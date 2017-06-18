Вот так кино! Повторы и сумасшедшая развязка в матче Португалия – Мексика

11 друзей Криштиану. Португалия на Кубке конфедераций Сборная Португалии в статусе главного фаворита начинает свой путь на Кубке конфедераций. Всё, что нужно знать о команде Роналду.

Роналду – в старте!

Может быть, Криштиану Роналду так понравится Россия и её налоговая система, что обладатель «Золотого мяча» захочет продолжить карьеру в РФПЛ, но пока этого не случилось, мы вынуждены констатировать факт: Кубок конфедераций подарил нашим болельщикам уникальную возможность увидеть звезду сборной Португалии и мирового футбола на поле российского стадиона. Девять лет назад Роналду забил в «Лужниках» в финале Лиги чемпионов и помог «Манчестер Юнайтед» выиграть самый престижный клубный трофей, а теперь, несмотря на сложный сезон в мадридском «Реале», 32-летний нападающий намерен завоевать ещё один кубок, на этот раз с национальной командой. Нацеленность на победу в каждой игре и во всех турнирах – уникальное качество Криштиану. Благодаря этому он и стал великим. Естественно, матч соперников сборной России по группе А мог собрать полные трибуны в Казани только из-за Роналду, хотя в составе португальцев и мексиканцев есть и другие великолепные футболисты. Например, Хавьер Эрнандес, ставший в прошлом месяце лучшим бомбардиром в истории сборной Мексики.

Стартовый состав сборной Португалии с финала Евро-2016 не повторился бы хотя бы по той причине, что полузащитники Ренату Саншеш и Жоау Мариу не попали в заявку чемпионов Европы из-за спада формы и травмы. Кроме того, в запасе сегодня остался Адриен Силва. При этом их места заняли никак не менее звёздные Жоау Моутинью из «Монако», Андре Гомеш из «Барселоны» и Рикарду Куарежма из «Бешикташа». Однако для большинства болельщиков имело значение только то, что с первых минут вышел Роналду, который, напомним, в финале Евро-2016 был заменён уже на 25-й минуте на Куарежму из-за травмы.

Криштиану – ассистент

Зрители ждали от Роналду шоу, однако в первые полтайма его давали обладатели Кубка КОНКАКАФ. Контроль мяча в исполнении сборной Мексики и особенно её прессинг стали проблемой для португальцев, которые, похоже, как и на Евро-2016, вовсе не собираются выдавать сто процентов возможного на групповом этапе. Чичарито напрягал защитников при поддержке слева сверхактивного Мигеля Лаюна, за которым Рикарду Куарежма, конечно же, опускался назад с куда меньшим желанием, чем Андре Гомеш за своим оппонентом на противоположном фланге. Под давлением игроки команды Фернанду Сантуша совершили ряд простых ошибок на собственной половине, правда, без роковых последствий. В какой-то момент трибуны «Казань Арены» принялись даже свистеть в адрес чемпионов Европы, попытавшихся сбить темп за счёт катания мяча через вратаря.

Постепенно Роналду разыгрался. Одно эффективное действие у Криштиану, второе, третье — и наконец гол. На 34-й минуте нападающий воспользовался тактической ошибкой Карлоса Сальседо, рванул к воротам и должен был выходить один на один. Но на секунду замешкался, после чего потерял контроль над мячом. Сразу три защитника сборной Мексики бросились в сторону Роналду, поэтому показалось, что момент упущен. Однако тут «семёрка» сыграл как настоящий гений: увидел свободного Куарежму и отдал партнёру передачу, которая стала голевой. Более того, связка Роналду – Куарежма могла вновь сработать под занавес первого тайма, когда Рикарду опасно пробил после паса Криштиану пяткой. Если бы португальцы забили, сделали бы большую заявку на победу, но вместо этого мгновенно пропустили ответный гол Хавьера Эрнандеса в результате промаха Рафаэля Геррейро.

Исторический повтор

Между тем, в эпизоде с голом Куарежмы мяч не в первый раз оказался в сетке ворот Гильермо Очоа. На 20-й минуте случился исторический эпизод для Кубка конфедераций: аргентинский судья Нестор Питана отменил гол сборной Португалии после подсказки видеоассистентов. Момент начался с удара Роналду со штрафного в «стенку», продолжился выстрелом нападающего «Реала» с подбора в перекладину, а завершился добиванием от Пепе. Португальцы толком даже не порадовалось. Просмотр атаки не затянулся, и Питана достаточно быстро огласил вердикт ассистентов – офсайд.

Вообще-то, поводы просить помощи у «телесудей» были и до того. Днём ранее на матче Россия – Новая Зеландия арбитр имел все основания разобрать в деталях падение в штрафной гостей Дмитрия Полоза, а сегодня Эктор Эррера заслуживал как минимум жёлтой карточкой за удар локтем в лицо Нани. Хотя возможно, видеоассистенты без лишних колебаний подсказывали главному судье, что и смотреть-то там нечего, а мы этого просто не знаем.

Сумасшедшая развязка

Во втором тайме перевес сборной Мексики во владении мячом лишь возрос — 60 на 40. Внешне тренер португальцев выглядел раздражённым тем, что происходит на поле, и на исходе часа матча произвёл сразу двойную замену, бросив в бой Адриена Силву и очень талантливого молодого нападающего Желсона Мартинша. Но наверняка Сантуша разочаровывало не территориальное преимущество соперника, а то, что его чемпионы плохо используют имеющееся пространство для контрвыпадов. Мяч должен был чаще и в лучших позициях доходить до Роналду, которому недоставало остроты в эти минуты.

Впрочем, все тактические детали игры заслонила сумасшедшая концовка матча! Сперва защитник Седрик забил гол в ворота сборной Мексики благодаря двум рикошетам от Эрреры, причём Питана опять вынужден был дождаться вердикта видеоассистентов, однако на 90+1-й минуте победитель Кубка КОНКАКАФ сумел-таки уйти от поражения. Эктор Морено продавил португальца в воздухе.

Португалия и Мексика показали яркий футбол. Даже и не понять, кого из них сборной России стоит опасаться сильнее. В следующем туре Роналду проверит на прочность нашу оборону. На стороне россиян разве что лишний день отдыха и свои болельщики.