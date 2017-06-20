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Фёдор Смолов
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

Смолов: в нашей сборной Роналду нет, да он нам и не нужен

Перед игрой с португальцами Смолов рассказал о сравнениях с Роналду и переходе в европейский клуб, а Черчесов — о подготовке к матчу.
20 июня 2017, вторник. 17:22. Футбол

За день до игры с Португалией во втором туре группового этапа Кубка конфедераций на стадионе «Спартак» состоялись пресс-конференция и тренировка сборной России. На вопросы журналистов ответили главный тренер Станислав Черчесов и форвард «Краснодара» Фёдор Смолов.

— Пока в сборной Португалии играет Роналду, все говорят только о нём. Есть ли такая звезда в сборной России?

Смолов: Это точно мне вопрос? У нас такого человека нет, который боролся бы с Месси и Криштиану за «Золотые мячи». Да он и не нужен.

— Очевидно, первый вопрос намекал на вас.

Смолов: Я не обращаю внимания на сравнения с Криштиану. Даже считаю их не совсем уместными. Всё покажет игра. У нас свои задачи, у Криштиану, наверное, свои.

— Влияют ли на вас эти сравнения?

Черчесов: Отвечу за Фёдора. Мы на футбольной пресс-конференции, и я бы хотел на футбольные вопросы отвечать. А если что-то где-то на кого-то влияет, то я лучше о своих игроках поговорю.

— Как сборная России будет обыгрывать португальцев?

Черчесов: Для начала нам надо хорошо потренироваться, понять, кто в каком состоянии находится и что мы завтра можем предпринять. Остальное покажет игра.

Смолов: Задача игроков, и в частности моя, хорошо потренироваться, потом выслушать установку на игру и максимально следовать ей на поле. Завтра посмотрим.

— Что вы увидели в игре Португалии и Мексики? В каком состоянии находятся чемпионы Европы?

Черчесов: Это должен оценивать их главный тренер. Мы видели хорошую игру в первом матче португальцев. По поводу давления, о котором слышим постоянно, нет смысла говорить. Португалия – действующий чемпион Европы. Год назад они играли на большом турнире и выиграли его. У них не должно быть особых проблем. Что касается нас, не знаю, насколько это сыграет роль. У нас на день больше времени на подготовку, но не думаю, что это заметное преимущество. Будет хорошая игра, таблицу все видели – турнир стартовал, и первые игры прошли у всех сборных. Тактику и стратегию турнира никто не отменял.

— Вопрос обоим футболистам: «солд-аут», арена «Спартак» — вы готовы к большой игре?

Черчесов: Футболистам? О, я хорошо сохранился, да! Большие игры ещё впереди, это только групповой этап. Но две команды, которые интересны (мы хозяева, а португальцы – чемпионы Европы), играют в Москве. На больших стадионах со множеством зрителей мы играли не раз, и дополнительный интерес только полезен обеим командам.

Смолов: Согласен, особенно с тем, что вы футболист! Это будет матч против действующих чемпионов Европы, команды, в который собраны игроки с высоким уровнем мастерства. Нам будет непросто, но полный стадион должен добавить нам сил. Вместе с болельщиками мы сможем добиться нужного результата.

— Как вам новая система видеоповторов?

Смолов: Мне нравится. Я считаю, что это честно и справедливо, и человеческий фактор никак не может повлиять на результат. Кроме того, это не забирает много времени. Мне бы хотелось, чтобы такая система была введена не только на Кубке конфедераций и чемпионате мира, но и на всех внутренних чемпионатах.

Черчесов: Уже и на этом турнире мы видели, что несколько решений о взятии ворот были отменены благодаря видеоповторам. Понятно, что футболисты не до конца могут смириться, потому что эмоции захлёстывают. Нам тоже пришлось столкнуться с этим, когда Полоз требовал пенальти. Я успокаивал его, что посмотрят и нам скажут, если там будет пенальти. К VAR надо привыкать. Во многих видах спорта это уже есть, вот и до футбола тоже дошло. Надо с этим жить. Месяца через два-три и это будет само собой разумеющееся.

— Завтрашний стартовый состав будет таким же, как и с новозеландцами?

Черчесов: Я не раз говорил, что турнир скоротечный и энергозатратный. Каждая команда играет по-своему и подчеркну ещё раз: основного состава нет, есть стартовый. Посмотрим на болячки: у Ерохина была проблема, заменил его на прошлом матче, и игра с Мексикой впереди. Выберем тех, кто будет лучше в тактическом плане и будет решать эти задачи.

— Завтра Акинфеев сыграет 100-й матч за сборную. Будете поздравлять капитана?

Черчесов: У нас уже был недавно прецедент, когда Березуцкий 100 матчей за сборную провёл. Это рабочий момент до игры, а после – совсем другая история. Есть тренер вратарей, который ему подскажет те вещи, которые ему надо знать. 100 матчей – это большой путь, и есть вещи, которые иногда уже даже не обсуждают.

— Фёдор, в сборной вы намного чаще, чем в «Краснодаре», играете в пас.

Смолов: Футбол — командная игра, это все понимают. Просто в клубе и в сборной разные требования. В национальной команде мы играем в два нападающих, поэтому я часто играю в оттяжке. Приходится играть на команду. Ничего специального и тяжёлого в этом не было.

Черчесов: Статистика говорит, что он чуть-чуть одеялко-то подтягивал. Это всё правильно. Нападающий должен быть эгоистом в хорошем понимании.

— Уже решили, кто будет меняться футболками с Роналду?

Смолов: Не знаю. Думаю, желающих будет хоть отбавляй, но я не в их числе.

— Сейчас ходит много слухов о том, что футболисты наши сборной могут оказаться в Европе: Миранчук в «Наполи», Головин в «Арсенале», вы, Фёдор, в «Боруссии».

Черчесов: Никакого желания ограничивать читателей нет, и это невозможно. Но ту информацию, которую мы им доводим насчёт соперника, мы внимательно смотрит. Замечаем, даже если человек невнимательный и думает не о том. Странно было бы, если бы нашими футболистами никто не интересовался. Не можем запретить просмотры и только этому рады. Но когда есть необходимость, подсказываем, чтобы не отвлекало. Все сконцентрированны, подготовка идёт.

Смолов: Могу сказать за себя: я попросил все обсуждения отложить до конца Кубка конфедераций. Знаю, что Шишкин сделал так же. Все ребята отдают себе отчёт, когда можно обсуждать эту тему, а когда уже нужно готовиться к матчу

— Рады, что Португалия и Мексика сыграли вничью?

Черчесов: На таких турнирах всё решает третий матч. Понятно, что нам предстоят непростые игры. О второй встрече сейчас и думаем, готовимся к ней, а заниматься математикой – дело неблагодарное.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Португалии — Футбол Сборная России — Футбол Криштиану Роналду Станислав Черчесов Фёдор Смолов Кубок конфедераций
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