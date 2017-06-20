«Нас ждёт катастрофа на ЧМ». Что пишут о Кубке конфедераций в мире

США, международные издания

AP World; ESPN: «Россия преподнесла Путину победу в матче открытия»



Статья начинается фразой «Чего Владимир Путин хочет, того он стремится достичь» и заканчивается фразой «Победа на Кубке конфедераций, не говоря о чемпионате мира, – это слишком даже для Путина, но первый шаг сделан». Между этими двумя фразами в небольшой статье (3,5 тыс. знаков) фамилия Путина встречается ещё девять раз. Итого 11 раз – чаще, чем слова «гол», «футбол», «матч» или хотя бы фамилия лучшего игрока матча Фёдора Смолова. Вот пара примеров:



1. «Русские футболисты должным образом отреагировали и преподнесли своему лидеру победу, которую тот разве что не потребовал от них, победив бедную Новую Зеландию со счётом 2:0».



2. «Счёт был открыт на 31-й минуте, когда Майкл Боксолл направил мяч в собственные ворота, а второй гол добавил Фёдор Смолов на 69-й минуте. Но это было шоу Путина».

Goal: «Нас ждёт катастрофа на чемпионате мира»



Подзаголовок: «VAR может уничтожить чемпионат мира — 2018».



Продолжение: «Если Инфантино получает хоть какую-то обратную связь, вот сообщение для него – для того, чтобы применять систему VAR на высоком уровне, необходимо проделать ещё очень много работы. Если она не будет сделана, это испортит чемпионат мира сильнее, чем что бы то ни было. То, что случилось во время игры Чили – Камерун, можно описать только одним словом: хаос. Корень проблемы в том, что арбитр начинает сомневаться в себе и своей способности принимать решения.



Цель системы VAR – дать ответ не на вопрос «было ли решение правильным», а на вопрос «было ли решение абсолютно неправильным?». В случае с голом Эдуардо Варгаса даже после всех повторов нельзя с уверенностью сказать, было ли первоначальное решение абсолютно неправильным. Если судьи продолжат использовать систему после каждого сомнительного свистка, нас ждёт катастрофа на чемпионате мира.



С другой стороны, не стоит спешить выносить оценки системе, которая ещё в новинку для игроков тренеров и самих арбитров. Всем нужно время, чтобы к ней привыкнуть».

ХолиVAR. Первые голы топ-турнира, отменённые после видеоповторов Судья матча Португалия-Мексика дважды воспользовался системой видеопомощи арбитрам, а затем повтор лишил гола чилийцев. Система заработала!

Англия

The Guardian: «Смолов подогревает ажиотаж к чемпионату мира»



«За год до начала чемпионата мира обычный болельщик в России не обеспокоен из-за насилия на трибунах или других проблем, которые обсуждаются в иностранной прессе. Всё беспокойство уходит на команду: удастся ли ей достойно сыграть на родной земле? В последние годы сборная стала для болельщиков источником шуток, и футболисты отлично знают, что им нужно хорошо потрудиться, чтобы вернуть симпатии зрителей.



Россия одержала убедительную победу над Новой Зеландией в матче открытия Кубка конфедераций. И эпизодически показывала быстрый атакующий футбол. Но любой другой результат против такого слабого соперника стал бы поводом для тревоги. Второй гол забил Фёдор Смолов, который, вполне вероятно, окажется в одной из топ-лиг этим летом».

Мексика

El Universal: глухая кошка, белый медведь и робот. Предсказатели Кубка конфедераций



Мексика однажды выиграла Кубок конфедераций, к турниру здесь приковано огромное внимание. Онлайн-трансляции всех матчей, презентация всех команд, тактические обзоры – в общем, всё, как положено. Есть даже материал о предсказателях. Сообщается, что глухой кот Ахилл из Эрмитажа уже может записать себе в актив правильно угаданный исход матча России с Новой Зеландией. Конкуренцию Ахиллу составляют полярный медведь Ника и андроид Бакстер.



Diario Mexico: Когти и кураж



«Наша сборная ни в чём не уступила чемпионам Европы. Более того, у тренера Осорио были основания говорить в конце матча, о том, что его команде не повезло. Мексика показала характер и на равных соревновалась с Криштиану Роналду и миллионами долларов. Сборная «душила» португальцев, мешала разыгрывать мяч и прессинговала по всему полю. Это тем более ценно, что Португалия провела неплохой матч».

Камерун

Cameroon Online: «Львы приехали Россия»



Значительная часть материалов здесь написана на французском языке, а статьи, написанные по-английски, иногда преподносят сюрпризы. Например, заголовком Lions arrive Russia. Непереходный глагол arrive требует предлога in, когда речь идёт о стране. И в публицистике тоже: это можно проверить в статьях таких изданий, как Fox и Guardian, например.



За сборной следят пристально: отсчёт времени до матча с Чили, live игры, видео с послематчевым интервью тренера Уго Брооса, тактический анализ после игры. За исключением игр сборной Камеруна, Кубок конфедераций почти не освещается.

Танцы с МВФ и футбол на голой земле. Камерун на Кубке конфедераций Начинаем представление участников Кубка конфедераций в России с победителей Кубка африканских наций. Итак, Камерун: тренер, команда, страна.

Австралия

AP Australia: «Германия слишком хороша для нас»



В Австралии главные спортивные темы последних дней – матч сборной по австралийскому футболу, матч сборной по регби и скандал в Лиге женского белья (грубый приём одной из участниц). Про футбол пишут немного, в основном местные версии международных изданий. Вот одно из них.

«Чемпионы мира напомнили Австралии её место в футболе, одержав победу со счётом 3:2. Тренер Ангелос Постекоглу взял на себя ответственность за результат, который делает выход в полуфинал Кубка конфедераций трудно выполнимой задачей. Матч в Сочи показал всё лучшее и худшее, что есть в сборной Австралии. Неуверенное начало, смелое возвращение и нехватка мастерства.

Новая Зеландия

Stuff: «Фёдор Смолов – игрок, за которым надо следить»



Накануне матча со сборной России в новозеландской прессе разбирали команду Станислава Черчесова. Получилось спорно: с одной стороны, журналисты предупреждали о том, что главную угрозу воротам представляет Фёдор Смолов. С другой – неправильно написали его фамилию: Смолдов.



После матча в этом же издании вышел небольшой разбор игры. «Кубок конфедераций начался для Новой Зеландии печально, но предсказуемо – с поражения. В матче, который казался нашим лучшим шансом на положительный результат, сборная провела у своих ворот все 90 минут».

Танец хака и воины маори. Новая Зеландия на Кубке конфедераций Представляем ещё одного участника Кубка конфедераций – Новую Зеландию.

Португалия

O Jogo: «Стадион, на котором Португалия сыграет с Россией, строили 10 лет»



В центре внимания португальских СМИ видеоповторы. Неудивительно, ведь один из отменённых голов был забит Пепе. O Jogo приводит мнения Рикарду Куарежмы и тренера Фернанду Сантуша. Футболист против внедрения системы VAR, тренер полагает, что к ней нужно относится спокойно и привыкнуть. Также издание рассказывает историю стадиона «Открытие арена».



«Арена, на которой сыграют Россия и Португалия, — это новый дом «Спартака». У неё было трудное начало жизни, которые растянулось почти на 10 лет. Начало строительства было запланировано на 2007 год, но из-за бюрократических проволочек переносилось три года. Только 5 октября 2014 года стадион открыл свои двери для проведения товарищеского матча между «Спартаком» и сербской «Црвеной Звездой». Девять месяцев спустя здесь прошёл первый официальный матч. Стадион, который обошёлся в 390 млн евро, примет четыре матча группового этапа на чемпионате мира и один матч плей-офф».

Чили

La Nación Chile: «Сборная России убеждает»



Хотя практически всё внимание чилийские журналисты уделяют родной сборной, они находят время и для небольших репортажей о турнире в целом. Таких, как отчёт об игре России с Новой Зеландией.



«Выход на сцену сборной России получился убедительным. Заслуга вратаря Стефана Мариновича в том, что матч не закончился разгромом. Но и он дважды капитулировал. Победа была добыта на заполненном стадионе в Санкт-Петербурге, где чуть раньше выступили президент России Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино. Теперь команду Станислава Черчесова ждут более серьёзные соперники: Португалия и Мексика».

Германия

Die Welt: бездонная бочка и повышение престижа Путина



В день открытия Кубка конфедераций на одном из самых популярных интернет-порталов в Германии появилась обзорная статья о турнире. В числе главных вещей, о которых сообщается читателям, – коррупция и расизм (им посвящены отдельные подразделы), а также использование рабского труда при строительстве стадиона в Санкт-Петербурге. Журналисты отмечают практически полное отсутствие на Кубке конфедераций иностранных болельщиков и сомневаются в целесообразности проведения турнира.



«Россия попала в международную изоляцию после аннексии Крыма, начала войны на Украине и падения малазийского самолёта. В 2014 году вряд ли можно было себе представить, что команды приедут на международный турнир в Россию. Но с тех пор многое изменилось. Беспорядки в западных демократиях отодвинули украинские проблемы на второй план. И уже не приходится сомневаться в том, что чемпионат мира в 2018 году состоится в России».



На той же странице сайта проведён онлайн-опрос читателей с вопросом: «Что вы думаете о Кубке конфедераций?» и тремя вариантами ответа. В момент написания этой статьи лидировал ответ: «Турнир не нужен, его должны были отменить».