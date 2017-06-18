Кубок конфедераций на семи холмах

Москва уже ждёт футбольных болельщиков со всего мира. Ежедневно в городе во время Кубка конфедераций FIFA 2017 будут дежурить 925 добровольцев, которые помогут гостям столицы сориентироваться в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, у станций метро, а также на стадионе «Спартак» и на «последней миле» — территории, прилегающей к стадиону. Продлена работа городского транспорта, на 18 обычных маршрутах запустят более 300 автобусов, троллейбусов и трамваев со стикерами в виде эмблемы Кубка конфедераций. 400 тыс. справочников на пяти языках будут бесплатно раздавать в метро, на МЦК и других транспортных объектах.



Власти города заявили о полной готовности к Кубку конфедераций, а готовы ли вы получить максимум впечатлений от этого события?



Специально для гостей столицы я вместе с Альфа-Банком — официальным банком «турнира победителей» — подготовил Альфа-гид, который помогли мне составить столичные футбольные фанаты. В нем вся полезная информация и ссылки, а также советы о том, как провести свободное время в Москве.

Транспорт

С транспортом не должно быть никаких проблем. Самый лучший способ добраться до города из аэропорта — аэроэкспресс. За два дня до и после проведения матчей проезд для зрителей Кубка конфедераций будет абсолютно бесплатным. Для этого надо лишь предъявить на кассе билет и паспорт болельщика. Расписание аэроэкспрессов с дополнительными рейсами можно узнать на сайте аэроэкспресса.

Зрители Кубка конфедераций смогут бесплатно ездить в наземном общественном транспорте в районе стадиона «Спартак», а также около вокзалов, аэропортов и транспортно-пересадочных узлов. Для этого на 18 обычных маршрутах запустят более 300 автобусов, троллейбусов и трамваев со стикерами в виде эмблемы Кубка конфедераций. Два новых экспрессных маршрута будут курсировать также от аэропорта Шереметьево и станции метро «Аэропорт» до стадиона «Спартак» (см. список ниже).



Бесплатный проезд в наземке действует во все дни матчей — как перед началом соревнования, так и в течение 4 часов после его окончания. Для этого зрителям нужно показать контролёру на входе в салон два документа — паспорт болельщика и билет на матч (обычный или электронный).



Бесплатные маршруты наземного городского транспорта в дни матчей Кубка конфедераций FIFA — 2017



Трамвай № 6 «Братцево – метро «Сокол». Троллейбус № 70 «Братцево — Белорусский вокзал»



Автобус № 38 «Рижский вокзал — Метро «Китай-город». Автобус № 122 «Метро «Сокольники» — Лубянская площадь». Автобус № 158 «3-й Павелецкий проезд — метро «Лубянка». Автобус № 248 «Метро «Волоколамская» — Улица Фабрициуса». Автобус № 266 «4-й микрорайон Митино — метро «Тушинская»



Автобус № 611 «Метро «Юго-Западная» — Внуковский завод» (аэропорт Внуково). Автобус № 631 «Метро «Тушинская» — Таллинская улица»



Автобус № 899 «Южные Ворота — метро «Алма-Атинская». Автобус № 904 «4-й микрорайон Митино — метро «Китай-город». Автобус № 904к «4-й микрорайон Митина — Белорусский вокзал». Автобус № 911 «Метро «Саларьево» — аэропорт «Внуково». Автобус № м9 «Метро «Владыкино» — метро «Китай-город» Автобус № м10 «Лобненская улица — метро «Китай-город». Автобус № Т39 «Фили — метро «Маяковская»



Автобус № Б Садовое кольцо (внешнее, внутреннее).



Специализированные шаттлы



Автобус № М-3 «Метро «Аэропорт» – стадион «Спартак». Автобус № М-4 «Аэропорт «Шереметьево» – Стадион «Спартак».



Бесплатный проезд на Кубок конфедераций FIFA 2017 в Москве футбольным фанатам полагается и в метро с Московским центральным кольцом (МЦК). На входных дверях станций появились стикеры к Кубку конфедераций с информацией о проезде болельщиков в подземке и на «Ласточках» во время турнира. На стикерах на русском и английском языках написано: «Бесплатный проезд для болельщиков. 18.06, 21.06, 25.06 и 02.07 предъявите ваш билет и паспорт болельщика на матч Кубка конфедераций контролеру. Турникет для бесплатного прохода оформлен официальной символикой турнира».

Размещение

С размещением в городе тоже не возникнет проблем, всё зависит от кошелька и уровня притязаний. Для самых взыскательных болельщиков на официальном сайте FIFA появился перечень отелей, рекомендованных к проживанию в ходе матчей Кубка конфедераций. Примечательно, что из 35 отелей 24 (почти 70%) работают под международными брендами.

Впрочем, для большинства фанатов будет разумнее сложиться и снять квартиру или «захватить» отдельный номер в хостеле.

Билеты на матч

Если вы купили билеты заранее, скрольте к следующему пункту. Если нет — адреса билетных центров можно найти по ссылке. Впрочем, самым удобным способом будет заказ на сайте FIFA.com/bilet.

Официальным глобальным партнёром Кубка конфедераций FIFA в категории платежных услуг является VISA, поэтому на стадионах вы сможете расплачиваться только картами Visa. Однако Альфа-Банк на правах официального банка Кубка конфедераций FIFA совместно с Visa выпустил для всех фанатов специальную предоплаченную карту, которую вы можете бесплатно получить в билетном центре или на стадионе. На нее можно будет положить наличные деньги в любом банкомате Альфа-Банка на стадионе. Более того, к этой карте можно будет привязать браслет для бесконтактной оплаты и расплачиваться простым касанием терминала.

А еще Альфа-Банк вместе с Visa выпустили эксклюзивную футбольную карту чемпионата мира FIFA. Просто расплачиваясь ей в отелях, барах, кафе, на стадионах и в магазинах, вы будете накапливать бонусные баллы, и получать билеты на матчи чемпионата мира, а также сувениры и спортивную атрибутику СОВЕРШЕННО бесплатно! Ну то есть за бонусные баллы. Ещё есть время открыть карту и накопить баллы на билет на чемпионат. Все подробности на fifa.alfabank.ru.

Паспорт болельщика

Помните: наличие билета не гарантирует проход на матч. Ещё надо получить паспорт болельщика. Он, кстати, даёт право бесплатного проезда на поездах между городами где проходит кубок. Паспорт выдается в удобной пластиковой штучке, куда можно будет засунуть билет и российский паспорт, чтобы держать всё в одном месте.



Адреса, где его можно получить паспорт болельщика, режим работы и рекомендуемое время посещения Центров выдачи можно найти по ссылке.

Место проведения игр Кубка конфедераций FIFA

Добраться до стадиона «Спартак» можно, доехав до двух ближайших станций метро — «Спартак» (3–5 минут до арены пешком) и «Тушинская» (7–10 минут).

Достопримечательности

Красная площадь

Обязательный пункт программы — Красная площадь. Cамый узнаваемый пейзаж, фигурирующий во многих иностранных фильмах о России. Вокруг площади – Кремль с парадными Никольской и Спасской башнями, Исторический музей, ГУМ с разноцветными витринами и летним кафе и Покровский собор (храм Василия Блаженного), за которым открывается умиротворенный вид на Москву-реку и тихий район Замоскворечье.

Красный двухэтажный автобус

Посмотреть все основные достопримечательности Москвы можно на красном двухэтажном автобусе. Они работают по принципу Hop On – Hop Off, то есть турист на протяжении всего дня может бессчетное количество раз покинуть или войти в автобус на любой остановке каждого маршрута. Вы выходите, гуляете по приглянувшемуся месту, осматриваете достопримечательности, затем вновь выходите к любой остановке и садитесь в очередной подошедший автобус.



Билеты на экскурсии на двухэтажном автобусе по городу Москве продают со сроком действия 1-2 дня. На борту есть возможность воспользоваться аудиогидом, который на восьми языках расскажет о интересных местах по маршруту следования.

Парки и отдых под открытым небом

К Кубку конфедераций в Москве появятся стационарные фотозоны с символикой FIFA. Их разместят c 15 июня в Парке Горького, на главной аллее Парка Победы на Поклонной горе, в Сокольниках, Царицыно и на ВДНХ.



Городские волонтёры будут бесплатно фотографировать всех желающих на фоне стены с символикой FIFA. Размер стены для фотосессий — два на пять метров. Снимки можно будет скачать в официальных группах «Мосволонтёра» в социальных сетях.

Смотровая площадка в Москва-Сити

Смотровая площадка расположена на 58-м этаже делового комплекса «Империя». Чтобы попасть сюда, надо записаться на экскурсию. На ней расскажут о строительстве высоток и об основных достопримечательностях, вид на которые открывается с высоты 242 метров. За 50 минут, которые продолжается экскурсия, можно рассмотреть здание МГУ, храм Христа Спасителя, гостиницу «Украина», здание МИДа и соседние башни Москва-Сити.



наб. Пресненская, 6 м. «Выставочная», «Деловой центр»

Экскурсия по метро

Московский метрополитен подготовил экскурсии для болельщиков, которые приедут в столицу на матчи Кубка конфедераций FIFA 2017. Гостям столицы расскажут о станциях — памятниках архитектуры и о Московском центральном кольце. Гиды будут проводить экскурсии с 18 июня по 1 июля на русском и английском языках. Чтобы во время путешествия гости не пропустили ни одного интересного факта, им выдадут радиогиды.



Экскурсии проведут сотрудники бюро «Метротур» Московского метрополитена. Продолжительность маршрута — около двух часов.



Узнать об экскурсии подробнее и приобрести билеты можно на сайте Городского экскурсионного бюро. Максимальное количество участников в одной группе — 20 человек. Уточнить информацию можно по телефону: 8 (499) 321-70-71.

Выставка Сергея Шнурова

С 7 июня по 12 июля в Московском музее современного искусства пройдёт выставка популярного российского музыканта Сергея Шнурова. Лидер группировки «Ленинград» через картины и инсталляции пытается донести до публики идею брендреализма – своего философского видения окружающей нас действительности.



Билеты можно приобрети на сайте музея.

А вот список мест, где болельщики смогут отдохнуть с друзьями и провести время:

16 тонн

улица Пресненский Вал, 6с1



Джон Донн

Никитский бульвар, д. 12

Ул. Верхняя Радищевская, д.15, стр.2. Ул. Льва Толстого, д.18Б



Hooter’S

Большой Златоустинский пер. 9



Лига Пап

ул. Большая Лубянка, 24/15,



Спорт бар Арена

Автозаводская улица, 23к15



Сеть баров Темпл Бар



Гастропаб 31 | На Шаболовке

ул. Шаболовка, 31г

Третий тайм

Лучшее место, где можно собраться после игры, обсудить результаты и поделиться впечатлениями — сеть ресторанов «Брудер». Свободное демократичное пространство и — главное! — более 30 плазменных мониторов для трансляции спортивных событий!

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