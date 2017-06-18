Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Кубок конфедераций, «Спартак», «Реал» — в обзоре новостей дня
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Первая победа России за последние пять лет. Обзор дня

Стартовый матч Кубка конфедераций, трансферные новости и слухи — в обзоре главных новостей минувшего дня.
18 июня 2017, воскресенье. 00:00. Футбол

Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с победы над Новой Зеландией

Сборная России победила команду Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 2:0.

На 31-й минуте Дмитрий Полоз перехватил мяч на чужой половине поля и сделал заброс вперёд на Дениса Глушакова, тот ворвался в штрафную и перекинул голкипера. Автогол записали на Майкла Боксолла, который последним коснулся мяча, пытаясь вынести его из ворот.

В середине второго тайма Александр Самедов ускорился по правому флангу и прострелил в штрафную, Боксолл махнул ногой мимо мяча, а Фёдор Смолов с нескольких метров поразил пустые ворота.

21 июня Россия во втором туре группового этапа сыграет с Португалией, Новая Зеландия — с Мексикой.

Кубок конфедераций. Группа A. 1-й тур
17 июня 2017, суббота. 18:00 МСК
Россия
2 : 0
Новая Зеландия
1:0 – Боксолл – 31 (автогол), 2:0 – Смолов – 69

Сборная России прервала 8-матчевую серию без побед на крупных турнирах

Сборная России победила команду Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 2:0.

Команда Станислава Черчесова прервала серию без побед на крупных турнирах, насчитывавшую восемь матчей. На чемпионате Европы — 2016 и чемпионате мира — 2014 сборная России не одержала ни одной победы в шести встречах и последний раз выигрывала на крупном турнире в 2012 году, обыграв со счётом 4:1 Чехию в первом туре группового этапа Евро-2012.

«Спартак» ведёт переговоры с Эменике

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике, выступающий за «Фенербахче», может вернуться в московский клуб, информирует Futbol Arena.

По информации турецкого издания, нигерийский футболист ведёт переговоры с представителями «Спартака». Как сообщил Futbol Arena источник в российском клубе, стиль игры форварда нравится главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.

30-летний Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. В минувшем сезоне чемпионата Турции он провёл 16 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

10 главных африканцев в истории «Спартака»
«Спартак» за зиму успел подписать четырёх африканцев, и это повод вспомнить всех выходцев с Чёрного континента, прошедших через «Спартак».

«Локомотив» объявил, что Ари проведёт в клубе следующий сезон на правах аренды

Бразильский нападающий Ари проведёт предстоящий сезон в «Локомотиве» на правах аренды. 17 июня в офисе клуба президент «Локомотива» Илья Геркус и форвард поставили подписи под соглашением. Уже в понедельник Ари приступит к тренировкам команды на сборе в Австрии.

«Ари, безусловно, усилил атаку команды в минувшем сезоне, поэтому мы рады продолжить сотрудничество. Важно, что Ари не колебался, а выразил желание играть именно за «Локомотив». Ждём от него куража и высокой результативности, продолжать в том же духе», — цитирует Геркуса пресс-служба клуба.

Прошлый сезон Ари, права на которого принадлежат «Краснодару», также выступал за «Локомотив» на правах аренды.

В Казани начали раздавать бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций

Министерство спорта России разослало в города, где проводится Кубок конфедераций (Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань), закрытый циркуляр, согласно которому местные бюджетные учреждения должны обеспечить матчи зрителями за счёт раздачи бесплатных билетов. Как утверждает «Бизнес Online», к выполнению инструкции приступили в Казани.

Ранее сообщалось, что все билеты были проданы только на один матч турнира, в котором сборная России в Москве сыграет с командой Португалии.

Турнир стартовал в Санкт-Петербурге матчем россиян и сборной Новой Зеландии.

«Ростов» объявил о расторжении контракта с Девичем

«Ростов» объявил о досрочном расторжении контракта с нападающим Марко Девичем. Футболист получил статус свободного агента.

«Уважаемые болельщики, футбольный клуб «Ростов» и нападающий Марко Девич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Мы благодарим Марко за полгода, которые он провёл в жёлто-синей семье, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — информирует официальный сайт «Ростова».

В минувшем сезоне РФПЛ Девич провёл за «Ростов» шесть матчей (один — с первых минут) и забил один гол.

«Тосно» объявил о подписании контракта с Юрченко

Голкипер Давид Юрченко подписал контракт с «Тосно». Соглашение рассчитано на два года.

«Юрченко выступал за московский «Титан», латвийский клуб «Металлург» из Лиепаи, минское «Динамо», самарские «Крылья Советов», астраханский «Волгарь-Газпром», саранскую «Мордовию», «Уфу» и махачкалинский «Анжи».

В общей сложности голкипер провёл восемь сезонов в клубах уровня РФПЛ и имеет опыт выступления за иностранные клубы. Желаем Давиду успешного выступления в составе ФК «Тосно»!» — говорится в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

«Реал» планирует «заморозить» переход Мораты в «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Реала» может удержать в команде Альваро Морату, после того как нападающий Криштиану Роналду сообщил о желании покинуть команду, пишет AS.

Накануне появилась информация, что футболист сборной Португалии сообщил партнёрам по сборной о решении покинуть мадридский клуб в связи с событиями, связанными с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. По мнению Роналду, «Реал» не выступает в его защиту.

Ранее сообщалось, что «МЮ» согласовал с Моратой контракт с окладом в размере € 12 млн. Представители обоих клубов должны встретиться на следующей неделе.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Обзор главных событий дня
Новости. Футбол
18 июня 2017, воскресенье
01:56 Классен: ожидаю, что буду забивать за «Эвертон»
01:44 «Монако» приобрёл полузащитника Мейте у «Зюлте-Варегем» за € 8 млн
01:28 Главный тренер «Уэски» ударил головой своего футболиста после замены
00:51 Локадия: хочу попасть в «Манчестер Юнайтед» с помощью промежуточного шага
00:32 Габигол: на сегодня ситуация такая: я остаюсь в «Интере»
00:23 Кейн: моя цель — забить 50 голов за сезон
00:05 Албин: Петербург способен принимать матчи мирового уровня
17 июня 2017, суббота
23:56 «Хетафе» разгромил «Уэску» и вышел в финал плей-офф за место в Примере
23:48 Дани Алвес близок к переходу в «Манчестер Сити»
23:43 Хет-трик Асенсио помог сборной Испании разгромить Македонию на Евро-2017 U21
23:36 Президент «Милана»: Доннарумма будет сидеть на трибунах до конца сезона!
23:28 Кантона: каждый символ из SMS Конте Диего Косте может обойтись «Челси» в € 1 млн
23:08 Слуцкий хочет видеть в «Халле» 19-летнего нападающего «Челси» Абрахама
23:07 Шатов и Кокорин отметились голами на тренировке «Зенита»
22:59 Экс-тренер «Анжи» Мёленстен: «МЮ» нужны именно такие игроки, как Перишич
22:49 Ди Бьяджо: я пытаюсь изолировать Доннарумму от ситуации с «Миланом»
22:48 Дзагоев в свой день рождения забил красивый гол на тренировке ЦСКА
22:32 Тихонов: сейчас самое главное — перестроить игру «Крыльев Советов»
22:27 «Зенит» готов платить защитнику «Ромы» Маноласу € 3,5 млн в год
22:21 Кириченко: матч с «Триглавом» прояснил, на кого «Ростову» пока рано рассчитывать
22:17 IFAB предложил играть футбольные матчи по 60 минут «чистого» времени
22:17 Алексис пропустил тренировку сборной Чили накануне матча с Камеруном
22:01 «Ростов» объявил о расторжении контракта с Девичем
22:00 «Парма» вышла в Серию В
21:55 Рохас: сейчас сложно понять, почему Новая Зеландия проиграла сборной России
21:49 Джикия: сборная России будет возвращать болельщиков своей игрой
21:45 Глушаков: до «Открытие Арены» стадиону в Санкт-Петербурге ещё далеко
21:45 Робот Бакстер угадал исход матча Россия — Новая Зеландия на КК-2017
21:38 Хонатан дос Сантос: сборная Мексики способна на великие дела
21:34 Осорио: Португалия — одна из лучших команд мира, но победить Мексику тяжело
21:30 Полоз: лично я, думаю, забью в следующих играх точно. Три раза!
21:26 Ерохин: голеностопчик подвернул. Не помню, с кем столкнулся, я не злопамятный
21:22 Глушаков: в эпизоде с голом испугался, что могут толкнуть и поцелуюсь со штангой
21:20 Самедов: газон на стадионе «Санкт-Петербург» тяжёлый, дышать не очень просто
21:17 Мутко: протекающая крыша и сломавшийся лифт? С каждой игрой всё будет лучше
21:16 Глушаков: было небольшое волнение, я впервые играл при президенте
21:12 Головин: сборной России было без разницы — новый стадион или нет
21:08 Жирков: сборная России контролировала игру, но при счёте 2:0 расслабилась
21:05 Хусаинов: судья матча Россия — Новая Зеландия не соответствовал уровню КК
21:00 Путин с Пеле, «бабочка» Смолова и другие фото с матча Россия — Новая Зеландия
20:55 Вуд: не могу сказать, что сборная России была лучше Новой Зеландии
20:50 Форвард сборной Новой Зеландии: поле в Петербурге прекрасное, никаких изъянов
20:47 Гилерме: матч с Португалией будет ключевым, хотя играть с такой командой тяжело
20:45 Деменко: мы видим настоящую сборную России, Черчесов поставил команде игру
20:44 Главный тренер сборной Новой Зеландии выделил в составе России Смолова
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сумеет ли сборная России обыграть Новую Зеландию в стартовом матче на Кубке конфедераций?
Да
6023 (64%)
Будет ничья
1808 (19%)
Нет
1617 (17%)
Проголосовало: 9448
Архив →
© championat.com, 2000–2017