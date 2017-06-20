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Самые красивые мексиканки: Инес Сайнс, Наима Чоура – фото, видео, интервью
Фото: instagram.com/inessainz01/
Текст: Иван Карпов

«5 раз брала интервью у Месси». ТВ-красотки из Мексики, сводящие с ума

Иван Карпов поговорил с самыми красивыми мексиканскими телеведущими, которые освещают Кубок конфедераций, о Месси, Путине и русской еде.
20 июня 2017, вторник. 13:10. Футбол

На Кубке конфедераций можно встретить не только футбольных звёзд настоящего и прошлого, топовых футбольных журналистов, увидеть на трибунах Пеле и Это`О. Иван Карпов в Казани познакомился с двумя обворожительными красотками – самыми популярными мексиканскими спортивными телеведущими.

Инес Сайнс – признанный номер один в стране. Она давно в профессии, на её счету сотни интервью с известными футболистами, а также сотни тысяч подписчиков в «Инстаграме». И это неудивительно, ведь она по-прежнему неотразима, и никак не скажешь, что в журналистике она почти 20 лет.

«Спросила бы Путина, что самое прекрасное в русских»

На чемпионате мира 2014 года Инес получила неофициальный титул самой сексуальной журналистки турнира. А сейчас приехала на Кубок конфедераций освещать турнир и открывать для себя русскую культуру и русскую душу.

— У вас очень сложный язык, — жалуется Инес. — Алфавит совершенно другой, подача тоже. Но это не проблема, у меня есть приложение-переводчик. Когда мне нужно что-то, я пользуюсь им и показываю, что именно хочу сказать. Еда тоже отличается от мексиканской. Не помню названий блюд, но лосось и икра просто восхитительны, лучшее, что я когда-либо пробовала. А ещё напитки – у вас их подают без льда. Когда я попросила, мне принесли целое ведёрко!

— В интервью Russia Today вы сказали, что хотите взять интервью у Путина. Три вопроса, которые зададите?
— Первое: какой он видит Россию в ближайшем будущем? Всё быстро меняется, а у него много планов, что нужно сделать для страны. Второе: по его мнению, что самое прекрасное в русских людях? В глазах остального мира русские — очень сильные, но иногда они бывают немного холодны. Он должен знать русских очень хорошо. Третье — какое самое ценное качество русской нации?

— С Путиным вы ещё не говорили, но общались с Месси. Как вам это удалось?
— Ну, мы друзья. На самом деле я интервьюировала его пять раз. Он очаровательный парень и отличный игрок. С ним легко. Если ты на позитиве и будешь пытаться держать с ним связь, то сможешь сделать это.

Инес Сайнс зовёт на спортивное ТВ и русских девушек.

— Я была первой в Мексике, кто стал говорить о спорте на телевидении. Если ты действительно хочешь этого, нужно идти и находить своё место, доказывать, что ты способна работать. Сейчас вы не найдёте ни одного места, где не было бы хоть одной женщины на спортивном ТВ. Так что советую и русским девушкам не бояться и идти в спортивные программы. Настало время показать всему миру, насколько они хороши.

«Обязана разузнать про Лопырёву»

Говорят, на спортивном телевидении Мексики разгорается настоящая война. По стопам Инес пошли многие девушки, и некоторые из них сравнялись с ней в популярности. Отношения у ведущих далеко не дружеские. Спор «кто на свете всех милее» в самом разгаре. Одна из претенденток на место главного секс-символа спортивной Мексики – Наима Чоура. И она тоже в России!

— Все игроки, их семьи и журналисты немного взволнованны, потому что здесь все говорят на русском. «О боже, что нам делать?! Они не говорят на английском, мы – на русском…» Но в России, в Казани действительно классно. Здесь очень красиво! Храмы, кремль… просто вау! Потрясающе. А люди такие дружелюбные! И ещё русская кухня. Я думала, она не очень, а оказалась – очень вкусная.

— Что вам понравилось из русской кухни?
— Палтус! Это рыба, которой не бывает в Мексике. В первый вечер в Казани я попробовала её со шпинатом… Райское наслаждение! А ещё у вас есть такой сок, на вкус как вишнёвый. Мне он дико понравился.

— Русские девушки считаются одними из самых красивых в мире, если не самыми.
— Они действительно прекрасны. Светлые волосы, бледная кожа – это удивительно. Забавно, ведь я их полная противоположность! Я невысокая брюнетка. В России очень много красоты.

— Вы знаете, что в России тоже есть девушки, ставшие популярными спортивными ведущими? Например, Виктория Лопырёва.
— Нет, но теперь я просто обязана о ней разузнать!

4 самые горячие спортивные ведущие-мексиканки по версии Нахимы Чоуры

Марисоль Гонсалес

Ванесса Хаппенкосен

Инес Сайнс

Наима Чоура

В подготовке материала участвовали: Данила Игнатов, Галина Козлова, Алексей Шилин.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
20 июня 2017, вторник
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