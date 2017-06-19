Главный тест лета. Что вы знаете о Кубке конфедераций?

Вчера стартовал Кубок конфедераций — в течение двух недель нас ждёт много хорошего футбола. Пройдите тест, чтобы проверить себя (и отправьте кого-нибудь в магазин за напитками). Спойлер: тест стоит пройти хотя бы ради некоторых из фотографий.

Если у вас не отображается тест, то его можно пройти по ссылке.

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Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист? Всё просто. Мы даём один факт — вы угадываете.