубке конфедераций.

Вячеслав Малафеев, бывший вратарь сборной России:
— Сборная России с первого матча сможет порадовать и заложить позитив в головы болельщиков, даст надежду тем, кто уже давно разочаровался в команде, и задаст определённое настроение всему турниру. У игроков не такой богатый опыт выступления на таких грандиозных турнирах, поэтому тут надо соблюсти баланс дисциплины и раскованности.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:
— Многого от нашей сборной на Кубке конфедераций не жду. Турнир проходит в три-четыре игры, выйти из группы – уже полуфинал и финал. Если выйдем в плей-офф, то это будет отличным результатом.

10 главных звёзд Кубка конфедераций—2017
За день до старта Кубка конфедераций—2017 составляем рейтинг звёзд, которые в ближайшие две недели будут сверкать на полях России.

Анзор Кавазашвили, бывший вратарь сборной СССР:
— Не хочу давать прогнозов на выступление сборной. Скажу только одно: если Станислава Черчесова оставят, вне зависимости от результатов на Кубке конфедераций, то наша команда будет через год биться за честь страны, а не за свои карманы.

Михаил Грушевский, известный артист:
— Придётся столкнуться с большой долей скептицизма, который образовался после ЧМ-2014 и Евро-2016. Очень важно вернуть доверие болельщиков, а сделать это можно только игрой, которая будет приятна зрителю.

Игорь Лебедев, зампред Госдумы РФ, член исполкома РФС:
— Станиславу Черчесову удалось наладить игру команды, мы способны бороться на равных с сильными сборными. Успехом для нашей команды будет выход из группы. Добиться этого можно благодаря характеру, спортивному азарту и напористости главного тренера.

Как сборная России сыграет на Кубке конфедераций
Главные тактические детали в игре нашей сборной перед турниром, где Россия не может ударить в грязь лицом.

Наше мнение

Сергей Титов, обозреватель «Чемпионата»:
— Слишком много радужных красок вокруг сборной России после пары контрольных матчей. Пять лет назад тоже хорохорились после 3:0 с Италией перед Евро, но даже не вышли из группы. И тогда можно было списать на несчастный случай, а у нынешней сборной всё сложно. Слабо отлажен выход из обороны в атаку, нет человека, который будет держать центр поля в ежовых рукавицах, а Смолов всё так же отрезан от остальной команды. Что наша сборная может ловить против ударного прессинга Португалии и Мексики, непонятно. Оптимизма вокруг сборной России много, но даже выход в полуфинал Кубка конфедераций я воспринял бы как прыжок выше головы.

Мнение читателей

vereteno777:
— Выйти из группы вполне по силам.

svolochenok:
— Нет в нынешней сборной лидера, каким являлись Денисов, Аршавин, Широков.
xx00:
— Даже если и выиграем у новозеландцев, то после этого мексиканцы и португальцы нас «грохнут». Одной победы над Новой Зеландией будет недостаточно.

Танец хака и воины маори. Новая Зеландия на Кубке конфедераций
Представляем ещё одного участника Кубка конфедераций – Новую Зеландию.

fanks:
— И, к сожалению, сборная России играет со сборной Португалии в футбол, а не в регби.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 7
Теги
Сборная России — Футбол Вопрос дня Кубок конфедераций
Новости. Футбол
17 июня 2017, суббота
18:02 Ткачёв прибыл в расположение ЦСКА
17:52 Путин прибыл на стартовый матч Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия
17:52 «ПСЖ» готовится выкупить Облака у «Атлетико» за € 100 млн
17:46 Сакки: хочу напомнить Доннарумме примеры Кака и Шевченко
17:42 Алвес: не могу называть Роналду феноменом перед битвой с ним
17:32 «Кайрат» с Аршавиным в составе одержал 5-ю победу подряд в чемпионате Казахстана
17:31 Лазарев, Лопырёва, Алсу — в фотообзоре церемонии открытия Кубка конфедераций
17:22 Дзагоев: даже не помню, когда в последний раз отмечал день рождения с семьёй
17:19 Дзахов расторг контракт с «Амкаром» и перешёл в «Оренбург»
17:14 Созин: судя по церемонии открытия, Петербург не готов к большим турнирам
17:11 Мутко: конечно же нам не будет стыдно за сборную России!
17:10 Робот поставил на победу сборной России в матче КК-2017 с Новой Зеландией
17:09 Давыдов: Зырянов остаётся в «Зените-2»
17:09 Стал известен стартовый состав сборной Новой Зеландии на матч с Россией
17:01 Сантуш: Роналду — кристально честный человек, доверяю ему на сто процентов
16:58 Сборная России назвала состав на матч с командой Новой Зеландии на КК-2017
16:58 Сборная Германии сыграет с траурными повязками в память о Гельмуте Коле
16:46 «Аякс» объявил о назначении Кайзера на пост главного тренера
16:45 Сантуш: организаторы Кубка конфедераций выполнили все требования португальцев
16:38 Патрисиу: сборная Португалии гордится быть на КК-2017 в Казани
16:36 Футболисты и тренерский штаб ЦСКА записали видеопоздравление Дзагоеву
16:31 Солосин: плохо, что некоторые люди развалили «Томь»
16:27 А. Корян получил от «Локомотива» приглашение на просмотр
16:11 Игуаин попрощался с Дани Алвесом в соцсети, но сразу удалил сообщение
16:09 Роналду в Казани расписался на паспорте одного из болельщиков
15:58 Воспитанник «Барселоны» Мбула стал игроком «Монако»
15:54 Андре Силва: портрет Роналду на одном из домов в Казани просто великолепен
15:46 Скауты лондонского «Арсенала» просмотрят Головина на матче сборной России
15:36 Глушаков: сборная России должна сплотиться с болельщиками и добиться результата
15:09 Адилсон: в России любят английский футбол и пытаются к нему приблизиться
15:06 Бельерин за каждую минуту на ЧЕ пожертвует £ 50 пострадавшим пожара в Лондоне
15:04 Алиев: постараюсь помочь «Крыльям» решить задачу выхода в РФПЛ
14:37 «Рома» поборется с «Интером» за защитника «МЮ» Дармиана
14:36 Таксист вернул деньги чилийскому журналисту, которого отвёз за 50 тыс. рублей
14:32 Комбаров: за невыход из группы на Кубке конфедераций точно будет стыдно
14:16 Комбаров: перетряхнуло, когда у Зобнина поехала нога, сразу понял, что случилось
14:03 «Кубань» перенесла сбор из Сербии в Краснодарский край из-за плохих полей
14:02 «Крылья Советов» объявили о переходе хавбека «Тюмени» Клёнкина
13:53 Штиндль: каждый игрок сборной Германии хочет оставить хорошее впечатление на КК
13:53 «Манчестер Сити» может продать Насри в «Галатасарай» или «Бешикташ»
13:48 Ари: болельщики приняли меня очень тепло, в «Локомотиве» чувствую себя как дома
13:38 «Локомотив» объявил, что Ари проведёт в клубе следующий сезон на правах аренды
13:22 Маротта: «Ювентус» не заинтересован в Верратти, мы не будем платить € 100 млн
13:22 Рюдигер: на Кубке конфедераций отличные условия, у сборной Германии хорошая база
13:20 Болельщики сборной Новой Зеландии в товарищеском матче разгромили россиян
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сумеет ли сборная России обыграть Новую Зеландию в стартовом матче на Кубке конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017