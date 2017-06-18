ХолиVAR. Первые голы топ-турнира, отменённые после видеоповторов

Что произошло

Уже во втором матче Кубка Конфедераций арбитр дважды прибегнул к системе видеопомощи арбитрам. На 22-й минуте игры Португалия – Мексика Пепе отправил мяч в ворота соперника. Португальцы начали праздновать, но главный арбитр Нестор Питана начал консультироваться с видеоассистентами. В результате просмотра видеоповтора стало ясно, что во время одной из передач было положение вне игры. Таким образом, гол был отменён.

Вот так кино! Повторы и сумасшедшая развязка в матче Португалия – Мексика Во встрече сборных Португалии и Мексики впервые на Кубке конфедераций был отменён гол после подсказки видеоассистентов судьи.

Португалия всё же забила по правилам дважды. И если гол Куарежмы вопросов не вызвал, то после мяча Седрика Питана вновь приостановил игру и проконсультировался с ассистентами. Однако на этот раз гол не был отменён. Каждое решение заняло не более 40 секунд.

Во втором матче игрового дня – между Камеруном и Чили – случился похожий момент, где гол был отменён. Артуро Видаль выдал передачу вразрез на Эдуардо Варгаса, чилиец забил, а трибуны стадиона «Спартак» успели отпраздновать гол, однако арбитр усмотрел крошечный офсайд спустя минуту протестов и ликования. Причём офсайд был достаточно спорным, по картинке показалось, что Варгас находился примерно на одной линии с камерунским защитником (по крайней мере, по ногам).

Что такое VAR

VAR (Video Assistant Referees) – система, позволяющая судьбе получить консультацию помощников, следящих за повторами по монитору. Ассистенты следят за происходящим в специальной комнате (не обязательно в чаше стадиона). Двое следят за матчем и эпизодами, один отвечает за офсайды. Они могут мгновенно посмотреть повтор эпизода и сообщить судье, были ли нарушены правила или просто помочь разобраться в спорном эпизоде. В случае если арбитр собирается воспользоваться помощью видеоарбитров, он делает жест руками, изображающий квадрат, и отправляется на бровку, чтобы лично посмотреть повтор.

Технология VAR прошла первый тест 1 сентября 2016 года в товарищеском матче Франция — Испания и была признана успешной. С тех пор VAR применяется во всё большем числе соревнований.

Жить по новым правилам. Что изменит конференция IFAB 12 000 слов о футбольных правилах — мартовская конференция IFAB в Кардиффе может стать исторической.

В конце марта этого года действие системы вновь было продемонстрировано в товарищеском матче. На этот раз между Францией и Испанией. Главный арбитр Феликс Цвайер дважды воспользовался видеопомощью – во-первых, отменил гол Гризманна из-за офсайда, в котором находился его партнёр Курзава. Во-вторых, засчитал мяч Жерара Деулофеу, несмотря на сигнал бокового арбитра об офсайде.

«Мы использовали технологию VAR на чемпионате мира U-20, который только закончился в Южной Корее, — рассказывает Массимо Бузакка. – После этого мы поняли, что видеосудьи действительно могут помочь принять решения в важных матчах. Здорово, когда система VAR может в течение 30 секунд показать судье, в чем он ошибся или в чем он был прав. К тому же VAR помогает не наказывать игроков, если они ничего не делали.

Мы не будем просить судей пересматривать каждую минуту матча — понятно, что динамику игры нарушать нельзя. Но посмотреть и убедиться, что ты принял верное решение, всегда полезно. Главная цель — устранение явных ошибок. Поэтому нам нужно совершенствоваться, мы не боимся менять правила».

Что будет дальше

Система активно проходит последние тесты на Кубке Конфедераций. На каждом стадионе оборудованы 30 камер, с которых судьи могут рассматривать различные эпизоды. У арбитров есть несколько углов, чтобы рассмотреть любой момент и принять правильное решение в максимально короткий срок. Система с огромной долей вероятности будет использоваться и на чемпионате мира 2018.

В данный момент в тестировании системы участвуют 16 ассоциаций. В том числе РФС, который активно следит за развитием ситуации. Вполне вероятно, что уже со следующего сезона самая продвинутая футбольная система будет работать на благо российского футбола.

Почему РФПЛ нужны видеоповторы Спор о необходимости введения видеоповторов – это спор привычки с будущим, которое уже наступило.