Казань? Берём!

За день до начала Кубка конфедераций FIFA татарстанский дельфин Ирбис предсказал победу Португалии над Мексикой на матче в Казани. Обитателю местного дельфинария трижды забрасывали два мячика с надписями «Мексика» и «Португалия», и трижды Ирбис возвращал один и тот же мяч. Как объясняет дрессировщик, это означает лишь одно — похоже, сборная Португалии одолеет команду Мексики всухую.



Сбудется ли этот прогноз, мы узнаем уже сегодня: встреча двух сборных состоится на «Казань Арене». А для тех, кто будет наблюдать за игрой воочию, а не по телевизору, я совместно с Альфа-Банком — официальным банком Кубка конфедераций — и футбольными фанатами Казани подготовил туристический Альфа-гид по городу.

1. Транспорт

Добраться из аэропорта до города можно на пригородной электричке или на такси. Заказать такси можно на специальной стойке, которая расположена в общем зале прилёта терминала 1А.



В дни проведения матчей 18, 22, 24 и 28 июня количество пригородных поездов на маршруте Казань — Аэропорт — Казань увеличено до 24 пар в сутки.

Впрочем, если у вас уже есть билет и паспорт болельщика, удобнее добраться на бесплатном поезде из Москвы и любых других городов, где будет проходить Кубок конфедераций.



Оформить бесплатный билет можно на сайте https://tickets.transport2018.com.

В дни матчей от железнодорожного вокзала Казань-1 до стадиона будет следовать специальный автобусный маршрут TS-1, который начнёт работу за 4 часа до начала матча. После окончания матча автобусы с интервалом в 5 минут отправляются от остановки «Стадион „Казань Арена“ до остановок „Ст. метро „Козья слобода“ и „Дворец спорта“.



Поездка на такси от железнодорожного вокзала Казань-1 до стадиона „Казань Арена“ будет стоить примерно 150 рублей, а от железнодорожного вокзала Казань-2 до стадиона — 125 рублей. Стоимость поездки на такси от аэропорта до стадиона — примерно 500 рублей.



До остановок общественного транспорта вблизи стадиона „Казань Арена“ из разных районов города ходят следующие маршруты: автобусы (1, 7, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 44, 45, 46, 49, 55, 60, 62, 76), троллейбус (7), трамваи (5, 6). Бесплатный проезд будет действовать на всех видах общественного транспорта при предъявлении билета на матч на текущий день и паспорта болельщика.

2. Где остановиться?

В пресс-службе мэрии Казани заявили, что загрузка номерного фонда на период спортивных мероприятий составит около 70%. На сегодняшний день с учётом хостелов работают 179 отелей общей вместимостью 7,3 тыс. номеров, в которых могут разместить 16 600 человек. И это без учёта съёмного жилья, которое можно будет забронировать с помощью AirBnB.



В общем, с размещением не должно возникнуть проблем, единственное — необходимо позаботится о своём проживании заранее, так как бабушек с табличками «Сдам квартиру» (как в Санкт-Петербурге) в Казани нет.

3. Билеты на матч

Билеты на матчи Кубка конфедераций 2017 можно приобрести на официальном сайте FIFA. Билетный центр в Казани расположен по адресу: Кремлёвская набережная, 5. Очень красивое место, обязательно заложите время не только на покупку билета, но и на прогулку по набережной.



Билеты на Кубок конфедераций FIFA поделены на четыре категории. В четвёртую входят билеты только для резидентов России, которые реализуются за рубли. Самые дешевые на групповой раунд и матч за третье место стоят 960 рублей, на матч открытия и полуфиналы – от 2240, на финал – от 2560 рублей. При этом многие российские болельщики наверняка захотят выкупить более дорогие билеты, учитывая, что четвёртая категория предполагает места в секторах за воротами.



Впрочем, есть возможность получить билеты абсолютно бесплатно, то есть за бонусные баллы. Для этого надо оформить эксклюзивную футбольную карту чемпионата мира FIFA, которую Альфа-Банк выпустил вместе с Visa. Расплачиваясь ей в отелях, барах, кафе, на стадионах и в магазинах, вы будете накапливать бонусные баллы, которые можно будет в итоге обменять на билеты или сувенирную продукцию. Все подробности на fifa.alfabank.ru.

4. Паспорт болельщика

Как я уже говорил в других гидах, доступ на матчи Кубка конфедераций осуществляется по билету и паспорту болельщика, иными словами FAN ID — персонифицированной карты зрителя. Карта является именной, оформляется на конкретного зрителя и обязательна для всех посетителей матча, включая резидентов России и детей.



Оформить паспорт болельщика можно только после покупки билета на матч в специальных центрах. В Казани их два:



— ул.Баумана, 44/8, ТРК «Родина»;



— ул.Четаева, 10.

5. Место проведения Кубка конфедераций FIFA — «Казань Арена»

Первый футбольный стадион в России, построенный для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В рамках Кубка конфедераций FIFA 2017 года стадион принимает четыре игры, в том числе полуфинальный матч.



Напоминаю, что на «Казань Арене», как и на всех других стадионах предстоящего турнира FIFA, можно будет расплатиться наличными или картами Visa, глобального партнёра FIFA. Если вы ещё не успели открыть карту чемпионата мира от Альфа-Банка, не переживайте. На стадионе вы сможете получить бесплатную предоплаченную карту Visa от Альфа-Банка и внести на неё наличные или перевести деньги с карт другой платёжной системы. Всё это будет возможно сделать через банкоматы Альфа-Банка.



Адрес: Казань, пр. Хусаина Ямашева, 115а

6. Достопримечательности

Казанский кремль

Казанский кремль является главной достопримечательностью Казани, и его можно смело назвать сердцем города. Это единственная сохранившаяся в России татарская крепость, в которой прослеживаются основы первоначальной градостроительной планировки.



Соседствующие мусульманская мечеть Кул-Шариф и православный Благовещенский собор — яркий пример мирного сосуществования двух конфессий.

Улица Баумана

Улица Баумана — одна из самых старых улиц Казани, что-то вроде нашего Арбата. Прекрасное место, чтобы прогуляться при хорошей погоде, посидеть в многочисленных кафешках и познакомиться с жизнью Казани. Кроме старейших архитектурных и культурных памятников Казани тут есть и новые, неформальные — например, памятник казанскому коту.

Центр семьи «Казан»

В 2013 году в Казани появилась необычная достопримечательность – сооружение, по своей форме напоминающее чашу или котёл. В этом оригинальном строении, возведённом на правом берегу Казанки, открылся дворец бракосочетаний «Казан». На крыше центра находится одна из лучших смотровых площадок Казани, с которой открываются прекрасные виды на Казанский кремль и другие достопримечательности. Площадка двухуровневая, расположена на высоте 32 метра.



Адрес: Казань, ул. Сибгата Хакима, 4

Казанская Ривьера

Казанская Ривьера — это гостинично-развлекательный комплекс в самом центре города. Поющие фонтаны у входа, прекрасные интерьеры и великолепные виды на белокаменный кремль. Тут есть один из крупнейших аквапарков планеты с 50 аттракционами, есть колесо обозрения высотой 65 метров, рестораны, кинотеатры и многое другое.



Адрес: Казань, пр. Ф. Амирхана,1

Рестораны и пабы Казани

Сеть ирландских пабов Guinness pub

ул. Петербургская, 37



Trinity Irish Pub

ул. Баумана, 44



Бар «Что делать?!»

ул. Чернышевского, 3



Пивной бар «Жигули»

ул. Баумана, 42



Сеть трактиров «Старый амбар»



Ресторан BEERЛОЖА

ул. Пушкина, 5



Ресторан База Winline

ул. Спартаковская, 2

Гастропаб Траттория

ул. Чистопольская, 9а



Beer Point

ул. Мусина, 1

Третий тайм

Наконец, самое подходящее место, где можно встретиться с друзьями, отпраздновать победу (или «утопить» горе проигрыша), — ресторан «Спорт-бар Твин Пикс».

ул. Баумана, д.13



Напоследок хочу предупредить всех любителей рыбы: с 16 по 22 июня в Казани пройдёт гастрономическая рыбная неделя. Для этого в 32 ресторанах города введут специальное рыбное меню.



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