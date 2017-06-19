Город Сочи – футбольный очень

Каких-то 10 лет назад никто и вообразить не мог, что Сочи станет спортивной столицей России. Столицей туризма – да, всё необходимое в наличии. Но для большого спорта из инфраструктуры раньше была только старая скальная дорога до Красной Поляны, на которой было не стыдно провести международный турнир по гонкам на выживание.

Но тут громыхнули Олимпийские игры и оставили после себя богатейшее наследие. Сейчас в Сочи соревнуются все кому не лень, от хоккеистов и конькобежцев до шахматистов и гонщиков Формулы-1. А с недавних пор Сочи ещё и футбольный город. Стадион «Фишт» переоборудовали под футбольные нужды, чтобы он принял матчи чемпионата мира FIFA 2018 и Кубка конфедераций FIFA 2017.



Сборная России этим летом сыграет на черноморском побережье, только если выйдет в полуфинал. Зато газон «Фишта» как минимум дважды потопчут немцы: 19 июня они будут измываться над Австралией, а 25-го – над Камеруном. Чтобы взглянуть на действующих чемпионов мира, а заодно вспомнить, что такое лето, в Сочи приедут тысячи болельщиков из других городов. Мой Альфагид по Сочи поможет получить от этой поездки исключительно приятные впечатления.

Транспорт

Сочинский аэропорт, как и железнодорожный вокзал, расположен в отдалении от основной части города – в Адлере. Добраться до центра можно тремя способами. Первый – на маршрутке со знаменитым сочинским водителем за рулём. Второй – на такси. Цена не укусит за кошелек, если воспользоваться мобильным приложением, а не прыгать в первое попавшееся. А ещё есть возможность прокатиться на электричке «Ласточка», который мчит вдоль моря.

В день матча, на который у вас есть билет, на общественный транспорт тратиться не придётся. При предъявлении билета и паспорта болельщика бесплатным становится проезд не только на тех «Ласточках», что возят чемоданы из аэропорта и обратно, но и на курсирующих до Олимпийского парка и горного кластера. Кроме того, к услугам болельщиков три специальных маршрута автобусов-шаттлов.

Где остановиться

«Фишт» — тоже в Адлере. Поэтому до самого Сочи можно, в общем-то, и не ехать, а подыскать себе номер в отеле поблизости от Олимпийского парка. Тогда вовремя попасть на матч вам не помешают никакие пробки. Другое дело, что свободных мест в местных гостиницах на время проведения Кубка конфедераций наверняка осталось очень немного.



Так что если вы заранее не позаботились о размещении, то крышу над головой стоит искать в центре города. На выбор целая россыпь предложений разного уровня комфорта: номер в частной гостинице, аренда квартиры, хостел. Из любого района можно легко добраться до «Фишта» на электричке.

Билеты на матч

Лучший способ стать счастливым обладателем билета – заказать его на сайте FIFA. Но можно купить и на месте. По крайней мере на матч Мексика – Новая Зеландия, который пройдет 21 июня, свободное место точно отыщется. Билетный центр находится в двух шагах от железнодорожной станции Олимпийского парка. Его точное месторасположение и часы работы можно узнать здесь.

Паспорт болельщика

Помимо билета для прохода на стадион понадобится ещё и паспорт болельщика. В Сочи этот документ оформляют в торговом центре «Море Молл» (ул. Новая Заря, 7). Процедура занимает считаные минуты. При себе необходимо иметь паспорт и билет на матч (или знать его номер). По ссылке можно ознакомиться с режимом работы центра выдачи, а также выяснить, когда не будет очереди.

Стадион

Во время проведения Кубка конфедераций все парковки Олимпийского парка будут закрыты, так что добраться до стадиона можно будет только на общественном транспорте. Помимо «Ласточек» подойдут рейсовые автобусы № 57, 57к, 100, 124с, 125с, 135 и специальные шаттлы, отмеченные латинской буквой «S». Организаторы просят приходить на стадион заблаговременно.

«Фишт» примет четыре матча турнира. И на каждом из них в буфете будут принимать только карту Visa: эта платёжная система – глобальный партнёр FIFA. О тех, у кого такой карты нет, побеспокоился Альфа-Банк. В билетном центре или непосредственно на арене каждый болельщик сможет бесплатно получить специальную предоплаченную карту Visa от Альфа-Банка, на которую в банкоматах «Альфы» можно будет внести наличные деньги или перевести деньги с других карт. К слову, к ней при желании можно привязать платёжный браслет и расплачиваться, просто касаясь им терминала. До чего дошёл прогресс!

Отдых

«Сочи парк»



Туристическая мекка Сочи – это «Сочи парк» с его нескончаемым разнообразием аттракционов. Самый экстремальный из них называется «Змей Горыныч». От одного вида этой горки бросает в жар. Кто не хочет испытывать нервы на прочность, может, например, поглазеть на дельфинов или прошвырнуться по музеям. По «Сочи парку» можно бродить хоть целый день, подкрепляясь вкуснейшей чурчхелой.



И за чурхелу, и за «Змея Горыныча» рекомендую платить другой картой — Visa Альфа-Банка, выпущенной специально к чемпионату мира FIFA 2018. Расплачиваясь ей, вы накапливаете баллы, которые потом можно будет обменять на билеты. Как открыть такую карту? Читайте на fifa.alfabank.ru. Лучше всего, конечно, открыть её прямо сейчас и на стадионе уже чувствовать себя комфортно, а главное копить баллы на билет на ЧМ, не теряя ни одного дня))



Набережная



На городском променаде найдётся, кажется, любой вид сувенирной продукции. А также всё, что может понадобиться на пляже. Именно на набережной в дни турнира будут гулять заграничные фанаты. Хотите сфотографироваться с камерунцем? Вы знаете, где его искать.

Абхазия



Если вы приехали в Сочи на несколько дней, то один из них можно посвятить туру в Абхазию. Экскурсии на джипах всегда получаются очень насыщенными. Горный серпантин, броды, старинные монастыри, лихие водители… Раздолье!

«Роза Хутор»



Ну и что за поездка в Сочи без восхождения в горы! Карабкаться по склону не обязательно: «Ласточка» вас с радостью доставит в поселок Красная Поляна, где гостей принимают круглый год. Летом горнолыжный курорт «Роза Хутор» предлагает пройтись по живописным треккинговым маршрутам, прыгнуть в бездну на тарзанке или покататься под небесами на велосипеде.

Третий тайм



Отметить победу или залить пивом поражение просто необходимо по футбольной традиции в баре. Я по совету фаната выбрал эти:



· Harat’s Pub (ул. Черноморская, 3);



· Cocos (ул. Воровского, 3);



· O'Sullivan's Pub (ул. 65 лет Победы, 69);



· The Stratford Pub (Триумфальный пр., 3, отель «Русские сезоны»);



· «Добрый эль» (Курортный пр., 16).

Хочется верить, что наши футболисты всё-таки сумеют добраться до полуфинала и у нас будет ещё один повод наведаться в Сочи. Там очень круто. Особенно если знаешь, что, где и как. А вы теперь знаете.