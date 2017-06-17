«Впервые играл при Путине» Что говорили игроки сборной после победы

Обычно мало кто из футболистов сборной России общается с журналистами после матча. Но на этот раз таких было аж семь человек!

Оно и понятно. Сборная России порадовала и результатом, и вроде даже игрой. О плане на матч рассказал Александр Головин.



– Какая у вас была установка?

– Мы хотели оставить Новую Зеландию без мяча и не дать им разыгрывать комбинации. Они даже особо и не пытались, играли верхом. У них сильные и высокие игроки, которые сразу шли на подбор.

– Стадион в Санкт-Петербурге новый. Это как-то повлияло на команду?

– Нам было без разницы, новый стадион или нет.

– Как вам газон?

– Неплохой, но и не идеальный. Более-менее нормальный. Ещё не прижился, со временем будет лучше.

В эту сборную хочется верить. Как Россия начала Кубок конфедераций с победы Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с сухой победы. Один из голов — на счету Фёдора Смолова.

Александр Самедов достаточно скромно описал своё участие во втором голе.

– Наигранная комбинация?

– Обычная комбинация. Федя отдал пас вправо, я подстрелил, и он забил. Обычный гол.

– Головин сказал, что поле ещё не прижилось.

– Газон тяжёлый, и дышать не очень просто, но сил у меня хватает. С этим никаких проблем. Поле довольно специфическое, в каких местах — совсем непонятно.

Еще недавно нашу сборную освистали в Краснодаре. Теперь её провожали скандированием «мо-лод-цы». Хотя в какой-то момент новозеландцы были близки к тому, чтобы вернуться в игру.

– Почему в конце матча начали отдавать инициативу сопернику? – вопрос Юрию Жиркову.

– Когда счёт был 2:0, может, в конце расслабились, позволили сборной Новой Зеландии создать моменты. У соперника был большой нападающий, они через него и играли. У нас тоже был большой. Но не нападающий. Речь о Дмитрии Тарасове, который появился во втором тайме.

– Как вам соперник?

– Новая Зеландия ничем не удивила. Что мы до матча обсуждали, то и увидели. Мы создали много моментов, могли побеждать и крупнее.

Черчесов: теперь у меня будет особое отношение к этому стадиону Станислава Черчесова соперник не удивил, а Энтони Хадсон считает, что оба пропущенных мяча – результат собственных ошибок.

Впрочем, и этот результат оставил зрителей в хорошем настроении. На стадионе собрался 50 251 болельщик при вместимости арены 68 000 человек.

– Обидно, что не получилось аншлага? – вопрос Георгию Джикии.

– Конечно, хотелось бы, чтобы трибуны заполнились. Всё зависит от нас и наших результатов. Будем возвращать болельщиков. Для этого и бьёмся за победы.

На матче присутствовал президент России Владимир Путин. Для Дениса Глушакова это было непривычно.

– Волновались перед матчем со сборной Новой Зеландии?

– Волнение есть в каждом матче. Даже в контрольном. А тут на арене был президент. Впервые я играл при нём. Хотелось подарить праздник болельщикам, не испортить открытия турнира. Думаю, всё удалось.

– Рады, что Путин видел именно победу сборной России?

– А вы рады? Он такой же русский, как и вы.

"А он, мятежный, ищет бури..." Игорь Денисов отказывается возвращаться в "Анжи", а в Махачкале в очередной раз напали на болельщиков гостей. Подробности — в обзоре дня.

– Путин заходил в раздевалку?

– В раздевалку президент не пришёл.

– Обидно было, что первый гол не записали на ваш счёт?

– Не обратил на это внимания. Какая разница! На Евро-2016 полгола, здесь полгола — нормально, будем соединять (улыбается).

Кстати, Владимир Путин поздравил-таки футболистов. Об этом рассказал президент РФС Виталий Мутко.

– Игроки, конечно, рады вниманию болельщиков и президента. Футболисты следят за его оценками. Им было приятно его присутствие. Я передал пожелания и поздравления от Владимира Владимировича. Он просил это сделать.

– Путин ещё приедет на матчи Кубка конфедераций?

– Не знаю. У него график непростой. Я не могу анонсировать планы президента.

– Довольны готовностью стадиона?

– Вы же видите, арена роскошно выглядит. Здесь всё готово.

– А как же протекающая крыша, сломавшийся лифт?

– Слушайте, вы мне напоминаете журналистов, которые писали, что в Сочи карниз упал.

– Но если реально падают?

– Что-то ещё тестируется. С точки зрения главного операционного штаба, нет никаких проблем в управлении процессом. Со всем справляются. С каждой игрой всё будет в лучшем ракурсе. Стадион впервые принимал 50 тысяч зрителей. Президент и премьер, Инфантино, Пеле — все впечатлены ареной. Всем всё понравилось.