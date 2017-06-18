«Полиция предложила двух охранников». Чилиец, обманутый в такси на 50 тыс.

Пару дней назад СМИ облетела новость: чилийский журналист за поездку из Домодедово до отеля заплатил 50 тыс. рублей. Многие (уж не лукавьте) подумали, что он «просто лох», который бездумно отдал деньги таксисту. Но всё оказалось немного не так.



Я встретила Диего Саеса Миранду на стадионе «Спартак» накануне матча Чили – Камерун. Журналист Radio ADN приехал на предыгровую тренировку соотечественников. Снова на такси?..



– Кто бы мог подумать, что стану знаменитым на всю Россию, — смущается Диего. — Жаль только, что из-за неприятного инцидента. Вы случайно не знаете, откуда вообще все об этом узнали?

– Сами понимаете, подобные новости быстро разлетаются по Интернету. Как же так получилось, что таксисту удалось вас обмануть, да ещё и на такую крупную сумму.

– Вы представьте: я только прилетел в Россию, ужасно устал, у меня с собой куча оборудования… Всё, чего мне хотелось, — это побыстрее добраться до отеля. Я поменял деньги прямо в аэропорту, вышел и увидел, что там стоит много таксистов. Смотрю, люди садятся, уезжают. Ну и я тоже сел. В Чили не принято спрашивать о цене заранее: всё показывает счётчик. Когда мы приехали, таксист указал мне на стоимость поездки – 37 и много нулей. Потом внезапно стало 40. Он объяснил это тем, что сейчас довольно позднее время, поэтому мне стоит дополнительно заплатить за поездку. Ok, no problem. Я дал 50 000, с чаевыми… Но тут мне пришла смс от друга, который доехал до этого же отеля за 5000. Я сразу понял, что меня обманули, и потребовал вернуть деньги.



– И что он?

– Ничего. Отдал мне 300 рублей. Серьёзно, мужик?! Я сказал, что вызову полицию. Перед тем как уйти, сфотографировал номера машины, чтобы хоть как-то можно было его потом найти. Он, кстати, попросил удалить фотографии, но я схитрил. У меня два совершенно одинаковых телефона, и я показал ему галерею на том, где ничего не было. На ресепшене в отеле мне сказали обратиться в полицию, и стоит сказать, что приехали они быстро.

– Что было дальше?

– Свою первую ночь в России я провёл в полицейском участке. Вернулся в отель только к 5:30 утра.

– Таксист сказал, что вы просто были щедры на чаевые.

– Какой бред!

– Видимо, ваши первые впечатления о России не самые приятные.

– У меня постоянно крутилось в голове: «Я больше не хочу здесь находиться». Я был на Кубке Америки в прошлом году, и там всё было иначе. Здесь ещё и английский мало кто понимает.

– Может, вы с таксистом просто недопоняли друг друга?

– Нет-нет, он точно всё понимал. Я же не один такой. Многих моих коллег обманули точно таким же образом, только они «попали» на меньшую сумму денег.



– Совет: скачайте приложение типа Uber, Gett…

– Ха, я уже это сделал! Я знаю, что в любой стране таксисты обманывают пассажиров, но чтобы настолько… Это же почти тысяча долларов! Как мой билет на самолёт. Но, знаете, меня обрадовало то, что полицейские сработали очень быстро. Мне вернули деньги буквально за несколько часов. А ещё меня спросили, что делать с таксистом: отпустить или посадить. Я выбрал первое. И отдал ему ещё пять тысяч за поездку – ведь он их всё-таки заработал.



– Щедро!

– Полицейские позвонили моему продюсеру и предложили дать мне двух охранников, которые бы везде меня сопровождали – за ужином, на танцах, на стадионе. Бесплатно. Спасибо, конечно, но я отказался. Главное, что мне вернули деньги. Больше я постараюсь не попадать в такие истории.