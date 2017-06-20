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Кубок конфедераций 2017
Текст: Галина Козлова

Клозе и кенгуру в Сочи. Дневник Кубка конфедераций

Португальцы путешествуют из Казани в Москву, сборная России берёт мини-паузу, а Клозе гостит в Сочи — самое интересное за 3-й день КК-2017.
20 июня 2017, вторник. 10:00. Футбол

КАЗАНЬ

Куда бы сборная Португалии ни направлялась, везде вызывает бешеный ажиотаж. Например, проводы «селесао» из Казани в Москву сопровождались кричалками и песнями.

Кажется, больше всех повезло колоритному болельщику Узбеку Максуду, который рьяно охранял баннер для сборной Португалии, а параллельно успел разжиться автографом Пепе.

Усилия других болельщиков тоже не пропали даром, и любимый футболист позволил сделать совместную фотографию.

Счастливые обладатели автографа лидера португальской сборной Роналду – сыновья эквадорского хавбека «Зенита» Кристиана Нобоа.

МОСКВА

Не успели португальцы опомниться, как и в Москве поклонники одарили их вниманием. Засвидетельствовать приезд сборной в отель приехали десятки фанатов и журналистов. Криштиану Роналду, увы, не остановился, чтобы раздать автографы, но на ходу показал боевой жест встречающим.

Со скорбным выражением лица в гостиницу проследовал главный тренер португальцев Фернанду Сантуш. Кажется, назойливые болельщики за первые дни Кубка конфедераций успели ему порядком надоесть, но он всё равно выполнил свой долг и сфотографировался с желающими.

Сборная России тем временем делает небольшую передышку перед матчем с португальцами. Александру Самедову компанию составили Фёдор Смолов и Игорь Смольников.

СОЧИ

В Сочи в это время всё готово к матчу Австралии и Германии. Мимы и ходулисты разогревают публику перед игрой. Дети – в восторге.

Волонтёры тоже не дремлют и всегда готовы протянуть руку помощи болельщикам.

Только посмотрите, кто пожаловал на стадион «Фишт» в этот тёплый вечер! Экс-форвард сборной Германии Мирослав Клозе собственной персоной.

Теннисистка Елена Веснина привела на матч сборных в Сочи своих родителей. Мама с папой остались довольны атмосферой на стадионе.

Языковой барьер для настоящего болельщика – не помеха. Это активно доказывают фанаты в Сочи. Немецкие, австралийские флаги в разных комбинациях то и дело мелькают в чаше стадиона и вокруг него.

Кто-то даже притащил с собой карманного кенгуру!

На «Фиште» в этот день встречались и экзотические фанаты. «Мордовию» ещё можно понять… Но как, например, сюда занесло поклонника Хорватии?

Несмотря на поражение, болельщики сборной Австралии и не думают унывать. Такое ощущение, что для них футбольный праздник длится круглые сутки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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20 июня 2017, вторник
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