Граф возвращается в Россию. Главное — в обзоре дня

Португалия сыграла вничью с Мексикой

В матче 1-го тура группы A Кубка конфедераций на стадионе «Казань Арена» сборные Португалии и Мексики сыграли вничью — 2:2. На 22-й минуте мяч побывал в воротах мексиканской команды, но после консультации с видеоассистентами гол был отменён из-за офсайда.

ХолиVAR. Первые голы топ-турнира, отменённые после видеоповторов Судья матча Португалия-Мексика дважды воспользовался системой видеопомощи арбитрам, а затем повтор лишил гола чилийцев. Система заработала!

Выйти вперёд португальцы сумели на 34-й минуте, когда Рикарду Куарежма замкнул передачу Криштиану Роналду. За несколько минут до конца первого тайма мексиканцы сумели отыграться — Хавьер Эрнандес точно пробил головой по воротам Руи Патрисиу.

На 86-й минуте португальцы вновь повели в счёте — отличился Седрик. Тем не менее уже в компенсированное время Эктор Морено принёс мексиканцам ничью. 21 июня Португалия в Москве на стадионе «Спартак» сыграет со сборной России, а Мексика в тот же день встретится с Новой Зеландией на стадионе «Фишт» в Сочи.

Вот так кино! Повторы и сумасшедшая развязка в матче Португалия – Мексика Во встрече сборных Португалии и Мексики впервые на Кубке конфедераций был отменён гол после подсказки видеоассистентов судьи.

Турнирное положение в группе A: 1. Россия — 3 очка; 2. Португалия — 1; 3. Мексика — 1; 4. Новая Зеландия — 0.

«Анжи» пополнился экс-защитником «СКА-Хабаровск» Удалым

«Анжи» объявил о подписании контракта с 32-летним защитником Игорем Удалым, который с 2012 года был игроком «СКА-Хабаровск». «Имя Удалого хорошо знакомо дагестанским болельщикам. В 2006 году центральный защитник защищал цвета махачкалинского «Динамо», а перед этим являлся игроком «Содовика». Из столицы Дагестана Игорь переехал в новороссийский «Черноморец».



Дальнейшая карьера прошла на Дальнем Востоке, где Удалый провел семь сезонов. Сначала он сыграл за владивостокскую «Луч-Энергию», а затем являлся футболистом СКА из Хабаровска. Игорь, мы рады тебя видеть в составе «Анжи»!» — сообщается на сайте клуба.

Фото: официальный сайт «Анжи»

В первом матче под руководством Капелло «Цзянсу Сунин» проиграл

Итальянский специалист Фабио Капелло, который на прошлой неделе стал главным тренером «Цзянсу Сунин», провёл первый матч в новом качестве. «Цзянсу Сунин» уступил клубу «Чанчунь Ятай» в матче 13-го тура чемпионата Китая. Встреча проходила в Нанкине на территории Центра олимпийских видов спорта и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 16-й минуте в свои ворота забил защитник хозяев Ян Боюй.

«Цзянсу Сунин» (8 очков) остался на предпоследнем 15-м месте в таблице. «Чанчунь Ятай» (12 баллов) — 13-й.

Тульский «Арсенал» объявил о назначении Божовича

Тульский «Арсенал» объявил о назначении Миодрага Божовича на пост главного тренера. 48-летний специалист уже приступил к работе с туляками. Предыдущим наставником «канониров» был Сергей Кирьяков.

«Миодраг Божович хорошо известен российским болельщикам. Он работал в таких клубах, как «Амкар», «Динамо», «Москва», «Ростов» и «Локомотив». Отметим, что в сезоне-2013/14 черногорский специалист сумел продемонстрировать фантастический результат, выиграв в матче с ростовчанами Кубок России.



Последние два сезона Божович работал в сербской «Црвене Звезде», с которой в первый же сезон завоевал золотые медали», — информирует сайт тульского «Арсенала».

Миланов ЦСКА не нужен

Мирчо Димитров, представитель полузащитника ЦСКА Георги Миланова, ответил на вопрос о будущем своего клиента.



«Два-три месяца назад мы общались с руководством ЦСКА и они были настроены на продолжение сотрудничества. Сейчас никаких переговоров на тему продления контрактов нет. Мы с Георгием решили, что если будут другие предложения, то будем вести переговоры. Но пока никто нам не звонил, так как все понимают, что контракт с ЦСКА действует ещё год и игрок не выставлен на трансфер. Если поступят предложения от других клубов, то обязательно обратимся к ЦСКА. Георгий хотел бы остаться в команде, но я не могу сам предлагать клубу начать переговоры. Инициатива должна исходить со стороны руководства», — сказал Димитров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.

В минувшем сезоне РФПЛ 25-летний Миланов провёл 18 матчей (9 — с первых минут), в которых забил два мяча.

Финал Кубка России сезона-2017/18 пройдёт 9 мая в Волгограде

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин сообщил, что финал Кубка России сезона-2017/18 должен состояться 9 мая в Волгограде.



«Финал Кубка России предварительно пройдёт 9 мая. Мы отстаиваем эту дату. Что касается города, то рассматриваем Волгоград», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



Действующим обладателем трофея является «Локомотив», который выиграл у «Урала» в финальном матче Кубка России сезона-2016/17. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».