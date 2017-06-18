«Сделайте что-нибудь, а то всё бу-бу-бу». Мутко «зажёг» на конференции РФС

В эту сборную хочется верить. Как Россия начала Кубок конфедераций с победы Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с сухой победы. Один из голов — на счету Фёдора Смолова.

В Санкт-Петербурге состоялась внеочередная конференция Российского футбольного союза, связанная с проведением Кубка конфедераций. Помимо президента РФС Виталия Мутко в ней приняли участие генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин и 125 делегатов из разных регионов страны. В качестве приглашённых гостей выступили также глава ФИФА Джанни Инфантино и директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович. Центральными темами конференции — рассмотрение хода подготовки к ЧМ-2018 и довыборы в исполком РФС. Почти единогласно места в исполкоме получили экс-полузащитник сборной России Алексей Смертин, который занимает должность комиссара по борьбе с расизмом, и Сокорин, в чью задачу будет входить более тесное взаимодействие с ФИФА и УЕФА. Кроме того, в исполком принят представитель одного из спонсоров РФС, председатель комитета по маркетингу Денис Соловьёв.

Перед началом официальной части мероприятия собравшиеся почтили память Владимира Перетурина, а президент РФС сказал несколько добрых слов о популярном журналисте и комментаторе. Красивый жест. А сегодняшние футбольные журналисты готовы сказать спасибо Мутко за то, что он делает конференции РФС открытыми, потому как благодаря ему самому официальное мероприятие превращается в шоу, на которое можно продавать билеты. Виталий Леонтьевич, несомненно, настоящая звезда большой футбольной сцены: он говорит много, образно, а иногда и очень смешно.

Но, разумеется, в целом конференция РФС прошла в серьёзном ключе. Мутко и Сорокин рассказывали о том, как много делается в рамках Кубка конфедераций и подготовки к чемпионату мира. Мы узнали, в частности, что в ходе ЧМ-2018 будет задействовано 278 гостиниц и 104 тренировочных площадки, что получено уже 176 тысяч заявок от волонтёров, из которых будет удовлетворено 20 тысяч, что на матче Россия – Новая Зеландия без сбоев прошла тест система идентификации болельщиков. Мутко рассказал о преимуществе, которое получат на ЧМ-2018 приезжающие в нашу страну гости, в том числе о возможности бесплатно передвигаться между городами. Глава РФС пообещал билеты для инвалидов и малоимущих граждан.



Затем Мутко жёстко раскритиковал представителей некоторых региональных федераций, чья деятельность не устраивает Российский футбольный союз.

— Вы сначала сделайте что-нибудь, а потом говорите. Мне тут пришло предложение о создании 30 центров развития футбола в России. Только мозги засер… те стране! Центры развития футбола – это региональные федерации. Работать надо! Или взять одного тренера, который всё бу-бу-бу да бу-бу-бу. А когда его спрашивают, как сыграет сборная России, он отвечает: я такого же мнения, как и вы, – заявил Мутко, намекая в этом случае на Валерия Газзаева.

Президент РФС сообщил, что в ближайшее время правительство утвердит стратегию подготовки спортивного резерва. Приоритетом является массовый футбол, который требует развития. Мутко хочет активнее использовать современные технологии, футбольные приложения, новые форматы игры.



Инфантино и Лакович довольны Россией, организацией Кубка конфедераций. Президент ФИФА начал свою речь с обращения «дорогие друзья» на русском языке, похвалил стадион в Санкт-Петербурге и поздравил нашу сборную с победой над Новой Зеландией в первой игре КК-2017. Лакович в свою очередь пообещал нашей стране полную поддержку главы УЕФА Александра Чеферина — по его словам, европейский футбол не может быть сильным без сильной России.

Президент РФС сообщил, что в ближайшее время правительство утвердит стратегию подготовки спортивного резерва. Приоритетом является массовый футбол, который требует развития.

Конференцию РФС посетили среди прочих руководители клубов РФПЛ – президент «Урала» Григорий Иванов и генеральный директор новичка лиги «Тосно» Вячеслав Матюшенко. По окончании мероприятия они прокомментировали актуальные темы межсезонья. Иванов дал оценку календарю будущего сезона:

— Конечно, тяжело играть в Екатеринбурге 26 ноября и 10 декабря, но поле мы можем подготовить. Главное, чтобы было не минус 20. Постараемся все матчи сыграть дома. В этом году было сложно составлять календарь из-за чемпионата мира. Тем более Мутко предложил, чтобы играли только в субботу и воскресенье. Куда ж ещё двигать… Конечно, нам лучше было бы поменяться с «Краснодаром» или «Ростовом» и сыграть зимой на выезде. Но пока предложений от них нет.



Матюшенко ответил на вопрос об отношениях с «Зенитом» и опроверг слухи о том, что с клубами из Санкт-Петербурга и Ленинградской области есть какие-то проблемы после прошлогодней истории с трансферами зенитовцев Дмитрия Богаева и Павла Киреенко.



— Согласен, что «Тосно» – «Зенит» – это дерби. Наши матчи будут очень интересны болельщикам обеих команд, жителям города. Все давно этого ждут. У «Тосно» прекрасные отношения с «Зенитом», который предоставляет нам стадион «Петровский». История с уходом Богаева и Киреенко ни на что не повлияет. Мы живём в одном городе. Нам не нужны плохие отношения. Наоборот, готовы биться со всеми соперниками, чтобы «Зенит» решал свои вопросы за чемпионство и выход в Лигу чемпионов



Тему календаря сезона-2017/18 прокомментировал и Сергей Прядкин. Президент РФПЛ напомнил: чемпионат России из-за ЧМ-2018 должен закончиться на две недели раньше, поэтому была большая дискуссия по поводу графика. Прядкин уверил, что никаких переносов матчей не будет, а финал Кубка России планируется провести 9 мая в Волгограде.