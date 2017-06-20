«Фанатов решили добить и прибить». Кого банят на Кубке конфедераций

На старте Кубка конфедерации соцсети искрят от гнева людей, чьи паспорта болельщиков, выданные ещё до турнира, были аннулированы прямо перед матчами. Сегодня свои истории расскажут самые известные фанаты «Спартака», «Торпедо» и «Динамо».

Но ситуация касается не только топовых ультрас, но и обычных болельщиков из разных стран. Если вы попали в подобную историю с отказом и нуждаетесь в поддержке – пишите в «личку» «Инстаграма» @edim_sport.

Василий Степанов (Вася Киллер), многодетный отец и фанат «Спартака»

Вася «Киллер»: геев и левых на трибунах «Спартака» не будет никогда Фанат «Спартака», напугавший Британию, рассказывает о русском мире, смерти Европы, Путине, либералах и 7-летнем сыне, оскорбившем ЦСКА.

1. Как узнал?

— Планировал не просто посещение матча Кубка конфедераций, а символичный поход отца с детьми на спартаковский стадион. Всей семьёй готовились: получили билеты на хорошие места, надели футболки сборной России, собирались поддерживать чилийцев. Только на первом пункте досмотра стюарды сказали: «Паспорт болельщика недействителен, идите домой». Объяснять нам, конечно, ничего не стали. Я взял детей за руки и повёл в пиццерию, надо было придумать какую-то замену. Ладно, Всеслав и Трофим, им восемь и пять лет, мало что поняли и отлично провели время в кафе, а Василиса, ей 13, подслушала мой разговор по телефону и спросила: «Папа, что такое чёрные списки»?.. А как ей объяснить – я не знаю.

2. Как покупал?

На одной из секций, где занимаются мои ребята, предложили бесплатные билеты от Москомспорта по программе поддержки многодетных семей. Со своей стороны нужно было только оформить id фаната. Отложили все семейные планы, дачи, лагеря и отпуска, ксерили свидетельства о рождении, ездили в пункты выдачи паспортов – в итоге получили полный доступ. Никаких вопросов к моей заявке не было.

3. За что забанили?

Прекрасно понимаю, что есть некий чёрный список хулиганов, проходивших по разным делам. Но с моим именем нет ни уголовных, ни административных, ни любых других дел, связанных с «околофутболом». У меня вообще нет ни одного привода в милицию на стадионе. Представляется, что банили меня так: «О, Василий Степанов, известный хулиган – давай его закроем». И никого не волнует, что я иду на матч с тремя детьми, что уже давно не в «околофутболе». Такое ощущение, что бан-лист готовили дилетанты, которые либо занимаются показухой, либо совсем не разбираются в предмете и застряли где-то в девяностых.

4. Что делать дальше?

Можно было бы спустить всё на тормозах, но есть предположение, что дети могут просто не попасть на долгожданный ЧМ-2018. Наверное, придётся подавать в суд, потому что, повторю, я не совершал никаких правонарушений на стадионах и не получал запрета на посещение матчей. И да, хоть мой бан – это бред и идиотизм конкретных людей, но свою страну из-за этого я любить меньше не стану. И чтобы немножко подбодрить организаторов всего этого беспорядка, пожалуй, сниму вето на интервью западной прессе. В очереди уже стоят ребята из CNN – мне есть что им сказать.

Александр Шпрыгин, всё ещё глава ВОБ (Всероссийского объединения болельщиков) и фанат «Динамо»

1. Как узнал?

Ехал в Питер на машине по навигатору, увидел на экране письмо от ФИФА, открыл, прочитал, обомлел, понял, что бесполезно сопротивляться, и повернул назад. В итоге за день намотал тысячу километров как дальнобойщик. На самом деле я очень много лет руководил фан-клубом «Динамо» и прекрасно знаю, как можно было решить эту ситуацию на уровне РФПЛ. Звонишь либо президенту клуба, либо высокопоставленным полицейским, и, если ты прав, они решают вопрос за пять минут. В данном случае тоже можно было попробовать набрать Виталию Мутко, но зная, что на матче Россия – Новая Зеландия будет присутствовать президент страны, я не стал этого делать. Зачем звонить, если знаешь, что человеку просто не до тебя?

2. Как покупал?

Самым простым способом. 9 мая «Динамо» играло матч ФНЛ в Саратове, и я, поставив ноут на пузо, купил билет за 8000 рублей. Там ещё системе не нравился фон снимка, из-за чего трижды пришлось бегать в лобби отеля и просить перефотографировать. В итоге загрузил, и через пять минут пришло письмо, что заявка проверена и одобрена. Я забрал документы после приезда, забронировал гостиницу и был уверен, что всё будет хорошо.

3. За что забанили?

Это максимально загадочный вопрос, потому что юридических оснований для отказа не было. Я не осуждённый, не привлекался к уголовной ответственности, за 25 лет активной фанатской деятельности не совершил ни одного административного правонарушения на стадионе.

Можно вспомнить задержание во время конференции РФС, но тогда меня привезли в отделение как свидетеля, после чего извинились, отпустили и больше не трогали. Марсель – та же история. Я был дважды выдворен из Франции именно по политическим мотивам, но нарушения мне никакие не вменялись. Честно, первая мысль как раз и была связана с событиями на Евро-2016. Нам так и сказали в МВД: все, кто был задействован в событиях в порту Марселя, точно не попадут на Кубок конфедераций. Но судя по отказам, дело вообще не в этом. Сотрудники известных ведомств просто по полной перестраховались. Доходило до смешного – например, забанили даже директора официального фан-клуба одной московской команды, который вообще не имеет никакого отношения к «околофутболу». В «Локо» письма получили даже девушки и 18-летний сын одного из известных болельщиков.

Но даже это не самое главное. Проблем бы таких не было, работай система на стадии регистрации. Но когда ты получаешь письмо за два часа до матча – это бред. Ладно, мне повезло, что не оплатил бронь гостиницы и ехал на своём автомобиле на конкретный матч (хотя потерял на этом и время, и около 15 тысяч рублей), но люди ведь отменяли отпуска, оплачивали перелёт, билеты на футбол. Это несколько десятков тысяч рублей на человека и сотни – на семьи. Это необъяснимый беспредел.

4. Что делать дальше?

Отправил запрос в юридическую службу, которая профессионально занимается вопросами, связанными с болельщиками. Если есть потенциальная возможность разбирательства, то готов выступить с групповым обращением и готов к долгому суду. Процесс, как сказали, реально может тянуться месяцами. Там ведь есть ещё проблема, что регистрация на сайте ФИФА требует от тебя поставить кучу галочек для перехода на новую страницу, а информацию ты, конечно, не читаешь.

Но бороться в любом случае надо, потому что перед чемпионатом мира — 2018 может случиться такой же произвол. Сотрудникам ведомств ничего не стоит вычеркнуть человека – они вообще к фанатам никогда любви не испытывали. Пока ВОБ был членом РФС и у нас были отличные отношения с Виталием Леонтьевичем Мутко, чиновникам приходилось считаться или хотя бы действовать по законам. Сейчас же, когда произошел обратный толчок, фанатов решили добить и прибить…

Вячеслав Ширинкин, солист группы CWT (ClockworkTimes), болельщик «Торпедо»

1. Как узнал?

Получил письмо: «Ваша заявка отклонена». Подумал: «Ребята просто головой «поехали». Какой смысл было давать надежду, подтверждать изначальные заявки? Ладно, информация ко мне пришла, когда дома сидел, но некоторых людей чуть ли не прямо с поездов снимали.

2. Как покупал?

Да точно так же, как и остальные. Отправил заявку, получил подтверждение, заплатил. Причём сам Кубок интересен мне постольку поскольку. Просто было интересно посмотреть на стадион. Плюс папа ни разу в Питере не был, и я решил устроить совместную поездку.

3. За что забанили?

Догадываюсь, что за творчество. А за что ещё?! Я нигде не состою, в беспорядках, драках участия не принимаю. Если так, то это ужасно. Сегодня вы отнимаете у меня возможность ходить на футбол за песни, завтра – за шарфики, послезавтра – за способность говорить. Это же бредовая тема абсолютно. Да, у нас есть одна официально запрещённая композиция «15 суток впереди», но даже она ничего опасного в себе не несёт. Мой преподаватель по административному праву вообще строил занятия, основанные на её разборе. Если честно, то это просто шоковая загадка – почему меня?! Кому-то такой запрет даже польстил бы, но, думаю, как раз они и будут на трибунах. Вообще есть ощущение, что выбирали людей случайно и через одного, словно отрывая лепестки у ромашки: «забаню – не забаню».

4. Что делать дальше?

Поеду в Питер с папой – надеюсь, ему ничего не будут аннулировать. А так даже и не знаю, как бороться и объяснять, что ты не виноват, что белое – это белое. Сомневаюсь, что тем, кто принимал такое решение, есть до меня дело. План выполнили – этого достаточно.