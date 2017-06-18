Первая победа России за последние пять лет. Обзор дня

Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с победы над Новой Зеландией

Сборная России победила команду Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0.



На 31-й минуте Дмитрий Полоз перехватил мяч на чужой половине поля и сделал заброс вперёд на Дениса Глушакова, тот ворвался в штрафную и перекинул голкипера. Автогол записали на Майкла Боксолла, который последним коснулся мяча, пытаясь вынести его из ворот.



В середине второго тайма Александр Самедов ускорился по правому флангу и прострелил в штрафную, Боксолл махнул ногой мимо мяча, а Фёдор Смолов с нескольких метров поразил пустые ворота.



21 июня Россия во втором туре группового этапа сыграет с Португалией, Новая Зеландия — с Мексикой.

Сборная России прервала 8-матчевую серию без побед на крупных турнирах

Сборная России победила команду Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 2:0.



Команда Станислава Черчесова прервала серию без побед на крупных турнирах, насчитывавшую восемь матчей. На чемпионате Европы — 2016 и чемпионате мира — 2014 сборная России не одержала ни одной победы в шести встречах и последний раз выигрывала на крупном турнире в 2012 году, обыграв со счётом 4:1 Чехию в первом туре группового этапа Евро-2012.

«Спартак» ведёт переговоры с Эменике

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике, выступающий за «Фенербахче», может вернуться в московский клуб, информирует Futbol Arena.



По информации турецкого издания, нигерийский футболист ведёт переговоры с представителями «Спартака». Как сообщил Futbol Arena источник в российском клубе, стиль игры форварда нравится главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.



30-летний Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. В минувшем сезоне чемпионата Турции он провёл 16 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

10 главных африканцев в истории «Спартака» «Спартак» за зиму успел подписать четырёх африканцев, и это повод вспомнить всех выходцев с Чёрного континента, прошедших через «Спартак».

«Локомотив» объявил, что Ари проведёт в клубе следующий сезон на правах аренды

Бразильский нападающий Ари проведёт предстоящий сезон в «Локомотиве» на правах аренды. 17 июня в офисе клуба президент «Локомотива» Илья Геркус и форвард поставили подписи под соглашением. Уже в понедельник Ари приступит к тренировкам команды на сборе в Австрии.



«Ари, безусловно, усилил атаку команды в минувшем сезоне, поэтому мы рады продолжить сотрудничество. Важно, что Ари не колебался, а выразил желание играть именно за «Локомотив». Ждём от него куража и высокой результативности, продолжать в том же духе», — цитирует Геркуса пресс-служба клуба.



Прошлый сезон Ари, права на которого принадлежат «Краснодару», также выступал за «Локомотив» на правах аренды.

В Казани начали раздавать бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций

Министерство спорта России разослало в города, где проводится Кубок конфедераций (Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань), закрытый циркуляр, согласно которому местные бюджетные учреждения должны обеспечить матчи зрителями за счёт раздачи бесплатных билетов. Как утверждает «Бизнес Online», к выполнению инструкции приступили в Казани.



Ранее сообщалось, что все билеты были проданы только на один матч турнира, в котором сборная России в Москве сыграет с командой Португалии.



Турнир стартовал в Санкт-Петербурге матчем россиян и сборной Новой Зеландии.

«Ростов» объявил о расторжении контракта с Девичем

«Ростов» объявил о досрочном расторжении контракта с нападающим Марко Девичем. Футболист получил статус свободного агента.



«Уважаемые болельщики, футбольный клуб «Ростов» и нападающий Марко Девич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Мы благодарим Марко за полгода, которые он провёл в жёлто-синей семье, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — информирует официальный сайт «Ростова».



В минувшем сезоне РФПЛ Девич провёл за «Ростов» шесть матчей (один — с первых минут) и забил один гол.

«Тосно» объявил о подписании контракта с Юрченко

Голкипер Давид Юрченко подписал контракт с «Тосно». Соглашение рассчитано на два года.



«Юрченко выступал за московский «Титан», латвийский клуб «Металлург» из Лиепаи, минское «Динамо», самарские «Крылья Советов», астраханский «Волгарь-Газпром», саранскую «Мордовию», «Уфу» и махачкалинский «Анжи».



В общей сложности голкипер провёл восемь сезонов в клубах уровня РФПЛ и имеет опыт выступления за иностранные клубы. Желаем Давиду успешного выступления в составе ФК «Тосно»!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

«Реал» планирует «заморозить» переход Мораты в «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Реала» может удержать в команде Альваро Морату, после того как нападающий Криштиану Роналду сообщил о желании покинуть команду, пишет AS.



Накануне появилась информация, что футболист сборной Португалии сообщил партнёрам по сборной о решении покинуть мадридский клуб в связи с событиями, связанными с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. По мнению Роналду, «Реал» не выступает в его защиту.



Ранее сообщалось, что «МЮ» согласовал с Моратой контракт с окладом в размере € 12 млн. Представители обоих клубов должны встретиться на следующей неделе.