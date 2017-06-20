Братья Березуцкие от «А» до «Я». Алексею и Василию — 35 лет

«Армейцы». Алексей и Василий Березуцкий – главные старожилы ЦСКА. Первый пополнил состав «армейцев» в далёком 2001 году, второй пришёл спустя полгода. Больше в РФПЛ нет действующих игроков, защищающих цвета одного и того же клуба на протяжении столь длительного периода. «Службе» в ЦСКА Василий и Алексей посвятили полжизни и на двоих провели в красно-синей футболке 816 матчей.



Бизнес. Помимо успехов в футболе братья неплохо освоились и в сфере бизнеса. Березуцкие являются владельцами компании «Премьер футбол групп», которая занимается оптовой торговлей спортивными товарами (в доле с вратарём сборной России Владимиром Габуловым). Также Алексей и Василий – соучредители «Национальной юридической службы». Специализация этой компании — деятельность в области права, управление финансовыми группами, оптовая торговля, предоставление финансовых услуг, консультирование и рекламная деятельность.

Водное поло. Когда Лёша и Вася были маленькими, их папа некоторое время выбирал, в какую секцию их отдать. С футболом конкурировало водное поле. Но «ножной мяч» в итоге перевесил.



Газзаев. Именно этому тренеру братья должны быть в первую очередь обязаны тем, что стали большими футболистами. Газзаев обратил внимание на ребят, когда был тренером молодёжной сборной в 2001 году. А потом при его содействии братья оказались в ЦСКА – сначала Алексей, а потом Василий.



«Деревянные». Братьев на заре карьеры часто ругали за неуклюжесть при обращении с мячом. Но они не только не сломались под напором критики, но и достигли выдающихся результатов, долгое время цементируя защиту в ЦСКА и сборной России.

Евро. В финальной части триумфального для сборной России Евро-2008 Василий Березуцкий провёл два матча, а Алексей – ни одного. Зато последний участвовал в чемпионате Европы 2012 года, а Василий пропустил его из-за травмы.



Железные нервы. Василий Березуцкий несколько раз был в числе футболистов, бивших в составе ЦСКА послематчевые пенальти. Что характерно, ни разу не промазал, исполняя свои удары на редкость точно и уверенно – на зависть некоторым нападающим.



Золото. Березуцкие шесть раз выигрывали золото чемпионатов России – в 2003, 2005, 2006, 2013, 2014 и 2016 годах.

Игнатьев. Первым тренером, который привлёк Березуцких к тренировкам со взрослой командой, был Борис Игнатьев (в «Торпедо-ЗИЛ»).



Кубок УЕФА. Алексей Березуцкий сравнял счёт в лиссабонском финале 2005 года. После этого «армейцы» перехватили инициативу и добили своего соперника – «Спортинг». Таким образом был завоёван первый в российской истории еврокубок.



Лучшие половины. Алексей Березуцкий женился на несколько лет раньше брата, в 2005 году. Со своей спутницей Джамилёй он был знаком со школы. По специальности она экономист со специализацией в международной торговле. Супруга Василия Ольга тоже связана со спортом. В детстве она занималась художественной гимнастикой, затем – синхронным плаванием, причём в этой дисциплине стала чемпионкой России. Выступала в балете «Тодес», стала финалисткой шоу MTV «Звезда танцпола». А после этого оказалась в группе «Винтаж».

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Мальдини. Этот итальянский защитник был кумиром Алексея Березуцкого, когда тот был маленьким.



Нос. На первых порах отличать Березуцких друг от друга было непросто. Но после перелома носа у Василия (это случилось в матче с «Факелом») проблема отпала. Есть и другие отличия, например, Алексей чуть выше брата.

Обиды. Братья нередко ругались между собой. Но до серьезных обид дело обычно не доходит. «Мы с Лёшей можем крепко повздорить на тренировке, — подтвердил Василий. — В своё время даже Валерий Георгиевич отходил в сторону: «Сами разбирайтесь, это ваши проблемы». Покричали, проехали и дальше пошли. Мы же не девочки, чтобы обижаться друг на друга».

Полчаса. Именно на столько раньше родился Василий Березуцкий, что даёт ему право считаться номинально старшим братом.



Разведка. «Я бы с братом пошёл в разведку», — заявил Василий Березуцкий обозревателю «Чемпионата» Олегу Лысенко, когда составлял рейтинг «самых-самых» в ЦСКА. Брата он назвал самым надёжным. И при этом безбашенным.

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«Смена». В этой московской школе братья учились в футболу. Оба занимались там до 1997 года.



Торпедо-ЗИЛ. В 15 лет Березуцкие были близки к уходу из футбольной секции, так как не видели перспектив после вылета «Смены» из высшего дивизиона первенства СДЮШОР. Они даже всерьёз заинтересовались баскетболом. Но в итоге по приглашению Владимира Кобзева попали в школу «Торпедо-ЗИЛ». В этой команде оба дебютировали и на взрослом уровне.

1995-й год. Кратово. 15-летние Березуцкие вместе с партнерами по «Смене». Алексей – третий справа в верхнем ряду. Василий – третий слева в среднем Фото : Из архива Владимира Лопандина

Учитель. Отец Березуцких был учителем физкультуры в школе. Это не приносило поблажек ребятам, наоборот – только доставляло лишние хлопоты. Как рассказал в одном из интервью Алексей, любая их провинность каралась незамедлительно, жестоко и с перебором эмоций.



Форвард. В детстве Василий Березуцкий начинал как нападающий, потом оттянулся в полузащиту и, наконец, в защиту. Алексей же с самого начала играл в обороне.



Хитрости. Близнецам всегда было удобно подменять друг друга в бытовых ситуациях, ещё со школы. «Все в классе смеялись, когда мы менялись, — рассказал как-то Василий. — Ребята знали, только учительница не замечала. Поменяться правами, паспортами, возможность находиться в двух местах одновременно — несомненное преимущество».

ЦСКА. Думается, ни у кого нет сомнений, в каком клубе братья закончат свою игровую карьеру. Другой вопрос, когда именно это случится. Пока бутсы на гвоздь не повесил даже Сергей Игнашевич, который на три года старше близнецов.



«Черноморец». Единственная команда в карьере Алексея Березуцкого, за которую не играл его брат Василий. За «моряков» защитник сыграл в 2001 году 14 матчей и даже забил один гол – в ворота «Ростсельмаша».

Шесть месяцев мог пропустить из-за дисквалификации Алексей Березуцкий в 2009 году, когда после выездной игры команды с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов в допинг-пробах футболиста были найдены следы запрещённого препарата судафед, который относится к категории стимуляторов. Спортсмену грозила полугодовое отлучение от футбола, однако на прошедшем 17 декабря 2009 года в Ньоне заседании дисциплинарного комитета УЕФА, члены комитета сочли, что произошла техническая ошибка. В результате был вынесен компромиссный вердикт: Березуцкий был дисквалифицирован на один матч, а ЦСКА оштрафован на 25 тыс. евро.



Щенников. Георгий играет в ЦСКА с 2008 года, но на фоне такие аксакалов, как братья, он до сих пор воспринимается некоторыми как молодой защитник.



Эмоции. Братья обычно не дают воли эмоциям на футбольном поле. Но в футбольной жизни Василия Березуцкого был один неприятный поступок, который многие помнят до сих пор. В кубковом матче с «Волгарём» в пылу борьбы он пнул ногой своего соперника – Алана Чочиева. За это Василий получил красную карточку и 4-матчевую дисквалификацию. После матча он зашёл в раздевалку, извинился перед соперником и подарил ему свою футболку.



Юмор. Василий Березуцкий – главный балагур ЦСКА на протяжении всех последних лет. У Алексея тоже очень тонкое чувство, но он не столь активный и шумный, как его брат.



«Я более взрывной, а Лёша уравновешенный. Зато если его вывести из себя, то вернуть в нормальное состояние практически невозможно. А меня проще», — это высказывание Василия прекрасно говорит о различии в характерах близнецов. А что их объединяет, так это многолетняя успешная спортивная карьера. «Чемпионат» поздравляет братьев с днём рождения и желает, чтобы эта карьера длилась как можно дольше.

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