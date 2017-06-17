Вопрос дня. Чего вы ждёте от России на Кубке конфедераций?

Сборная России стартует на Кубке конфедераций. Чего ждут от нашей команды эксперты и болельщики?

В субботу, 17 июня, в Санкт-Петербурге сборная России сыграет с командой Новой Зеландии. Кубок конфедераций – турнир, который можно назвать генеральной репетицией чемпионата мира. Подопечным Станислава Черчесова сейчас уделяется большое внимание. В традиционной рубрике «Вопрос дня» эксперты и читатели «Чемпионата» делятся прогнозами и ожиданиями от выступления национальной команды.

Виталий Мутко, президент РФС:

— Мы встали на путь обновления. Сборная строится заново. Я надеюсь, что наша команда порадует игрой, самоотдачей и желанием. Будем рассчитывать на поддержку болельщиков.

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Валерий Газзаев, бывший главный тренер сборной России:

— Сборная России по футболу должна показать высокий уровень игры, а болельщики оценить его. Мы обязаны побеждать Новую Зеландию, иначе зачем вообще тогда играть? Для российской команды это будет хороший спарринг.

Роман Зобнин, полузащитник сборной России:

— Надеюсь, команда выйдет в плей-офф и всё будет хорошо. Черчесов — топ-тренер.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Сборная России провела хорошую подготовку к Кубку конфедераций. Команда настроена оптимистично и заряжена на победу. Это является хорошим знаком перед турниром.

Владислав Радимов, бывший полузащитник сборной России:

— Игроки верят, что способны выиграть трофей. В столь скоротечном турнире у нас есть хорошие шансы, и многое будет зависеть от фортуны. Первая задача – попасть в полуфинал, а дальше — играть в свой футбол и бороться.

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Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:

— У нашей команды нет игрока мирового класса, способного на своих плечах вытащить всю команду, поэтому необходимо показать хороший командный футбол. Только за счёт сыгранности игроков и тактических схем, предложенных Станиславом Черчесовым, можно рассчитывать на хороший результат.

Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Рубина»:

— Победа в турнире будет абсолютным успехом, но если не удастся этого добиться, то очень важным моментом станет содержание игры в преддверии будущего чемпионата мира. Верю, что сборная России сможет побороться за победу в Кубке конфедераций.

Вячеслав Малафеев, бывший вратарь сборной России:

— Сборная России с первого матча сможет порадовать и заложить позитив в головы болельщиков, даст надежду тем, кто уже давно разочаровался в команде, и задаст определённое настроение всему турниру. У игроков не такой богатый опыт выступления на таких грандиозных турнирах, поэтому тут надо соблюсти баланс дисциплины и раскованности.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:

— Многого от нашей сборной на Кубке конфедераций не жду. Турнир проходит в три-четыре игры, выйти из группы – уже полуфинал и финал. Если выйдем в плей-офф, то это будет отличным результатом.

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Анзор Кавазашвили, бывший вратарь сборной СССР:

— Не хочу давать прогнозов на выступление сборной. Скажу только одно: если Станислава Черчесова оставят, вне зависимости от результатов на Кубке конфедераций, то наша команда будет через год биться за честь страны, а не за свои карманы.

Михаил Грушевский, известный артист:

— Придётся столкнуться с большой долей скептицизма, который образовался после ЧМ-2014 и Евро-2016. Очень важно вернуть доверие болельщиков, а сделать это можно только игрой, которая будет приятна зрителю.

Игорь Лебедев, зампред Госдумы РФ, член исполкома РФС:

— Станиславу Черчесову удалось наладить игру команды, мы способны бороться на равных с сильными сборными. Успехом для нашей команды будет выход из группы. Добиться этого можно благодаря характеру, спортивному азарту и напористости главного тренера.

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Наше мнение

Сергей Титов, обозреватель «Чемпионата»:

— Слишком много радужных красок вокруг сборной России после пары контрольных матчей. Пять лет назад тоже хорохорились после 3:0 с Италией перед Евро, но даже не вышли из группы. И тогда можно было списать на несчастный случай, а у нынешней сборной всё сложно. Слабо отлажен выход из обороны в атаку, нет человека, который будет держать центр поля в ежовых рукавицах, а Смолов всё так же отрезан от остальной команды. Что наша сборная может ловить против ударного прессинга Португалии и Мексики, непонятно. Оптимизма вокруг сборной России много, но даже выход в полуфинал Кубка конфедераций я воспринял бы как прыжок выше головы.

Мнение читателей

vereteno777:

— Выйти из группы вполне по силам.



svolochenok:

— Нет в нынешней сборной лидера, каким являлись Денисов, Аршавин, Широков.

xx00:

— Даже если и выиграем у новозеландцев, то после этого мексиканцы и португальцы нас «грохнут». Одной победы над Новой Зеландией будет недостаточно.

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fanks:

— И, к сожалению, сборная России играет со сборной Португалии в футбол, а не в регби.