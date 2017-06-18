Видали чилийцев? Первая победа самой яркой сборной турнира

Награду в номинации «Самые безумные фанаты Кубка конфедераций» можно вручать уже сейчас. Чилийцам, которые давят и числом, и позитивной энергетикой. Ещё в январе чилийские болельщики подали почти 5 тысяч заявок на билеты на Кубок конфедераций, к старту турнира появилась официальная цифра – 8 тысяч чилийцев, отправляющихся осваивать Россию, а неофициально говорили про дикие для гостей с другого края света 20 тысяч. Настоящая же численность чилийской делегации оказалась где-то посередине между двумя последними числами.

Чилийцев нынче можно углядеть в любой точке Москвы. Они легко выделяются из толпы своими красными футболками: не зря сборную Чили называют «ла роха». То есть «красная».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Можно наткнуться на них при входе в метро, на любой ветке метро, перед входом в вагон, в самом вагоне. Можно прогуляться по Красной площади с Алексисом в майке «Арсенала», сесть в один вагон вместе с Меделем в футболке «Интера», а потом ехать с парнем, болеющим за чилийский «Коло-Коло».

Можно случайно попасть на чилийский праздник и стать там своим.

Перед матчем я гулял по Красной площади, натыкался на группки чилийцев, а к четырём часам у Манежки группки превратились в одно большое красное море. Начали заряжать своё любимое Chi-Chi-Chi, Le-Le-Le. Вышли на площадь с барабаном, чилийским флагом и устроили карнавал рядом с Красной площадью. Если вы не представляете, как футбол дарит праздник, – полюбуйтесь.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Вы знаете, что порой простые детские вопросы заставляют задуматься и ставят в тупик. Я оказался на Красной площади вместе с девушкой, и когда мы отошли от эпицентра чилийских плясок, пропитанных невероятной позитивной энергетикой, она спросила меня: «А когда наши болельщики приезжают на крупные турниры, они тоже на таком позитиве?».

Даже и не знал, что на это ответить.

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Площадь перед стадионом чилийцы начали заполнять за три часа до матча. Пара болельщиков, закутанных в чилийские флаги, даже устроила дискуссию с камерунцами через дорогу на языке жестов: «2:1, 2:1 выиграем, поняли?». Они шумели, барабанили, а перед стойкой с безалкогольным пивом заряжали свою Chi-Chi-Chi, Le-Le-Le. Вокруг стадиона вместе с фанатами «ла роха» гуляли немногочисленные, пусть и шумные, камерунцы – по ощущениям, человек 400-500, а ещё французы, исландец, несколько ребят в майках бразильских клубов. И мексиканец, заранее уверенный, что кубок конфедераций уедет к нему домой.

За полчаса до матча чилийцы продолжили свой карнавал. На объявлении составов особенно громко поприветствовали самых боевых игроков сборной, Видаля и Меделя, потом несколькими нестройными кучками выпалили несколько любимых кричалок (и Chi-Chi-Chi, конечно). А капелла пропели часть чилийского гимна. Развесили по периметру стадиона массу чилийских флагов – именно на перилах насчитал четверть сотни.

С разогретыми глотками они дважды зажгли уже на первых минутах. Уже на первой минуте Эдуардо Варгас, вечно пропадающий в клубе и вечно расцветающий в сборной, попал в ближнюю штангу, спустя две минуты Фабрис Ондоа отразил сложный удар Фуэнсалиды – и от опасных моментов сразу можно было оглохнуть. Наш корреспондент Данила Игнатов взялся с первых минут отслеживать, насколько шумно чилийцы болеют за своих, и после второго удара Фуэнсалиды шум взлетел до отметки 120 децибел. Для сравнения: когда на том же стадионе «Спартак» осенью забивал ЦСКА в дерби, шумовая отметка была чуть ниже – 118 дБ.

Правда, Камеруну хватило пережить стартовый разнос, чтобы постепенно прийти в себя и отвечать чилийцам атакой на атаку. Весь матч казалось, что тренер Камеруна – бельгиец Уго Броос – смог привить сборной тактическую выучку, но так и не смог избавить её от синдрома единоличников. Самым активным в атаке «неукротимых львов» был Себастьен Бассогог, которого зимой чуть не пристроили в «Локомотив», – но его активность в основном ограничивалась лишь стремлением подхватить мяч и побежать вперёд.

Чилийцы были интереснее – но если до 45-й минуты всё заканчивалось на колоритном Ондоа, то перед свистком на перерыв «ла роха» организовала-таки гол. Видаль придумал умнющий пас из глубины на Варгаса, Эдуардо вышел на рандеву с вратарём и технично переиграл его, чилийские фанаты и игроки успели отпраздновать гол… но после видеопросмотра он был отменён. Хоккейные болельщики привыкали к такому резкому повороту эмоций, теперь привыкайте и вы – зато судейских ошибок должно стать меньше. Офсайд, пусть и микроскопический, у Варгаса действительно был.

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Пережив мощный эмоциональный скачок, во втором тайме чилийские фанаты впервые проснулись, когда на громадном экране стадиона показали Алексиса Санчеса на разминке. Спустя пару минут Хуан Антонио Пицци подозвал его к скамейке, резко бросил в бой – и чилийцы встретили свою главную звезду бодрым кличем. Правда, сам Санчес тоже вместе с фанатами просыпался минут 10. Впервые проснулся, когда взял игру на себя, оставил мяч товарищу по сборной – тогда гол Чили предотвратил Нгадо-Нгаджуй, защитник, чью игру мы отмечали ещё зимой на Кубке Африки.

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Второй раз Алексис проснулся – Камерун на сей раз прогнулся. Две звезды чилийской сборной сделали победный гол: Санчес получил мяч слева, умеючи зачерпнул его на дальнюю штангу, а Артуро Видаль, терроризировавший воздух сборной России неделю назад, легко выиграл верх у Адольфа Тейку – и вынимай.

Когда Алексис проснулся ещё раз – уложил на лопатки Ондоа, умудрился попасть в защитника перед полупустыми воротами, но зато подарил гол несчастному Эдуардо Варгасу. И у того хотел отнять гол, но здесь видеоповтор уже сыграл за сборную Чили.

Свой первый гол чилийцы отметили, присев у углового флажка и изобразив посиделки за игровой приставкой. Несколько дней назад футболистам сборной Чили стало скучно в Москве, и специально для команды администраторы «ла роха» закупили партию приставок Nintendo с игрой о водопроводчике Марио.

Чилийцы могли и заскучать в Москве, но нам с чилийцами скучно не будет. Караульте их в каждом городе, куда они приедут, – обязательно будет весело.