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Кубок конфедераций 2017
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Германия стартовала с победы. Главное — в обзоре дня

Сборная Германии победила команду Австралии, а Криштиану Роналду пропустил тренировку сборной Португалии — в обзоре дня.
20 июня 2017, вторник. 00:00. Футбол

Сборная Германии стартовала на Кубке конфедераций с победы над Австралией

Сборная Германии победила команду Австралии в матче первого тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:2 в пользу немцев.

В дебюте матча Ларс Штиндль открыл счёт. На 41-й минуте Томас Рогич провёл ответный мяч, но три минуты спустя Юлиан Дракслер реализовал пенальти и вернул Германии лидерство.

В начале второго тайма Леон Горецка забил третий мяч в ворота Австралии. На 56-й минуте Томи Юрич отыграл один гол.

Кубок конфедераций. Группа B. 1-й тур
19 июня 2017, понедельник. 18:00 МСК
Австралия
2 : 3
Германия
0:1 – Штиндль – 5, 1:1 – Рогич – 41, 1:2 – Дракслер – 44 (пен), 1:3 – Горецка – 48, 2:3 – Юрич – 56

Турнирная таблица группы В после первого тура: 1. Чили — 3 очка; 2. Германия — 3; 3. Австралия — 0; 4. Камерун — 0.

Смолов стал лучшим дриблером первого тура Кубка конфедераций — 2017

По данным InStat, нападающий Фёдор Смолов из сборной России стал лучшим дриблером первого тура Кубка конфедераций — 2017: на его счету 9 удачных обводок. Также Смолов в матче с Новой Зеландией (2:0) отметился голом.

Полузащитник Александр Самедов из сборной России сделал наибольшее количество навесных передач в первом туре группового этапа турнира — 6, из которых 3 оказались точными. Сборные России и Чили — лидеры первого тура по количеству навесов (по 16).

Защитник Виктор Васин из сборной России выиграл 85% единоборств (22 из 26) — это лучший показатель эффективности борьбы среди всех игроков в первом туре Кубка конфедераций.

Назначены арбитры на матч Кубка конфедераций Россия — Португалия

Стали известны имена судей, которые будут работать на матче 2-го тура группы A Кубка конфедераций Россия — Португалия, который состоится 21 июня на стадионе «Спартак» в Москве.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, главным арбитром назначен итальянец Джанлука Рокки. Помощники судьи — итальянцы Эленито Ди Либераторе и Мауро Тонолини. Четвёртый рефери — словенец Дамир Скомина. Видеоассистенты — бразилец Сандро Рикки и словенец Юре Прапротник. Помощник видеоассистентов — румын Овидиу Хацеган.

На матч Мексика — Новая Зеландия, который состоится в тот же день в Сочи на стадионе «Фишт», назначен арбитр из Гамбии Бакари Гассама.

Роналду пропустил тренировку сборной Португалии

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду пропустил сегодняшнюю тренировку сборной Португалии. В занятии не принимает участия большинство игроков основы, которые накануне сыграли в матче с Мексикой на Кубке конфедераций (2:2), передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.

Лишь Пепе, Рикардо Куарежма и три игрока, вышедших на замену, участвуют в тренировке, остальные – резервисты.

В 16:00 мск сборная Португалии покинет отель и затем вылетит в Москву, где начнёт подготовку к матчу со сборной России. Встреча состоится 21 июня.

Дзюба присоединился к «Зениту» на сборе в Австрии и тренировался индивидуально

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба присоединился к команде на сборе в Австрии и провёл тренировку по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Форвард пропустил начало первого сбора сине-бело-голубых, поскольку восстанавливался после повреждения.

«К нам приехал Дзюба, занимался по индивидуальной программе», — говорится в сообщении.

Напомним, что из-за проблем со здоровьем 28-летний нападающий «Зенита» был вынужден пропустить Кубок конфедераций.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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