Главный тест лета. Что вы знаете о Кубке конфедераций?

Вчера стартовал Кубок конфедераций — в течение двух недель нас ждёт много хорошего футбола. Пройдите тест, чтобы проверить себя (и отправьте кого-нибудь в магазин за напитками). Спойлер: тест стоит пройти хотя бы ради некоторых из фотографий.
Если у вас не отображается тест, то его можно пройти по ссылке.
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