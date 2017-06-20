Клозе и кенгуру в Сочи. Дневник Кубка конфедераций

КАЗАНЬ
Куда бы сборная Португалии ни направлялась, везде вызывает бешеный ажиотаж. Например, проводы «селесао» из Казани в Москву сопровождались кричалками и песнями.
Кажется, больше всех повезло колоритному болельщику Узбеку Максуду, который рьяно охранял баннер для сборной Португалии, а параллельно успел разжиться автографом Пепе.
Усилия других болельщиков тоже не пропали даром, и любимый футболист позволил сделать совместную фотографию.
Счастливые обладатели автографа лидера португальской сборной Роналду – сыновья эквадорского хавбека «Зенита» Кристиана Нобоа.
МОСКВА
Не успели португальцы опомниться, как и в Москве поклонники одарили их вниманием. Засвидетельствовать приезд сборной в отель приехали десятки фанатов и журналистов. Криштиану Роналду, увы, не остановился, чтобы раздать автографы, но на ходу показал боевой жест встречающим.
Со скорбным выражением лица в гостиницу проследовал главный тренер португальцев Фернанду Сантуш. Кажется, назойливые болельщики за первые дни Кубка конфедераций успели ему порядком надоесть, но он всё равно выполнил свой долг и сфотографировался с желающими.
Сборная России тем временем делает небольшую передышку перед матчем с португальцами. Александру Самедову компанию составили Фёдор Смолов и Игорь Смольников.
СОЧИ
В Сочи в это время всё готово к матчу Австралии и Германии. Мимы и ходулисты разогревают публику перед игрой. Дети – в восторге.
Волонтёры тоже не дремлют и всегда готовы протянуть руку помощи болельщикам.
Только посмотрите, кто пожаловал на стадион «Фишт» в этот тёплый вечер! Экс-форвард сборной Германии Мирослав Клозе собственной персоной.
Теннисистка Елена Веснина привела на матч сборных в Сочи своих родителей. Мама с папой остались довольны атмосферой на стадионе.
Языковой барьер для настоящего болельщика – не помеха. Это активно доказывают фанаты в Сочи. Немецкие, австралийские флаги в разных комбинациях то и дело мелькают в чаше стадиона и вокруг него.
Кто-то даже притащил с собой карманного кенгуру!
На «Фиште» в этот день встречались и экзотические фанаты. «Мордовию» ещё можно понять… Но как, например, сюда занесло поклонника Хорватии?
Несмотря на поражение, болельщики сборной Австралии и не думают унывать. Такое ощущение, что для них футбольный праздник длится круглые сутки.