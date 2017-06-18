11 друзей Криштиану. Португалия на Кубке конфедераций

Сборная Португалии в статусе главного фаворита начинает свой путь на Кубке конфедераций. Всё, что нужно знать о команде Роналду.

Команда

Кому-то победа сборной Португалии на Евро год назад могла показаться нелогичной. Кто-то называл главной причиной успеха команды Криштиану Роналду, кто-то хвалил за тактические ходы Фернанду Сантуша. Но практически никто не говорил о том, что португальцы сделали то, что и должны были сделать. Они стали чемпионами не в самом сильном составе, не будучи фаворитами, имея в обойме лишь пару звёзд европейской величины (остальные либо ветераны, либо молодые игроки без опыта выступлений на больших турнирах).

Сейчас всё по-другому. Йоахим Лёв привёз на Кубок конфедераций второй состав, а значит, команда Роналду становится главным претендентом на титул. Фернанду Сантуш на пресс-конференциях может хоть триста раз повторить, что не считает свою команду фаворитом, но по всем объективным причинам это так.

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Спустя год Португалия несколько видоизменилась. Сборная чаще всего играет по той же классической и непопулярной схеме из эпохи динозавров – 4-4-2. Но именно эта расстановка позволяет использовать лучшие качества имеющихся футболистов. Место в воротах по-прежнему за героем Евро Руем Патрисиу, в центре обороны за место рядом с Пепе борются Фонте и Бруну Алвеш, по краям наматывают сумасшедший километраж Седрик и Геррейро, в опорной зоне работают разрушитель Карвалью/Данилу и кто-то из креативщиков Гомеш/Моутиньо/Адриен Силва, по краям атаки располагаются Нани и Бернарду Силва, на острие барражируют Роналду и Андре Силва. А теперь чуть поподробнее.

Cправка «Чемпионата»



Ориентировочный состав: Рай Патрисиу – Нелсон Семеду, Жозе Фонте, Пепе, Рафаэль Геррейро — Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Андре Гомеш, Нани – Андре Силва,



Тренер: Фернанду Сантуш.



Достижения: победитель Евро-2016 Рай Патрисиу – Нелсон Семеду, Жозе Фонте, Пепе, Рафаэль Геррейро — Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Андре Гомеш, Нани – Андре Силва, Криштиану Роналду победитель Евро-2016

Новички

Начнём с обороны. Главный новичок в этой линии – правый защитник «Бенфики» Нельсон Семеду, за которого «Барселона» готова выложить круглую сумму этим летом, если провалятся переговоры по Эктору Бельерину. Нельсиньо носится по бровке весь матч, как будто имеет реактивный двигатель под гетрами, силён в единоборствах, а также заточен не только под навесы в чужую штрафную – зачастую он ищет более интересные варианты развития атаки, находя партнёров скрытыми передачами низом. Конкурентом на этой позиции у Семеду будет Седрик, больше сосредоточенный на оборонительных задачах.

Португальцы чаще всего играют по той же классической и непопулярной схеме из эпохи динозавров – 4-4-2.

Даёт Сантуш шанс проявить себя и Желсону Мартиншу, проведшему сильный сезон в «Спортинге». Однако с большей долей вероятности позицию на правом краю полузащиты займёт Бернарду Силва. Ещё год назад он не попал даже в заявку португальцев на Евро, а сейчас «Манчестер Сити» выкладывает за него 60 млн евро. Экс-полузащитник «Монако» в данный момент является одним из лидеров сборной – на нём во многом завязана креатура команды в линии атаки. В матчах отбора Бернарду встречался с мячом даже чаще Криштиану Роналду. Это не простой игрок фланга, привязанный к бровке. Силва не обладает выдающимися скоростными данными, зато умеет обыграть нескольких соперников с места и выдать шикарный разрезающий пас в штрафную. В матче на «Открытии» защитникам сборной стоило бы опекать его не меньше, чем Криштиану Роналду.

Ещё один Силва, которого невозможно обойти вниманием. Никого до этого Криштиану не называл своим потенциальным наследником, и Андре Силва, перешедший недавно в «Милан», первым заслужил такую похвалу. Андре – нападающий-хищник, прекрасно скоординированный и знающий, в какой точке штрафной ожидать отскоков. Благодаря своему чутью он забил 16 мячей в чемпионате Португалии в прошлом сезоне и сейчас готовится показать себя на яркой витрине.

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Факты

Португалия привезла на Кубок конфедераций самый дорогой состав среди участников – общая стоимость 23 футболистов составляет 418 млн евро. На втором месте – сборная Германии (346 млн). Состав российской сборной оценивается в 94,7 млн евро.

Несмотря на наличие ряда талантливых, перспективных игроков, португальскую сборную нельзя назвать молодой. Средний возраст – 28 лет, в составе есть сразу шесть игроков, кому хорошо за 30 – Элизеу (33), Бруну Алвеш (35), Пепе (34), Фонте (33), Куарежма (33) и Роналду (32).



В последние годы «Бенфика» — главный португальский поставщик талантов на трансферный рынок. Однако в сборной Португалии первое место у «Спортинга», который представляют сразу пять игроков – Руй Патрисиу, Бету, Вильям Карвалью, Адриен Силва, Желсон Мартинш. Более того, в команде Сантуша числятся ещё пять воспитанников клуба – Седрик, Жоау Маутинью, Нани, Рикарду Куарежма и Криштиану Роналду.

Расписание матчей



18 июня, 18:00. Казань. Португалия – Мексика.



21 июня, 18:00. Москва. Россия – Португалия.



24 июня, 18:00. Санкт-Петербург. Новая Зеландия – Португалия.

Тактика

Португальская сборная не делает особого упора на сложные тактические перестроения и чаще всего при игре отталкивается от соперника. Фернанду Сантуш не зря номинировался на звание лучшего тренера 2016 года – его умение подобрать состав и надавить на болевые точки конкретного соперника помогли ему принести своей стране первый большой трофей в истории.



В последних матчах португальцы играли со слабыми соперниками – с Венгрией в матче отбора в конце марта и с Латвией в рамках товарищеского матча. В обеих играх команда действовала с позиции силы и легко взяла своё за счёт класса, однако несколько любопытных деталей отметить можно.

Роналду не привязан к определённой позиции и волен появляться в любой точке поля.

Сантуш в центре поля делает ставку на Вилльяма Карвалью, мощного опорника, умеющего как отобрать мяч, так и развить атаку. За счёт хавбека «Спортинга» команда чаще всего выходит из обороны – он либо переводит мяч атакующему полузащитнику (Моутинью, Адриен Силва или Гомеш), либо помогает центральным защитникам освободиться из-под прессинга и возвращает им мяч, чтобы они перевели его на фланг. По итогам двух последних матчей именно Карвалью чаще других встречался с мячом, и на карте передач это отчётливо видно.

Разнится и фланговая игра в зависимости от силы соперника. Когда стоит задача ловить оппонента на контратаках, Сантуш предпочитает использовать на флангах мобильных Нани, Куарежму или Мартинша. Когда нужно взламывать оборону соперника, на краях появляются Бернарду Силва и Андре Гомеш, не самые скоростные футболисты, которые освобождают фланги крайним защитникам, а сами смещаются в центр, позволяя наладить контроль мяча в середине поля.

Логично, что в атаке всё строится вокруг фигуры Криштиану Роналду. Здесь он не привязан к определённой позиции и волен появляться в любой точке поля. В зависимости от этого меняют расположение его партнёры по атаке. Это наглядно видно по четырём скринам из недавнего матча с Латвией.

На первом он оттягивается назад и помогает выйти из обороны, пока два латвийца накрывают Карвалью. На втором подхватывает мяч на фланге, в то время как крайний полузащитник Мартинш занимает место Криштиану в штрафной. На третьем похожая история, только на этот раз Роналду создаёт преимущество в центре поля. На четвёртом и вовсе опускается чуть ли не в опорную зону, в то время как Моутинью выдвигается ближе к чужим воротам. Таким образом, роль чистого форварда выполняет лишь Андре Силва, а всё остальное зависит уже от Криштиану. Такая манера игры не позволяет сопернику отрядить одного-двух футболистов для персональной опеки главной звезды португальцев, так как свободные зоны тут же заполняют его партнёры.

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Ничего сверхъестественного, но весьма эффективно. У Сантуша было достаточно времени, чтобы отладить все имеющиеся механизмы. А потому именно от португальской сборной стоит ждать самого сбалансированного и качественного футбола на турнире.

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