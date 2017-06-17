В эту сборную хочется верить. Как Россия начала Кубок конфедераций с победы

Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с сухой победы. Один из голов — на счету Фёдора Смолова.

Смолов: загляну в будущее и скажу — наша сборная дерзкая! Большое и откровенное интервью с Фёдором Смоловым о сборной и Кубке конфедераций, «Спартаке» и «Краснодаре», жизни и судьбе.

Для Станислава Черчесова это был 10-й матч во главе сборной России и одновременно первый. В том смысле, что впервые при Черчесове наша национальная команда билась за турнирные очки. Победы над Ганой, Румынией и Венгрией, ничьи с Турцией, Бельгией и Чили, поражения от Коста-Рики, Катара и Кот-д’Ивура – все эти результаты не имели уже никакого значения 17 июня 2017 года. Мерилом работы тренера на данный момент становился матч Кубка конфедераций с Новой Зеландией. Настоящую премьеру Черчесова увидел самый «популярный» российский стадион – арена «Санкт-Петербург».

— Мы провели подготовку, как планировали, – сказал Станислав Саламович накануне игры. – Бывают травмы и болячки. Это и нас стороной не обошло, но есть 23 футболиста, которые готовы играть. Поле на стадионе починили, газон великолепный. Лучше, чем в матчах РФПЛ. Я вышел в кроссовках и поля не испортил. Посмотрим, что с ним сделают футболисты в бутсах, а визуально оно в хорошем состоянии.

Черчесов: премиальные? Мы что, на экономическом форуме? Станислав Черчесов раз за разом выражал недовольство, если вопросы были не о завтрашнем матче.

Церемония открытия Кубка конфедераций, состоявшаяся за два часа до начала матча, собрала не так много зрителей, а вот при объявлении диктором составов команд за 30 минут до стартового свистка трибуны уже заполнились как следует. Громче всего «Санкт-Петербург» приветствовал голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова и, естественно, защитника «Зенита» Юрия Жиркова. Черчесов прогнозируемо выбрал тактическую схему 5-3-2. В его премьерной турнирной игре трио центральных защитников составили Георгий Джикия, Виктор Васин и Фёдор Кудряшов, а за фланги отвечали Александр Самедов с Жирковым. Денис Глушаков, Александр Ерохин и Александр Головин должны были соорудить в центре поля забор за парой нападающих – Смоловым и Дмитрием Полозом. Каких-то сюрпризов основа сборной России в себе не таила. Наверное, после травмы Артёма Дзюбы стоило ждать выхода с первых минут другого мощного форварда — Александра Бухарова, однако Черчесов решил, что лучше поменьше бодаться с новозеландцами, а умнее взять их скоростью.

Черчесов и игроки сборной о первой победе на Кубке конфедераций. LIVE! Первый матч Кубка конфедераций и все события вокруг него – в нашем онлайне из Санкт-Петербурга.

Первый гол Кубка конфедераций – автогол

«Добро пожаловать в Россию», – закончил приветственную речь президент РФ Владимир Путин, и самые далёкие гости российского турнира разыграли мяч с центра поля. Минут пять хозяева как будто выжидали. Команда Черчесова не летела вперёд с шашками наголо, никаких попыток задавить соперника высоким прессингом команда не предприняла. Напротив, села глубоко, приглашая новозеландцев на свою половину, чтобы там отобрать у них мяч и длинной передачей бросить одного из нападающих к штрафной Стефана Мариновича. В этом стиле сборная России будет играть с любым соперником.

Тем не менее быстрый гол в ворота представителя Океании едва не состоялся: Головин мощно пробил примерно с 20 метров, а Маринович отбил мяч неуклюже. Так российская сборная заработала первый угловой из целой серии стандартов за стартовые 15 минут. После самого опасного углового должен был забивать Васин, но защитнику ЦСКА на сей раз не повезло так, как с чилийцами.

Постепенно наши разыгрались, план Черчесова, похоже, работал на все сто. Сборная России хорошо переключалась в эпизодах, у хозяев очень неплохо ходил мяч. Кроме того, игроки обороны Новой Зеландии зачастую зевали длинные передачи на всегда опасного Смолова и очень эффективно действовавшего Полоза. Если россияне брали паузу, их тут же гнали вперёд трибуны, болельщики запускали «волну» и скандировали «нужен гол». Спорный момент случился, когда Полоз ускользнул от оппонента, после чего выскочил один на один с голкипером и, зацепившись за его ногу, упал. Подумалось, что судья пойдёт смотреть повтор, ведь надо же тестировать нововведение. Однако ни просмотра «кино», ни пенальти, ни карточки за симуляцию не было. Вообще, работа колумбийского судьи оставляла вопросы.

Вопрос дня. Чего вы ждёте от России на Кубке конфедераций? Сборная России стартует на Кубке конфедераций. Чего ждут от нашей команды эксперты и болельщики?

Сборная России наиграла на гол и забила его на исходе трети матча. Наши перехватили мяч, а потом соорудили стенку на третьего, в завершающей стадии которой умница Полоз ассистировал Денису Глушакову. Майкл Боксолл хотел выбить летевший в ворота мяч, но не успел — автогол.

Смолов успокоил

Индивидуально сборная России заметно превосходила потенциального аутсайдера группы. Первый тайм выиграла без нервов, мало что позволив Новой Зеландии. Впрочем, чтобы реализовать своё преимущество в мастерстве, нужно верно построить игру. Те же новозеландцы на ЧМ-2010 доказали тремя ничьими (в том числе в игре с Италией), что на голом классе у них вряд ли выиграешь. Черчесов бил в слабые места гостей, но, пока счёт оставался 1:0, на душе не могло быть спокойно.

Какие же два момента имел в начале второго тайма Полоз! Сперва Дмитрий хитро ворвался из глубины в штрафную Мариновича под навес и нанёс удар головой – голкипер спас Новую Зеландию. Ещё через четыре минуты Полоз завершил ударом в дальний угол на исполнение образцовый контрвыпад сборной России, однако и тут Маринович напомнил, что он всё-таки зарабатывает на жизнь игрой в Германии. Нападающему «Ростова» чуть-чуть не повезло, но после замены Полоза дело за него доделал лучший бомбардир РФПЛ: Смолов поразил цель, воспользовавшись передачей Самедова и ошибкой всё того же неудачливого Боксалла.

Сборная Новой Зеландии ещё показала зубы, с ней действительно нельзя терять концентрацию. Сейвы голкипера Акинфеева и защитника Жиркова уберегли хозяев от пропущенного гола в двух острейших моментах в течение пары минут. Конечно, хотелось увидеть на старте Кубка конфедераций не только сухую, но и крупную победу наших. Шансов для этого Смолов и компания создали более чем достаточно. Будем надеяться, они оставили голы на Мексику с Португалией. Заменённого Смолова «Санкт-Петербург» провожал овацией, а по окончании игры болельщики скандировали «молодцы» в адрес всей команды Черчесова.