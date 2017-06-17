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Денис Глушаков и Александр Самедов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

«Впервые играл при Путине» Что говорили игроки сборной после победы

Обычно мало кто из футболистов сборной России общается с журналистами после матча. Но на этот раз таких было аж семь человек!
17 июня 2017, суббота. 23:00. Футбол

Оно и понятно. Сборная России порадовала и результатом, и вроде даже игрой. О плане на матч рассказал Александр Головин.

– Какая у вас была установка?
– Мы хотели оставить Новую Зеландию без мяча и не дать им разыгрывать комбинации. Они даже особо и не пытались, играли верхом. У них сильные и высокие игроки, которые сразу шли на подбор.

– Стадион в Санкт-Петербурге новый. Это как-то повлияло на команду?
– Нам было без разницы, новый стадион или нет.

– Как вам газон?
– Неплохой, но и не идеальный. Более-менее нормальный. Ещё не прижился, со временем будет лучше.

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Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с сухой победы. Один из голов — на счету Фёдора Смолова.

Александр Самедов достаточно скромно описал своё участие во втором голе.

– Наигранная комбинация?
– Обычная комбинация. Федя отдал пас вправо, я подстрелил, и он забил. Обычный гол.

– Головин сказал, что поле ещё не прижилось.
– Газон тяжёлый, и дышать не очень просто, но сил у меня хватает. С этим никаких проблем. Поле довольно специфическое, в каких местах — совсем непонятно.

Еще недавно нашу сборную освистали в Краснодаре. Теперь её провожали скандированием «мо-лод-цы». Хотя в какой-то момент новозеландцы были близки к тому, чтобы вернуться в игру.

– Почему в конце матча начали отдавать инициативу сопернику? – вопрос Юрию Жиркову.
– Когда счёт был 2:0, может, в конце расслабились, позволили сборной Новой Зеландии создать моменты. У соперника был большой нападающий, они через него и играли. У нас тоже был большой. Но не нападающий. Речь о Дмитрии Тарасове, который появился во втором тайме.

– Как вам соперник?
– Новая Зеландия ничем не удивила. Что мы до матча обсуждали, то и увидели. Мы создали много моментов, могли побеждать и крупнее.

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Впрочем, и этот результат оставил зрителей в хорошем настроении. На стадионе собрался 50 251 болельщик при вместимости арены 68 000 человек.

– Обидно, что не получилось аншлага? – вопрос Георгию Джикии.
– Конечно, хотелось бы, чтобы трибуны заполнились. Всё зависит от нас и наших результатов. Будем возвращать болельщиков. Для этого и бьёмся за победы.

На матче присутствовал президент России Владимир Путин. Для Дениса Глушакова это было непривычно.

– Волновались перед матчем со сборной Новой Зеландии?
– Волнение есть в каждом матче. Даже в контрольном. А тут на арене был президент. Впервые я играл при нём. Хотелось подарить праздник болельщикам, не испортить открытия турнира. Думаю, всё удалось.

– Рады, что Путин видел именно победу сборной России?
– А вы рады? Он такой же русский, как и вы.

"А он, мятежный, ищет бури..."
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– Путин заходил в раздевалку?
– В раздевалку президент не пришёл.

– Обидно было, что первый гол не записали на ваш счёт?
– Не обратил на это внимания. Какая разница! На Евро-2016 полгола, здесь полгола — нормально, будем соединять (улыбается).

Кстати, Владимир Путин поздравил-таки футболистов. Об этом рассказал президент РФС Виталий Мутко.

– Игроки, конечно, рады вниманию болельщиков и президента. Футболисты следят за его оценками. Им было приятно его присутствие. Я передал пожелания и поздравления от Владимира Владимировича. Он просил это сделать.

– Путин ещё приедет на матчи Кубка конфедераций?
– Не знаю. У него график непростой. Я не могу анонсировать планы президента.

– Довольны готовностью стадиона?
– Вы же видите, арена роскошно выглядит. Здесь всё готово.

– А как же протекающая крыша, сломавшийся лифт?
– Слушайте, вы мне напоминаете журналистов, которые писали, что в Сочи карниз упал.

– Но если реально падают?
– Что-то ещё тестируется. С точки зрения главного операционного штаба, нет никаких проблем в управлении процессом. Со всем справляются. С каждой игрой всё будет в лучшем ракурсе. Стадион впервые принимал 50 тысяч зрителей. Президент и премьер, Инфантино, Пеле — все впечатлены ареной. Всем всё понравилось.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная России — Футбол Александр Головин Александр Самедов Георгий Джикия Денис Глушаков Юрий Жирков Кубок конфедераций
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17 июня 2017, суббота
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