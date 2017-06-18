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Россия – Новая Зеландия. Анализ статистики матча
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Антон Михашенок

В поисках стиля. Три цифры, которые расскажут об игре сборной

Новая Зеландия оказалась слабой по уровню командой, но определённые выводы по игре нашей сборной сделать можно.
18 июня 2017, воскресенье. 11:45. Футбол

Опрос: Как вам игра сборной России в стартовом матче Кубка конфедераций?

1. 55 касаний мяча Александром Самедовым

Обычная ситуация для команды, которая владеет мячом около половины игрового времени и больше: опорный полузащитник или опорные полузащитники лидируют по числу контактов с мячом. Сборная России в матче с Новой Зеландией отошла от стандарта — напротив, у Дениса Глушакова последний показатель по количеству касаний мяча из полевых, проведших на поле все 90 минут. Лучшим по этому показателю стал правый латераль Александр Самедов – 55 касаний (у Глушакова – 35). Другой фланговый игрок Юрий Жирков набрал 46 касаний и стал четвёртым в сводной таблице игроков сборной.

Такая необычная статистика диктует стиль, в котором команда Станислава Черчесова провела стартовую игру на турнире. Самедов и Жирков выступили в роли фланговых плеймейкеров – в их задачи входили не только забеги по боковой линии и подачи в штрафную, но и попытки обострить из глубины передачами вразрез. Этому способствовали и роли нападающих – и Фёдор Смолов, и Дмитрий Полоз действовали относительно низко, близко к центральной линии. Смолов получил полную свободу в подключениях, он мог брать мяч и проходить с ним на дриблинге даже 30 метров, а Полоз, ставший у Курбана Бердыева лучшим российским игроком по нахождению свободных зон (пересмотрите хотя бы момент с первым голом), занимался работой на пространстве. Расчёт на передачи с флангов в свободные зоны на глубоко посаженных форвардов часто приводил к офсайдам, но в целом идея была видна. И, что самое важное, эта идея былаприспособлена к лучшим качествам отдельных игроков и достаточно нестандартна. Однозначный плюс.

В одном обвинить сборную Черчесова пока невозможно: нездорового прагматизма, желания прижаться у неё точно нет.

2. 24 удара, 2 заблокированных

В современном футболе блокируются от 20 до 30 процентов ударов – этот элемент ещё не стал таким важным, как в хоккее, но уже точно обошёл по важности аналогичный баскетбольный показатель. Сборная России нанесла вчера 15 ударов, из которых лишь один был заблокирован, но при этом допустила по своим воротам девять ударов — и тоже лишь одна попытка была заблокирована. Это, как можно понять, существеннониже среднего показателя.

Происходит так как раз потому, что сборная России стремится поддерживать определённый стиль, действовать быстрее и более открыто. Чем меньше времени уходит на доведение атаки до удара, тем меньше у соперника шансов сработать в подстраховке и накрыть удар – так происходит и у чужих ворот, и у наших. В одном обвинить сборную Черчесова пока невозможно: нездорового прагматизма, желания прижаться у неё точно нет.

Россия будет свободной. Что хорошо в сборной Черчесова
Поводы для оптимизма относительно сборной России ближе, чем кажутся.

Игры с более сильными соперниками покажут, насколько этот подход способен принести результат. У чужих ворот сборная готова создавать много с кем угодно – матчи с Бельгией и Чили это доказали, но у ворот Игоря Акинфеева будет точно жарче, чем вчера. Новозеландцы сумели нанести всего четыре удара из пределов штрафной (у России – 10 + автогол), рассчитывать на такую статистику, например, с Португалией почти невозможно. Работу над усложнением сопернику жизни в ударных ситуациях нужно продолжать.

3. 58 передач на последнюю треть поля во втором тайме

Регбийный стереотип подсказывает нам, что «физика» должна быть самой сильной стороной сборной Новой Зеландии, и если это действительно так, то экзамен по физкультуре Россия сдала вчера замечательно. В хорошем функциональном состоянии есть два момента, которые необходимо выделить.

Первый. Сборная в прямом смысле хорошо бежит, а это важно для её тренера; неслучайно Станислав Черчесов постоянно обращает внимание на статистику спринтов – как командных, так и индивидуальных. Сборная умеет добавлять в беговой активности по ходу матча, но главное, над чем ещё нужно работать, – в объёме движения без мяча.

Второй момент. Хорошее физическое состояние должно диктовать не только и не столько свежесть ног, сколько ментальную устойчивость. Здесь есть повод для осторожного (опять же, со скидкой на уровень соперника) оптимизма. Показательная статистика: при почти идентичных цифрах по чистому владению мячом (15 минут в первом тайме, 16 – во втором) сборная после перерыва сделала 58 передач на последнюю треть поля. Это а) на 14 больше, чем до перерыва, то есть во втором тайме игра россиян стала интенсивнее; б) больше, чем у сборной Новой Зеландии за все 90 минут матча (56).

Переходные фазы, доведение мяча до приемлемой для атаки позиции всегда были слабой стороной российского футбола. Это изменилось всего один раз – когда со сборной работал гуру «физики» Раймонд Верхейен, сумевший подвести команду к Евро-2008 на пике и объёмом, интенсивностью работы закрывший вместе с Гусом Хиддинком её тактические проблемы. Нечто похожее сейчас пытается сделать со сборной и Черчесов.

В материале использованы данные компании Wyscout.

В эту сборную хочется верить. Как Россия начала Кубок конфедераций с победы
Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с сухой победы. Один из голов — на счету Фёдора Смолова.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная России — Футбол Станислав Черчесов Кубок конфедераций
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Как вам игра сборной России в стартовом матче Кубка конфедераций?
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