Кубок конфедераций: где посмотреть и отметить

Официальный спонсор Кубка конфедераций бренд BUD подготовил для болельщиков ряд мероприятий, которые пройдут в Москве с 17 июня по 2 июля.

Официальный спонсор Кубка конфедераций и чемпионата мира — 2018 бренд BUD подготовил для болельщиков ряд мероприятий, которые пройдут в Москве с 17 июня по 2 июля.

BUDxGIPSY

На время Кубка конфедераций официальный спонсор и один из самых популярных клубов Москвы GIPSY представят обновлённое пространство, где можно будет не только выпить и потанцевать, но и посмотреть футбольные матчи. Всего будет шесть локаций: главная сцена, «Чайна-таун», «Старый Gipsy», «Верхняя палуба», Food Garden и фан-зона. В каждой из них можно будет найти занятие по душе. Например, на главной сцене диджеи устроят музыкальные баттлы, в релакс-зоне специалисты по китайскому массажу подарят каждому посетителю новые впечатления. Кроме того, гости смогут обновить причёску у лучших барберов столицы.

Где: г. Москва, Болотная наб., д. 3, с. 2.

Когда: 17 июня. Россия — Новая Зеландия. Начало в 16:30.

21 июня. Россия — Португалия. Начало в 17:00.

24 июня. Россия — Мексика. Начало в 16:00.

2 июля. Финал Кубка конфедераций. Начало в 18:00.

BUD Stadium

BUD Stadium — уникальная возможность посмотреть футбол в отличной компании, плавая по Москве-реке. На борту баржи разместились футбольное поле, зона публичных просмотров и интерактивный бар. Кроме того, планируется футбольный турнир между командами «Чемпионата» и селебрити. И, конечно, без вечеринки не обойдётся.

Где: Москва-река.

Когда: 24 июня. Россия — Мексика.

2 июля. Финал Кубка конфедераций.

Public Viewing (RED Club и Strelka)

Несмотря на то что в Москве не предусмотрены фан-зоны на время Кубка конфедераций, официальный спонсор BUD постарался создать особые пространства, где можно будет посмотреть футбол и приятно провести время с друзьями. Огромные экраны, множество болельщиков и алкоголь на любой вкус – всё это в барах RED Club и Strelka.

Где: Берсеневская наб., д. 14, с.5 (Strelka) – требуется предварительная регистрация, FC, DC;

Болотная наб., д. 9, с.1 (RED Club).

Когда: 24 июня. Россия — Мексика. Начало в 16:00 (RED Club).

28 июня. Полуфинал Кубка конфедераций (Strelka).

29 июня. Полуфинал Кубка конфедераций (Strelka).

2 июля. Финал Кубка конфедераций. Начало в 18:00 (RED Club и Strelka).

Beer Gardens

Пиво, бургеры, уютные диваны, экраны, на которых будут транслироваться игры, — всё это в интерактивной зоне перед стадионом, которая будет открываться за три часа до матча. В Москве и Санкт-Петербурге предусмотрены большие зоны, в Казани и Сочи – малые.

Где: стадион «Спартак» (Москва), «Крестовский» (Санкт-Петербург), «Фишт» (Сочи), «Казань Арена» (Казань).

Когда: 17 июня – 2 июля.