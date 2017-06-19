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Максим Канунников
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Может ли Канунников заменить Зобнина? Последние трансферы РФПЛ: таблица

ЦСКА продлевает Фернандеса, Майкон покидает «Локомотив», «Динамо» подписывает Вандерсона – в последних трансферных новостях РФПЛ.
19 июня 2017, понедельник. 14:30. Футбол

Таблица переходов Премьер-Лиги сезона-2017/18 — лето

«Спартак»: Канунников вместо Зобнина?

«Спартак» не торопится разворачивать масштабную трансферную кампанию перед Лигой чемпионов, но слухи вокруг команды уже витают. Сообщается об интересе красно-белых к полузащитнику «Рубина» Максиму Канунникову. По мнению селекционеров клуба, этот трансфер может восполнить потерю Романа Зобнина. Также «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Селтика» Йозо Шимуновичу. Трансферная стоимость 22-летнего игрока оценивается в 3,5 млн евро. Ведутся переговоры с защитником шведского «Гётеборга» Эмилем Саломонссоном и нашим старым знакомым Эммануэлем Эменике.

ЦСКА: Фернандес продлил контракт

ЦСКА пока не спешит пополнять состав новичками, зато продолжает продлевать контракты лидеров. На очереди – Марио Фернандес, подписавший соглашения до 30 июня 2019 года. Известно, что ЦСКА и «Локомотив» проявляют интерес к нападающему румынской «Университати» Андрею Ивану.

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«Зенит»: большой европейский интерес

«Зенит» пока не может похвастать серьёзными приобретениями – трансферы Маноласа и Паредеса всё ещё находятся на уровне слухов, а Марсело Брозович отказался переезжать в Петербург. Пока клуб лишь возвращает своих воспитанников – вслед за Терентьевым и Кузяевым в «Зенит» перешёл полузащитник «Тосно» Дмитрий Богаев.

В списке трансферных целей «Зенита» появился нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси, на которого также претендует «Локомотив». Как сообщает AS, за форварда клуб готов выложить 20 млн евро. Кроме того, в шорт-листе петербуржцев находятся полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович, нападающий «Валенсии» Мунир Эль-Хаддади и форвард «Сампдории» Луис Мурьель.

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«Локомотив»: Майкон покидает клуб

«Локомотив» решил не продлевать контракт с нападающим Майконом, выступавшим за «железнодорожников» с 2010 года. Свою карьеру бразилец продолжит в турецком «Антальяспоре». По слухам, место Майкона может занять прибывший на просмотр в «Локомотив» Аршак Корян.

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«Ростов»: минус Девич, плюс Макеев

«Ростов» продолжает комплектовать состав после ухода ряда лидеров (на прошлой неделе команду также покинул Марко Девич). Очередным новичком дончан стал Евгений Макеев, несколько дней назад покинувший «Спартак».

«Рубин»: борьба с «Порту» и «Бенфикой»

«Рубин» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику аргентинского «Тальереса» Эмануэлю Рейносо. За 21-летнего футболиста казанцам предстоит побороться с «Бенфикой» и «Порту».

«Амкар»: новые вратарь и полузащитник

Вслед за Черенчиковым команду покинули 32-летний голкипер Александр Будаков и полузащитник Давид Дзахов, перешедший в «Оренбург». Вместо Будакова в Пермь переехал 26-летний голкипер Артур Нигматуллин, а вместо Дзахова был подписан воспитанник «Торпедо» Иван Мельников.

«Динамо»: подписание Вандерсона

Наконец-то активизировалось «Динамо» — команду пополнил 31-летний нападающий Вандерсон. Также игроком бело-голубых может стать полузащитник сборной Мали Самба Сов, в данный момент находящийся в статусе свободного агента.

«Анжи»: плюс Удалый и Карасёв

«Анжи» продолжает пополняться игроками, ранее выступавшими в ФНЛ. Вслед за Хасаном Мамтовым в Махачкалу переехали сразу два футболиста «СКА-Хабаровск» — 24-летний полузащитник Павел Карасёв и 32-летний защитник Игорь Удалый.

«Арсенал»: Божович – главный тренер

«Арсенал» наконец объявил имя нового главного тренера. В следующем сезоне командой будет рулить хорошо знакомый нам по работе в России Миодраг Божович.

«Тосно»: переход Юрченко

«Тосно» на официальном сайте объявил о переходе голкипера Давида Юрченко.

«СКА-Хабаровск»: Тесак покидает клуб

Вместо покинувшего команду Удалого «СКА-Хабаровск» подписал соглашение с 27-летним защитником Максимом Тишкиным, также на просмотре в клубе находится латвийский нападающий Эдуард Вишняков. А вот Лукаш Тесак команду покинул и сейчас занимается поиском нового места работы.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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