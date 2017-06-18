«Многие на нас не ставят, но мы будем стараться показать свой максимум»

После матча с Новой Зеландией сборная России провела восстановительную тренировку в Москве на «Арене ЦСКА». Те, кто вчера выходил на поле, занимались по облегчённой программе, а остальные выполняли несколько иной ряд упражнений.

В эту сборную хочется верить. Как Россия начала Кубок конфедераций с победы Сборная России стартовала на Кубке конфедераций с сухой победы. Один из голов — на счету Фёдора Смолова.

Буквально через час к журналистам для традиционного общения вышел полузащитник Александр Ерохин. Накануне он получил небольшое повреждение, но сегодня уже тренировался в общей группе.

– Как себя чувствуете?



– Вчера я получил небольшое повреждение во время матча, но сейчас всё нормально. Надеюсь полностью восстановиться к следующему матчу и выйти против Португалии.



– Что сказал Станислав Саламович в раздевалке?



– Поздравил с победой, но отметил, что теперь нужно переключиться и готовиться к следующей игре.

– Волновались ли вчера? Всё-таки первый матч турнира.



– Нет. Перед стартом был небольшой ажиотаж, но я уже не первый раз выходил в стартовом составе, поэтому был ко всему готов.



– Некоторые игроки говорили, что газон тяжёлый.



– Лично у меня проблем никаких не было. Дышалось нормально. Газон выдержал нагрузки, играть было нормально.



– Португалия по именам имеет самый мощный состав?



– Да. Кроме Роналду могу выделить ещё Санчеша. Он получил звание лучшего молодого футболиста.

Защитник Роман Шишкин не сыграл с Новой Зеландией, но, несмотря на это, охотно отвечал на вопросы журналистов про вчерашний матч.



– Как настроение?



– Хорошее! Сегодня на тренировке все хорошо поработали. Главное, что заработали три очка. Двигаемся дальше.

– Как смотрелся матч со скамейки?



– Первый официальный матч при Черчесове, было непросто. Хорошо, что удалось победить. Те вещи, которые наигрывали, получались. Спасибо болельщикам, что вчера нас поддержали. Попробуем и дальше их радовать.



– Волнение чувствовалось в команде?



– Все ребята достаточно опытные, поэтому никакого волнения не было. Понятно, что на бумаге мы были фаворитами, но мы всё равно старались навязать свою игру. Не зря мы создали много моментов. Реализация, конечно, подкачала, но ничего.



– Дальше на бумаге вы уже фаворитами не будете.



– Понятно, что многие на нас не ставят, но мы будем готовиться и показывать на поле свой максимум. В следующих играх постараемся не повторять своих предыдущих ошибок.



– В концовке матчей даже у соперника уровня Новой Зеландии появляются моменты. Почему так?



– Это игра, что тут ещё скажешь. Возможно, тут появляется и психологический момент. Ты ведёшь 2:0, расслабляешься… Но мы поработаем над этим. Вообще, я бы не стал говорить об уровне соперников. Это серьёзный турнир, тут каждая игра может сложиться по-разному.



– В матче с Португалией основная задача – закрыть Криштиану?



– Я бы так не сказал. Понятно, что он лидер и звезда, на него нужно сделать акцент, но мы будем играть против команды, а не против одного человека.