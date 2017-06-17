Черчесов: теперь у меня будет особое отношение к этому стадиону

На послематчевую пресс-конференцию главных тренеров Станислава Черчесова и Энтони Хадсона организаторы привели также лучшего игрока матча Россия – Новая Зеландия Фёдора Смолова. При этом нападающий «Краснодара» говорил как по-русски, так и по-английски, поскольку возникли проблемы с синхронным переводом. Получалось у Смолова, как и на поле, достаточно хорошо. «Это ваш первый шаг к английской Премьер-лиге», – пошутил ведущий. Что ж, возможно, после Кубка конфедераций лучшим снайпером РФПЛ действительно заинтересуется солидный клуб АПЛ.

— Самое важное сегодня – победа и три очка, – сказал Фёдор. – Мы порадовали болельщиков красивой, содержательной игрой. Но сделан только первый шаг, впереди ещё два важных матча. Всегда приятно стартовать на крупном турнире с выигрыша. Особенно при своей публике.

В эту сборную хочется верить. Как Россия начала Кубок конфедераций с победы Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с сухой победы. Один из голов — на счету Фёдора Смолова.

Микрофон взял Станислав Черчесов.

— Понятно, что это первый матч на крупном турнире, был большой ажиотаж, а мы должны были выиграть, – сказал главный тренер сборной России. – Новая Зеландия хотела победить, а мы именно что должны, это разные психологические моменты. Рад, что команда завоевала три очка и местами показывала ту игру, которую планировали.

— Есть неудовлетворённость из-за низкой реализации голевых моментов?

— Когда в первых трёх моментах соперник выбивает мяч из пустых ворот, напряжение есть. Но потом мы забили гол. Хорошо, что создаём моменты, а все никто никогда не забьёт. Какие-то подсказки игрокам сделаем.

— В каком состоянии поле «Санкт-Петербурга»?

— Мне показалось, оно хорошее. Никаких проблем не возникало, поле давало играть. Благодарю организаторов за проделанную работу. Всё отлично.

— Как вам антураж? Сравните с другими стадионами.

— Теперь у меня будет особое отношение к петербургскому стадиону. Это мой первый официальный матч, и он выигран. Когда результат положительный, всё нравится.

— Победа над Новой Зеландией снимет давление со сборной России и что скажете о сопернике?

— Давление – медицинский термин. Я тут слышу о нём уже третий день. Никакого давления нет, мы профессионально готовились и профессионально сыграли. У Новой Зеландии молодая, хорошая команда. Знали, что гости будут играть длинными передачами, с подборами мяча. Нам удалось нивелировать сильные стороны соперника. Чего мы ждали от Новой Зеландии, то и увидели.

Смолов: загляну в будущее и скажу — наша сборная дерзкая! Большое и откровенное интервью с Фёдором Смоловым о сборной и Кубке конфедераций, «Спартаке» и «Краснодаре», жизни и судьбе.

— Может, что-то вам не понравилось?

— Мне многое понравилось, а что-то местами не удалось. Но все 90 минут команда играла цельно, темп наши футболисты выдержали.

— На сборную России повлияла предматчевая речь Владимира Путина?

— Понятно, что приветствие руководителя страны – дополнительный плюс, но при этом и дополнительная ответственность. Мы с задачей справились и идём дальше по турнирной сетке.

— Как изменится сборная России в матче с Португалией?

— Пока рано говорить об этом, хотя определённый план есть. Мы к каждому матчу готовимся задолго. Посмотрим физическое состояние футболистов, да и Ерохина поменяли из-за мелкого повреждения. У нас нет основного состава, есть стартовый. Сегодня появилась в основе пара человек, которая не играла с Чили. Приятная головная боль по составу тренерам иногда тоже необходима.

Коллега Черчесова, главный тренер гостей Энтони Хадсон, сделал комплимент сборной России и сказал, что в завершившейся игре было много позитивного для его команды.

— Мы бы, конечно, хотели стартовать с более хорошего результата, – признался Хадсон. – Сейчас все немного расстроены. Проиграли — 0:2 сильной сборной России. Соперник действовал очень хорошо. Мы вышли на поле с боевым духом, и в целом, думаю, есть много позитивного перед вторым матчем.

— Молодая команда – это минус?

— У нас не так много возможностей играть против лучших команд мира. Сейчас мы получаем важный опыт, который потом внимательно изучим. Трудно играть в 1-м туре перед большой армией болельщиков хозяев. Нам есть куда прогрессировать, но я настроен положительно.

— Почему так поздно стали создавать моменты?

— Игра сложилась не так, как планировали. Особенно первый тайм. Думаю, мы не должны были пропускать первый гол, просто подарили мяч сопернику. Да и второй мяч сборной России – наша ошибка. Оба пропущенных гола нас расстроили, однако в целом во втором тайме было немало приятного, в частности игроки не опускали руки и показали себя командой.

— Сборная Новой Зеландии ждала перед матчем, пока закончат выступать официальные лица. Это помешало?

— Мы знали, кто придёт на матч и что будет. Не знаю, сыграло ли это против нас. Отмечу высокую мотивацию сборной России, которая много бегала и остроумно действовала.

— Матч прошёл без жёлтых карточек. Не считаете, что сборной Новой Зеландии недоставало агрессивности?

— Никогда не смотрю на игру с точки зрения того, сколько в ней жёлтых карточек. Конечно, мы могли действовать более агрессивно. Особенно часто думаешь об этом, когда пропускаешь голы и анализируешь уже прошедший матч.

— Вас называют английским Жозе Моуринью. С кем бы вы сравнили Станислава Черчесова?

— Не люблю подобные сравнения, поэтому не хотел бы и Черчесова сравнивать с кем-либо. Но подчеркну, что очень уважаю Черчесова. Игра сборной России под его руководством улучшается, мы следим за ней последние шесть-семь матчей. Он делает всё по своему плану, сборная России на правильном пути. Сегодня она здорово и контратаковала.

— Какие цели на встречи с Мексикой и Португалией?

— Мы должны быстро восстановиться и собраться. В прошлом году, кстати, хорошо сыграли с мексиканцами. Этот турнир для нас – исключительная возможность совершенствоваться. Мы имеем шанс чему-то научиться, тем не менее будем стремиться в каждой встрече к победе. Перенесём хорошие моменты из игры с Россией на оставшиеся матчи.

— Кто из игроков сборной России вам больше всего понравился? Считаете ли вы её фаворитом Кубка конфедераций?

— О фаворитах говорить рано, хотя родные стены всегда помогают. Болельщики создали атмосферу, которая помогла сборной России победить. Нескольких игроков готов выделить, особенно здорово сыграл Смолов. Видно, что это организованная, дисциплинированная команда, с боевым духом. Россия способна успешно выступить.