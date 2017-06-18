Футбол стал сексуальнее, «Крестовский» сдюжил. Дневник Кубка конфедераций

Санкт-Петербург
Григорий Телингатер незадолго до матча — открытия Кубка конфедераций побывал на товарищеской игре болельщиков России и Новой Зеландии. На стадионе «Динамо» наши проиграли 0:3.
После матча ему удалось поговорить с новозеландским болельщиком, который летел в Санкт-Петербург… 30 часов! За это время он успел прожить маленькую жизнь.
Примерно столько же в полёте провела и жена капитана сборной Новой Зеландии Криса Вуда. Дмитрий Егоров встретил очаровательную девушку около стадиона и спросил, нравится ли ей в России. Спойлер: да.
Судя по фотографиям в соцсетях, Петербург очаровал многих гостей.
Понравился болельщикам и новый стадион.
Только нашим корреспондентам удалось увидеть чуть больше, чем тем, кто сидел на трибунах. Например, незадолго до матча в одном из помещений упал потолок, а уже во время матча сломался лифт. Иностранные болельщики упорно нажимали на кнопки и не понимали, что происходит. Что ж, всякое случается.
Кстати, на матче присутствовали очень важные гости. Если вы вдруг забыли или не знали, то напоминаем.
Поддержать сборную России приехали и семьи наших футболистов. Вот, например, жена Игоря Смольникова с сыном.
После матча нашей сборной кричали «молодцы!». Давно такого не было.
А ещё… вы же знаете шоу «Вечерний Ургант»? Так вот Алла Михеева, ведущая «Острого репортажа», после матча умудрилась улизнуть от охраны и поговорить с водителем автобуса.
Кстати, не поверите, кто вчера был в Санкт-Петербурге.
Казань: сексуальная журналистка и финты Роналду
Наш корреспондент Иван Карпов в Казани времени зря не терял. Его не постигла участь комментатора Нобеля Арустамяна и десятков других пассажиров рейсов из Москвы, у которых где-то в пути застрял багаж и его обещали привезти позже. Иван отправился на «Казань Арену» и встретил там известную мексиканскую ведущую Инес Сайнс. В 2014-м она вошла в число самых сексуальных журналисток чемпионата мира, а ещё у неё 465 тыс. подписчиков в «Инстаграме».
Красотка затмила даже мексиканских болельщиков, которые тоже, надо признать, весьма колоритны.
Но главный в городе сейчас, конечно, Роналду. За его автографом и фото с ним охотятся, кажется, тысячи болельщиков. Журналисты мечтают узнать, что же происходит между ним и «Реалом». Сам Криштиану сохраняет хладнокровие – дурачится с Пепе на тренировке, отрабатывает финты и молчит на публике.
Вот такой ажиотаж был около отеля сборной Португалии. Кто-то даже протягивает бонусную карточку «М. Видео» для автографа.
Мексиканцев в Казани не так много – всего около 200 человек. Но выглядят они эффектно.
А вот и сама сборная Мексики в полном составе на «Казань Арене».
Москва
Около стадиона вчера всё готовили к предстоящему матчу. Первыми на «Открытие Арене» сыграют сборные Чили и Камеруна.
Болельщиков сборной Чили в Москву приехало около 2,5 тыс. Узнать их легко: выглядят они не менее ярко, чем мексиканцы.
Посмотрите, какой забавный ролик выложили на официальном аккаунте сборной Чили. На русском и под аккомпанемент «Калинки-малинки».
Вот так проводит свободное время Видаль.
А ещё наш корреспондент Полина Куимова поговорила с журналистом, который заплатил таксисту 50 тыс. рублей за поездку. Оказывается, он далеко не единственный, кого обманули подобным образом.
Сочи
Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген пожелал фанатам доброго утра и хороших выходных, поделившись прелестным видом из отеля.
Да и вся бундестим открыта для сочинских любителей футбола.
А вот болельщики туда ещё, кажется, не доехали.