Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Чилийского журналиста таксист обманул на 50 тыс. рублей
Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»
Текст: Полина Куимова

«Полиция предложила двух охранников». Чилиец, обманутый в такси на 50 тыс.

Поездка из Домодедово в центр Москвы за 50 тыс. рублей? Почему бы и нет! Мы встретились с обманутым таксистом чилийцем.
18 июня 2017, воскресенье. 10:30. Футбол

Пару дней назад СМИ облетела новость: чилийский журналист за поездку из Домодедово до отеля заплатил 50 тыс. рублей. Многие (уж не лукавьте) подумали, что он «просто лох», который бездумно отдал деньги таксисту. Но всё оказалось немного не так.

Я встретила Диего Саеса Миранду на стадионе «Спартак» накануне матча Чили – Камерун. Журналист Radio ADN приехал на предыгровую тренировку соотечественников. Снова на такси?..

– Кто бы мог подумать, что стану знаменитым на всю Россию, — смущается Диего. — Жаль только, что из-за неприятного инцидента. Вы случайно не знаете, откуда вообще все об этом узнали?

– Сами понимаете, подобные новости быстро разлетаются по Интернету. Как же так получилось, что таксисту удалось вас обмануть, да ещё и на такую крупную сумму.
– Вы представьте: я только прилетел в Россию, ужасно устал, у меня с собой куча оборудования… Всё, чего мне хотелось, — это побыстрее добраться до отеля. Я поменял деньги прямо в аэропорту, вышел и увидел, что там стоит много таксистов. Смотрю, люди садятся, уезжают. Ну и я тоже сел. В Чили не принято спрашивать о цене заранее: всё показывает счётчик. Когда мы приехали, таксист указал мне на стоимость поездки – 37 и много нулей. Потом внезапно стало 40. Он объяснил это тем, что сейчас довольно позднее время, поэтому мне стоит дополнительно заплатить за поездку. Ok, no problem. Я дал 50 000, с чаевыми… Но тут мне пришла смс от друга, который доехал до этого же отеля за 5000. Я сразу понял, что меня обманули, и потребовал вернуть деньги.

– И что он?
– Ничего. Отдал мне 300 рублей. Серьёзно, мужик?! Я сказал, что вызову полицию. Перед тем как уйти, сфотографировал номера машины, чтобы хоть как-то можно было его потом найти. Он, кстати, попросил удалить фотографии, но я схитрил. У меня два совершенно одинаковых телефона, и я показал ему галерею на том, где ничего не было. На ресепшене в отеле мне сказали обратиться в полицию, и стоит сказать, что приехали они быстро.

– Что было дальше?
– Свою первую ночь в России я провёл в полицейском участке. Вернулся в отель только к 5:30 утра.

– Таксист сказал, что вы просто были щедры на чаевые.
– Какой бред!

– Видимо, ваши первые впечатления о России не самые приятные.
– У меня постоянно крутилось в голове: «Я больше не хочу здесь находиться». Я был на Кубке Америки в прошлом году, и там всё было иначе. Здесь ещё и английский мало кто понимает.

– Может, вы с таксистом просто недопоняли друг друга?
– Нет-нет, он точно всё понимал. Я же не один такой. Многих моих коллег обманули точно таким же образом, только они «попали» на меньшую сумму денег.

– Совет: скачайте приложение типа Uber, Gett…
– Ха, я уже это сделал! Я знаю, что в любой стране таксисты обманывают пассажиров, но чтобы настолько… Это же почти тысяча долларов! Как мой билет на самолёт. Но, знаете, меня обрадовало то, что полицейские сработали очень быстро. Мне вернули деньги буквально за несколько часов. А ещё меня спросили, что делать с таксистом: отпустить или посадить. Я выбрал первое. И отдал ему ещё пять тысяч за поездку – ведь он их всё-таки заработал.

– Щедро!
– Полицейские позвонили моему продюсеру и предложили дать мне двух охранников, которые бы везде меня сопровождали – за ужином, на танцах, на стадионе. Бесплатно. Спасибо, конечно, но я отказался. Главное, что мне вернули деньги. Больше я постараюсь не попадать в такие истории.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 4
Теги
Кубок конфедераций
Новости. Футбол
18 июня 2017, воскресенье
10:41 Лакович: УЕФА не будет сильным без сильного российского футбола
10:39 Инфантино: совместно с РФС мы подготовим мероприятия, которых ещё не видел свет
10:39 «ПСЖ» готов предложить за Роналду € 140 млн и платить ему € 30 млн в год
10:32 Инфантино: открытие КК-2017 прошло великолепно, уровень подготовки замечательный
10:30 Заплативший таксисту 50 тыс. рублей чилиец: 1-ю ночь в России я провёл в полиции
10:25 Мутко: если не воспользуемся шансом сейчас, значит, мы слабо работаем
10:20 Зидан сказал Роналду, что «Реал» нуждается в его голах и победном менталитете
10:14 Участники конференции РФС почтили память Владимира Перетурина минутой молчания
10:05 В Швеции выпустят пиво в честь фаната «Миллуолла», давшего отпор террористам
10:03 Широков: скованность у сборной была — не каждый день играют на глазах у Путина
09:58 Источник: Луис Энрике может возглавить «Челси» в случае ухода Конте
09:40 Гинер: зачем Головину переходить из ЦСКА в средний иностранный клуб?
09:36 Пикфорд: € 34 млн — это просто число, на меня оно не влияет
09:29 Форвард «Валенсии» Лоренсо провёл ночь в тюрьме после обвинений в изнасиловании
09:26 «Эвертон» купит у «Малаги» Сандро Рамиреса за € 6 млн
09:12 Тренер сборной Испании U21: иметь в команде Асенсио — большое счастье
09:11 Португалия – Мексика: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 18:00
08:55 Бородюк: КК-2017 и ЧМ-2018 — это личная заслуга Путина, его достижение
07:51 «Тоттенхэм» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Смоллингом
07:26 Дегенек: Германия могла бы привезти на КК четыре одинаково сильных состава
06:52 Рюдигер: многие недооценивают сборную Германии на КК-2017, это наше преимущество
06:14 «Ливерпуль» договорился с «Ромой» о трансфере Салаха за £ 39,4 млн
05:54 «Рома» надеется пригласить Геззаля из «Лиона» в качестве замены Салаху
05:38 «Саутгемптон» не рассматривает Гиггза в качестве главного тренера
04:58 «Аталанта» согласится продать Конти «Милану» за € 25 млн
04:44 «Реал» не собирается продавать Роналду менее чем за € 400 млн
04:25 Джеррард: успех «Ливерпуля» под руководством Клоппа уже не за горами
03:54 «Интер» предложил € 23 млн за нападающего «Атлетико» Анхеля Корреа
03:25 Нападающий «Реала» Альваро Мората сыграл свадьбу в Венеции
02:56 Агент Дембеле: переговоры Усмана с «Барселоной» возобновятся после отпуска
02:37 «Манчестер Сити» и «Ювентус» ведут переговоры по трансферу Алвеса за € 5,7 млн
02:25 Источник: «МЮ» предложит «Реалу» € 210 млн и Де Хеа за Роналду и Морату
01:56 Классен: ожидаю, что буду забивать за «Эвертон»
01:44 «Монако» приобрёл полузащитника Мейте у «Зюлте-Варегем» за € 8 млн
01:28 Главный тренер «Уэски» ударил головой своего футболиста после замены
00:51 Локадия: хочу попасть в «Манчестер Юнайтед» с помощью промежуточного шага
00:32 Габигол: на сегодня ситуация такая: я остаюсь в «Интере»
00:23 Кейн: моя цель — забить 50 голов за сезон
00:05 Албин: Петербург способен принимать матчи мирового уровня
17 июня 2017, суббота
23:56 «Хетафе» разгромил «Уэску» и вышел в финал плей-офф за место в Примере
23:48 Дани Алвес близок к переходу в «Манчестер Сити»
23:43 Хет-трик Асенсио помог сборной Испании разгромить Македонию на Евро-2017 U21
23:36 Президент «Милана»: Доннарумма будет сидеть на трибунах до конца сезона!
23:28 Кантона: каждый символ из SMS Конте Диего Косте может обойтись «Челси» в € 1 млн
23:08 Слуцкий хочет видеть в «Халле» 19-летнего нападающего «Челси» Абрахама
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам игра сборной России в стартовом матче Кубка конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017