ХолиVAR. Первые голы топ-турнира, отменённые после видеоповторов

Что произошло
Уже во втором матче Кубка Конфедераций арбитр дважды прибегнул к системе видеопомощи арбитрам. На 22-й минуте игры Португалия – Мексика Пепе отправил мяч в ворота соперника. Португальцы начали праздновать, но главный арбитр Нестор Питана начал консультироваться с видеоассистентами. В результате просмотра видеоповтора стало ясно, что во время одной из передач было положение вне игры. Таким образом, гол был отменён.
Португалия всё же забила по правилам дважды. И если гол Куарежмы вопросов не вызвал, то после мяча Седрика Питана вновь приостановил игру и проконсультировался с ассистентами. Однако на этот раз гол не был отменён. Каждое решение заняло не более 40 секунд.
Во втором матче игрового дня – между Камеруном и Чили – случился похожий момент, где гол был отменён. Артуро Видаль выдал передачу вразрез на Эдуардо Варгаса, чилиец забил, а трибуны стадиона «Спартак» успели отпраздновать гол, однако арбитр усмотрел крошечный офсайд спустя минуту протестов и ликования. Причём офсайд был достаточно спорным, по картинке показалось, что Варгас находился примерно на одной линии с камерунским защитником (по крайней мере, по ногам).
Что такое VAR
VAR (Video Assistant Referees) – система, позволяющая судьбе получить консультацию помощников, следящих за повторами по монитору. Ассистенты следят за происходящим в специальной комнате (не обязательно в чаше стадиона). Двое следят за матчем и эпизодами, один отвечает за офсайды. Они могут мгновенно посмотреть повтор эпизода и сообщить судье, были ли нарушены правила или просто помочь разобраться в спорном эпизоде. В случае если арбитр собирается воспользоваться помощью видеоарбитров, он делает жест руками, изображающий квадрат, и отправляется на бровку, чтобы лично посмотреть повтор.
Технология VAR прошла первый тест 1 сентября 2016 года в товарищеском матче Франция — Испания и была признана успешной. С тех пор VAR применяется во всё большем числе соревнований.
В конце марта этого года действие системы вновь было продемонстрировано в товарищеском матче. На этот раз между Францией и Испанией. Главный арбитр Феликс Цвайер дважды воспользовался видеопомощью – во-первых, отменил гол Гризманна из-за офсайда, в котором находился его партнёр Курзава. Во-вторых, засчитал мяч Жерара Деулофеу, несмотря на сигнал бокового арбитра об офсайде.
«Мы использовали технологию VAR на чемпионате мира U-20, который только закончился в Южной Корее, — рассказывает Массимо Бузакка. – После этого мы поняли, что видеосудьи действительно могут помочь принять решения в важных матчах. Здорово, когда система VAR может в течение 30 секунд показать судье, в чем он ошибся или в чем он был прав. К тому же VAR помогает не наказывать игроков, если они ничего не делали.
Мы не будем просить судей пересматривать каждую минуту матча — понятно, что динамику игры нарушать нельзя. Но посмотреть и убедиться, что ты принял верное решение, всегда полезно. Главная цель — устранение явных ошибок. Поэтому нам нужно совершенствоваться, мы не боимся менять правила».
Что будет дальше
Система активно проходит последние тесты на Кубке Конфедераций. На каждом стадионе оборудованы 30 камер, с которых судьи могут рассматривать различные эпизоды. У арбитров есть несколько углов, чтобы рассмотреть любой момент и принять правильное решение в максимально короткий срок. Система с огромной долей вероятности будет использоваться и на чемпионате мира 2018.
В данный момент в тестировании системы участвуют 16 ассоциаций. В том числе РФС, который активно следит за развитием ситуации. Вполне вероятно, что уже со следующего сезона самая продвинутая футбольная система будет работать на благо российского футбола.