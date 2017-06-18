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Болельщики сборной России
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Егоров

С пивом потянет. Три доказательства, что сборная России снова в тренде

Даже водитель автобуса этой команды — теперь звезда.
18 июня 2017, воскресенье. 00:45. Футбол

1. Блондинки на борту

— Ну как так? Где была охрана? – растерянно говорил мужчина, рядом с которым никого не было. Он явно опешил.
— Пережили нападение, — решил поддержать я.
— Нападение. Настоящее. И, главное, влетела такая в салон, села. Как такое может быть?..

Пришлось непонимающе покачать головой. Ведь быть такого действительно не могло. Женщина?! В автобусе сборной?! В стране, где тренерское суеверие препятствует появлению дам даже на борту самолета?! Да динозавра в салоне встретить легче!

Будем надеяться, Станислав Черчесов переживёт этот эпизод (он ведь всё-таки представитель европейской тренерской школы), потому что в салоне действительно побывала Алла Михеева из шоу «Вечерний Ургант».

— Как ребята вели себя перед игрой?– полетели вопросы.
— Как пионеры, — ответил водитель. Он явно не понимал, как себя вести.
— А вы включаете им музыку? А вы кричите на них? А вот пьют Кокорин и Мамаев? А можно я к вам сюда забегу?.. –Алла топталась по беззащитному человеку до тех пор, пока на помощь не пришёл самый находчивый из охранников.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

— Как вы здесь оказались? Выйдите отсюда, – его голос звучал серьёзно.
— А вы вызывайте полицию. Вот весело будет, — хихикнула она, а оператор вновь включил камеру. В этот момент растерялся ещё один мужчина. Но в эфир «Вечернего Урганта» секьюрити всё равно попадет победителем – ненасильственно увести Аллу ему всё-таки удалось.

Фото: Дмитрий Егоров, «Чемпионат»

Плохого в этой истории мало. Ведь теперь в новой, прежде непопулярной в народе сборной России даже водитель автобуса – звезда. И особенно приятно, что Первый канал чувствует реальный тренд спортивной журналистики, запустил который знаете кто…

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2. Путин и Пеле на трибуне

15 июня 2015 года сборная России Фабио Капелло проиграла дома Австрии 0:1, и у пресс-секретаря президента спросили, смотрел ли Владимир Путин футбол.

— А что, разве кто-то играл? – ответил Дмитрий Песков. – Нет, не смотрел…

20 июня 2016 года сборная России Леонида Слуцкого проигрывала на Евро Уэльсу 0:3. Владимир Путин в этот момент находился на киностудии «Ленфильм». Нет, не смотрел…

17 июня 2017 года сборная России Станислава Черчесова выигрывала на Кубке конфедераций в Санкт-Петербурге, а Владимир Путин не просто смотрел, но и «сделал боевой клич перед матчем». Это не мы так написали, а новозеландские СМИ – поражение 0:2 они объяснили в первую очередь речью президента.

Рядом с Путиным стояли сияющий Виталий Мутко, просто король (но только футбола) Пеле, заговоривший по-русски президент ФИФА Джанни Инфантино и другие известные люди. И сборная (особенно на фоне новозеландцев) играла так, что мы не нашли ни одной фотографии спящего Дмитрия Медведева.

3. Пиво и «молодцы»

С Кубком конфедерации к сборной вернулись вещи, давно не виданные.

Во-первых, сразу после финального свистка команда пошла к трибунам и неожиданно услышала общее: «Молодцы». Это был тот случай, когда взаимные ожидания оправдались: игроки создавали моменты и забивали, а на трибунах собралось под 50 тысяч человек.

Во-вторых, на арены в России наконец-то вернулось алкогольное пиво. Теперь болельщикам необязательно покупать чай в +25. Теперь им не приходится расслабляться на воде. Теперь очереди у палаток на «Крестовском» показывают, чего действительно хотят мужики перед игрой. С пивом сборная затянет.

А с классными стадионами (писать про протекающий где-то потолок уже надоело, потому что внутри «Крестовский» реально крут) футбол затянет не только мужиков.

P.S. Сборная России всех победит.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Кубок конфедераций
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