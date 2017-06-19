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Кубок конфедераций. Австралия — Германия — 2:3
Фото: Reuters
Текст: Антон Михашенок

Взять за основу. Германия убеждает, что она — фаворит

В этом тексте только одна фамилия — человека, который отвлёк внимание от фамилий на майках.
19 июня 2017, понедельник. 20:35. Футбол

Нынешнее немецкое футбольное поколение — совершенно уникальное, конечно.

Вот смотрите. Это состав сборной Германии сегодня: основной вратарь команды Лиги чемпионов — основной игрок сборной на Евро; основной игрок лондонского “Арсенала”; основной игрок “Ромы”; наследник Филиппа Лама — новичок “Баварии; лучший игрок “Шальке” в сезоне — чемпион мира; абсолютный лидер клуба Лиги чемпионов; самый перспективный атакующий игрок своего поколения — лучший таранный форвард сезона Бундеслиги.

А это состав молодёжной сборной Германии, которая играла менее 24 часов назад против Чехии: основной вратарь своего клуба — защитник клуба, вышедшего в ЛЧ; основной защитник команды Лиги Европы; самый перспективный защитник своего года рождения в стране; защитник, два сезона подряд играющий 25+ матчей, — один из самых умных опорников страны; ключевой новичок дортмундской “Боруссии” — лидер команды Лиги Европы; атакующий полузащитник, к 21 году проведший 150+ матчей за “Шальке”; новичок “Баварии” — наследник Миро Клозе.

Кубок конфедераций. Группа B. 1-й тур
19 июня 2017, понедельник. 18:00 МСК
Австралия
2 : 3
Германия
0:1 – Штиндль – 5, 1:1 – Рогич – 41, 1:2 – Дракслер – 44 (пен), 1:3 – Горецка – 48, 2:3 – Юрич – 56

И это без упоминания двух десятков запасных. И это без кучи основных игроков и чемпионов мира. И это с вратарём, который нервничает так, что фактически забрасывает два мяча в свои ворота. И это с одним попаданием в каркас и несколькими моментами, когда мяч был в сантиметрах от гола.

А самое забавное, что во всём этом чумовом поколении всего три футболиста, которых можно назвать сверхзвёздами мирового уровня. Один из них без конца лечится уже три года, другой самоиронично признался, что только после сотни голов ему всё же удалось забить красивый мяч, а третий — вообще вратарь. Все трое не играют на Кубке конфедераций.

И сборная Германии всё равно очень уверенно по игре переигрывает не самую плохую сборную Австралии. Уверенно настолько, что может позволить своему вратарю ужасный день.

Основа сборной Йоахима Лёва в том, что он никогда не делал ставку только на лучших. Лучший бомбардир Бундеслиги игнорировался, некоторые игроки безжалостно вычеркивались, потому что не подходили или перестали подходить Лёву по человеческим качествам. Возглавив более 10 лет назад футбольную фабрику по производству талантов, построенную после провалов в 2000-м и 2004-м, он сумел преобразовать её. Теперь здесь штампуют не талантливых игроков, а команды, коллективы, общества людей. После финального свистка в Сочи Йоги Лёв показал редкие для себя эмоции, потому что увидел: его эксперимент удался. Ему удалось сделать так, что никто не смотрит на майки, и стартовый состав сборной угадать невозможно. Где он вообще, этот старт, есть ли он?

Простой пример из сочинской игры. Германия весь первый тайм методично вдавливает соперника в газон — высоко прессингует, заставляет австралийцев отдавать передачи в аут, использует создаваемые инсайдами зоны для подключения опорников, двигается без мяча и заслуженно ведёт в счёте. Однако в самом конце тайма немцы пропускают дурацкий мяч — рикошет после удара, который заставил бы волноваться только угловой флаг, и добивание, после которого вратарь пропускает мяч под рукой. 1:1, и всё надо начинать сначала.

Как отреагирует обычная сборная из сильных индивидуально игроков? Непредсказуемо, она может поплыть. Как реагирует сборная Германии, где самый опытный футболист моложе 30 лет? Она забивает два за шесть минут.

И никакого совпадения тут нет — это ровно то, чего добивался все эти годы Йоахим Лёв. К хорошим индивидуальным игровым качествам он стремился добавить характер победителей, непоколебимую уверенность в правильности выбранного пути. Хорошие игроки могут помочь выиграть, но только коллективная харизма, где важен даже третий вратарь, делает тебя фаворитом при любых обстоятельствах. Нынешней сборной Германии удаётся, этим она и уникальна.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Австралии - Футбол Сборная Германии — Футбол Йоахим Лёв Кубок конфедераций
Новости. Футбол
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