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Кубок конфедераций 2017
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Полина Куимова

Olga Ronaldo и камерунские «львы». Дневник Кубка конфедераций

Всё самое интересное за второй день Кубка конфедераций.
19 июня 2017, понедельник. 11:39. Футбол

МОСКВА

Чилийцы – одни из самых ярких болельщиков Кубка конфедераций. Их много, они всегда в экипировке, с флагами и поют песни, где бы ни находились. В день матча с Камеруном гости из Чили устроили настоящий праздник футбола прямо на Красной площади.

И как же без традиционной кричалки «Чи-чи-чи, Ле-ле-ле»? Никак!

Около стадиона уже за несколько часов до матча толпились тысячи человек.

Кто-то завязывал на скорость шнурки большого ботинка, кто-то — пел в караоке. Кстати, чилийцы тоже хотели попробовать свои силы, но, к сожалению, песен на английском для них не нашлось. Пришлось лишь пританцовывать в такт «Аргентины-Ямайки».

Среди болельщиков сборной Чили попался вот такой милый мексиканец. Странно, конечно, что он был в Москве, а не в Казани, где Мексика билась с Португалией, но важно другое. Мужчина уверен, что именно мексиканцы станут обладателями заветного трофея. Не зря же он муляж из дерева вырезал.

Болельщиков из Камеруна было значительно меньше, что, в принципе, неудивительно. Но те, кто всё-таки добрался до России, веселился от души.

Вы только посмотрите на этого «льва».

Вообще, очень здорово, что футбол объединяет вокруг себя людей не просто из разных стран, но и с разных континентов. На чемпионате мира будет ещё лучше, уж точно.

До этого матча чилийцы прославились еще и доверчивостью — латиноамериканского журналиста таксист «обул» на 50 тысяч. Кажется, начитавшись этой истории, таксисты выстроились в очередь по обеим сторонам Волоколамского шоссе после матча. Здесь было больше сотни машин!

«Полиция предложила двух охранников». Чилиец, обманутый в такси на 50 тысяч
Поездка из Домодедово в центр Москвы за 50 тыс. рублей? Увы, это не сказка. Мы встретились с чилийцем, обманутым таксистом.

КАЗАНЬ

Мексиканцы не менее прекрасны, чем чилийцы. А чего только стоят их костюмы – кому-то точно стоит взять с них пример.

В Казань приехали даже колумбийцы, хотя их сборная не играет на Кубке конфедераций. Вот это любовь к футболу!

К сборной Португалии прикован особый интерес со стороны любителей футбола. Уже который день около их отеля собирается множество болельщиков, надеющихся хоть краем глаза увидеть чемпионов Европы. Конечно же, с пустыми руками не приходят. Вот, например, с таким плакатом португальцев провожали на стадион. Кстати, его автор – строитель из Перми, который приехал в Казань всего на одну игру, потратив на билет 4,5 тысячи. А всё ради чего? Правильно — увидеть Роналду! Он даже попросил португальцев помочь ему выучить их самую популярную кричалку и несколько дней голосил её под окнами отеля.

К слову, «olga» в переводе с узбекского означает «вперёд».

А вот и поклонники чемпионов Европы. Уже на матче.

СОЧИ

Как рассказывают коллеги, за два дня в Сочи им не встретился ни один иностранный болельщик: ни из Германии, ни из Австралии. Пока там всё довольно спокойно. Возможно, гости приедут ближе к матчу, а пока посмотрите, какой же всё-таки «Фишт» красавец.

Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

После матча открытия в Санкт-Петербурге всё ненадолго притихло. Но ничего, скоро сюда приедут камерунские «львы» на матч с Австралией.

Видали чилийцев? Первая победа самой яркой сборной турнира
Чилийские болельщики влюбляли в себя Москву, а чилийские футболисты выдавали свой первый победный матч на Кубке конфедераций.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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