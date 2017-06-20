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Пепе
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

Пепе: воспоминания о работе с Бышовцем очень дороги мне

В преддверии матча со сборной России главный тренер португальцев Сантуш рассказывал об общении с Аленичевым, а Пепе — о работе с Бышовцем.
20 июня 2017, вторник. 19:35. Футбол
11 друзей Криштиану. Португалия на Кубке конфедераций
Сборная Португалии в статусе главного фаворита начинает свой путь на Кубке конфедераций. Всё, что нужно знать о команде Роналду.

В России чемпионов Европы везде встречали с бешеным ажиотажем. Из Казани португальцы уезжали под заряды и крики, когда у ворот московского отеля уже дежурили фанатки Роналду. Тем временем на Кубке конфедераций лучшую европейскую сборную ждало серьёзное давление: Роналду старается справляться со слухами о своём уходе из «Реала», в то время как его команда не смогла выиграть у Мексики.

За день до матча с хозяевами турнира на вопросы журналистов ответили главный тренер португальцев Фернанду Сантуш и защитник «Реала» Пепе. Обоих многое связывает с Россией, но первым отвечал футболист, дважды подряд выигравший Лигу чемпионов с «Королевским клубом».

— Знаменитый российский тренер Анатолий Бышовец часто рассказывает, как тренировал вас в «Маритиму». А вы помните о нём? — Дмитрий Егоров задаёт вопрос Пепе.
— Что ж, все тренеры, с которыми я работал, были очень важны для моего развития. Мне было 18-19 лет, но я хорошо помню работу с Бышовцем. Эти воспоминания очень дороги мне.

— Это был долгий сезон. Вы чувствуете усталость?
— Нет, мы мотивированны. Когда надеваем футболку сборной, усталость проходит. Мы делаем всё, чтобы порадовать своих болельщиков.

— Что вы ждёте от сборной России?
— Мы сплочённая команда, все футболисты очень напряжённо готовятся и выкладываются на 100%. Но мы люди скромные, поэтому завтра так же скромно попытаемся выиграть. Знаем, что это будет непросто. Но надеюсь, что завтра мы дадим всему португальскому народу повод порадоваться. На данный момент мы думаем лишь о том, чтобы дойти как можно дальше в этом турнире. Португалия впервые играет в Кубке конфедераций, для всех это большая привилегия.

— Давит ли на вас ситуация с Криштиану Роналду и долгами в Испании?
— Мы профессионалы и думаем только о Кубке конфедераций. Мы выступаем здесь впервые, и это большая привилегия для нас.

— У вас уже закончился контракт с «Реалом»?
— У меня пока нет контракта ни с одним клубом, но я думаю только о сборной и пока ни с кем не общался по поводу своего будущего.

— Что в матче с Россией вам нужно делать по-другому, чтобы не повторить результата игры с Мексикой?
— В матче с Россией нам нужно играть в своём стиле, особое внимание уделять индивидуальным качествам и возможностям. В матче с Мексикой нам немного повезло, но это футбол. Завтра будет непростая игра, но мы должны быть на высоте.

— Что вы думаете о видеоповторах?
— Здесь всё не так просто. Нужно учитывать множество характеристик, но как футболист могу сказать, что эта система пойдёт на пользу абсолютно всем: игрокам, тренерам и даже болельщикам. Это ценный эксперимент, и нам нужно дать этому ход.

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Следующий вопрос от корреспондента «Чемпионата» про Дмитрия Аленичева — тренеру селесао Фернанду Сантушу, который работал с нынешним тренером в «Порту» в начале 2000-х.

— Аленичев — мой хороший и близкий друг, мы общаемся почти каждую неделю, — отвечает португалец. — Конечно, мы немного поговорили и тогда, когда я приехал в Россию.

— Не отвлекают вас слухи о Роналду?
— Могу сказать, что завтра у нас важный матч с Россией и все игроки сосредоточены на этой игре, в том числе и Роналду.

— Что ждёте от сборной России?
— Все национальные игры сложны, и нет легких соперников и проходных матчей. Футболисты должны отложить тот факт, что они были частью одной из наиболее великолепных побед на чемпионате Европы. Я доверяю им на 100%, мы готовимся к оппоненту, который готовился к Кубку конфедераций и готовится к чемпионату мира. У них новый состав, новый тренер, но они очень сильны. Это будет тяжёлый матч, но мы будем стараться. Это короткий турнир, до которого у нас был лишь один официальный матч, поэтому мы уделили внимание соперникам. Мы готовились к этому турниру достаточно времени.

— Что вы думаете о видеоповторах?
— Важно, что Кубок конфедераций использует повторы, и нет смысла тратить время на обсуждение, насколько это хорошо. Жизнь не идеальна, всегда могут проходить изменения. Но я думаю, что видеоповторы помогут принимать решения, которые потом не будут подвергаться критике.

— Сыграет ли завтра Андре Силва?
— Изменения всегда происходят, нельзя сыграть три матча после длинного сезона одним составом. Когда мы приехали сюда, мы были к этому готовы. Будем стараться играть на высоком уровне, на поле будут лучшие игроки. Наша цель – выиграть каждую игру.

— Покажет ли сборная Португалии завтра красивый футбол?
— Я не знаю, что значит красивый футбол, а что – ужасный. У каждого свои интерпретации и мнения. В футболе главное – побеждать. Неважно, в какой футбол ты играешь, если ты выигрываешь турниры. В 21 матче мы проиграли лишь однажды. Это показывает качество игры моей команды.

— В интервью «Чемпионату» футболист сборной Фёдор Смолов сказал, что больше всех опасается Пепе. А кого в нашей команде опасаетесь вы?
— Я уважаю сборную России. У неё много хороших игроков. Она обновилась и совсем не похожа на ту, что была на чемпионате Европы. С каждым матчем они играют лучше и лучше. У каждого футболиста отличные технические данные, которые улучшаются с каждым матчем. Для нас же каждая игра в Кубке конфедераций – это финал. Это та мысль, с которой мы должны выходить на каждый матч.

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Перед игрой с португальцами Смолов рассказал о сравнениях с Роналду и переходе в европейский клуб, а Черчесов — о подготовке к матчу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Португалии — Футбол Симоне Пепе Фернанду Сантуш Кубок конфедераций
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