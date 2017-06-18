Мисс трибун. Самые яркие болельщицы на матче Россия — Новая Зеландия

С пивом потянет. Три доказательства, что сборная России снова в тренде
Даже водитель автобуса этой команды теперь звезда.
«Впервые играл при Путине». Что говорили игроки сборной после победы
Обычно мало кто из футболистов сборной России общается с журналистами после матча. Но на этот раз нашлось аж семеро желающих!
Фото: РИА Новости
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Смотрите также фотографии с церемонии открытия Кубка конфедераций и стартового матча Россия – Новая Зеландия, подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым, Александром Мысякиным и Денисом Тыриным.