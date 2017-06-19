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Алексей Миранчук
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

Миранчук: видеоповторы? Футбол стал менее интересным, зато более честным

Гилерме и Миранчук перед матчем с португальцами рассказали, почему видеоповторы — это хорошо.
19 июня 2017, понедельник. 13:42. Футбол

За два дня до матча со сборной Португалии наша команда готовится на «Арене ЦСКА» в полном составе. У российской команды небольшое преимущество в один дополнительный день для подготовки. На этот раз после занятия на вопросы журналистов ответили запасной вратарь сборной Маринато Гилерме и сыгравший несколько минут с новозеландцами Алексей Миранчук.

— Первая игра для нас была самой главной, всегда очень важно выиграть дебютный матч на турнире для дальнейшей уверенности в себе, — объясняет русский бразилец. Даже на вопросы от португальских журналистов он отвечает по-русски. — Конечно, мы рады, что лидируем в своей группе, но впереди самый сложный матч — с Португалией. Нужно подойти к этой игре с максимальной концентрацией.

— Смотрели матч Португалии и Мексики?
— Конечно, это две очень сильные команды, играющие быстро и любящие атаковать. Тем не менее мы готовы к этим соперникам. Самое большое наше преимущество — домашняя обстановка.

— Ожидаете встречи с Роналду?
— Я даже не должен говорить, что это за игрок. Это самый главный футболист в мире. Но у Португалии есть не только Роналду, но и другие сильные игроки, за которыми мы тоже должны следить.

— Как вам новая система видеоповторов?
— Думаю, это правильно и честно. Если судья действительно ошибся и не зафиксировал офсайд, нужно это исправить и отменить гол. Я не против.

— На вчерашней тренировке вы работали вдвоём с Габуловым, без Акинфеева. Поменялась ли нагрузка?
— На следующий день после матча у Игоря всегда восстановительная тренировка, а у нас, второго и третьего вратарей, — полноценная. В таком режиме мы работаем всегда: и в клубе, и в сборной.

Главной темой общения с футболистами сборной стали видеоповторы. Но сначала — вопросы от федеральных каналов о лидерстве России в группе А.

— Сборная России — лидер группы, — утверждает корреспондент.

— Только первый матч прошёл, — смеётся Миранчук. — Главное — лидировать после третьей игры. Мы очень рады, что обыграли новозеландцев, но нужно добавлять и продолжать в том же духе.

— Вчера после ужина игроки сборной встретились с родными и близкими.
— Да, это не секрет — в сборной возможны посещения родственников. Наши близкие приехали на пару часов, было много детей. Так мы лучше ощущаем поддержку и получаем больше позитивных эмоций.

— Как смотрели вчерашний матч сборных Португалии и Мексики?
— Каждый в своей комнате, вместе не собирались. Очень интересный матч, много голов, интрига. В самом начале игры португальцы начали играть от обороны и потеряли инициативу, но потом использовали свои контратаки. Мы увидели, кого нужно опасаться: там есть кому убежать и забить.

— Рады, что соперники по группе потеряли очки?
— Мы отталкиваемся от себя. Даже не знаю, кто сильнее, нам нужно побеждать в каждом матче. Сегодня будет теория, разберём соперника и сделаем выводы. Каким номером будем играть? Не ко мне вопрос, я не знаю.

— Уже думали, как будете реагировать на видеоповторы, если забьёте гол?
— В сборной России мы встречались с людьми, которые нас предупредили: какая бы ситуация ни была, будет видеоповтор, после которого арбитр примет честное решение. Конечно, эмоции всё равно будут бить через край, но потом вспомнишь, что справедливость восторжествует. Видеоповторы — это данность, и нужно просто её принять. Может, футбол становится немного менее интересным, зато более честным.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная Португалии — Футбол Сборная России — Футбол Алексей Миранчук Маринато Гилерме
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