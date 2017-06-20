Забивает со сломанной скулой. На кого хочет сделать ставку «Зенит»

Племянник легендарного защитника, патриот и настоящий боец, которого не остановит даже перелом. Всё это – о потенциальном новичке «Зенита».

Кто такой

Костас родился на Наксосе, одном из островов Эгейского моря, принадлежащем Греции. Жители этого острова веками зарабатывали себе на хлеб ловлей рыбы и торговлей – и по сей день Наксос является одним из крупнейших торговых центров Греции. Здесь, в одном из белоснежных домов, расположившихся на клочке плоской земли между горами и морем, рос будущий защитник греческой сборной Константинос Манолас. Или просто Костас.



В подростковом возрасте вместе с родителями он перебрался в Афины, где занимался в школе клуба «Трасивулос». Особыми талантами Костас не обладал, зато на поле отдавал всего себя, мечтая когда-нибудь повторить путь дяди, Стелиоса Маноласа. Тот на протяжении 13 лет защищал цвета греческой сборной и 19 лет носил капитанскую повязку в клубе АЕК, в котором был признан главной легендой в истории клуба. В 2009 году Манолас-старший, работая скаутом в АЕК, обратил внимание на племянника и порекомендовал его руководству. К юному новичку в первое время относились настороженно, однако уже спустя несколько месяцев Костас доказал, что причина, по которой он оказался здесь, — не родственные связи, а исключительно его талант и желание прогрессировать.

«Я хочу стать такой же легендой клуба, как дядя», — говорил он, когда журналисты обступали его после очередного успешного выступления в стартовом составе. «У него большое будущее, но ему ещё надо много работать», — говорил его напарник по обороне Траянос Деллас. Чемпион Евро-2004 взял под крыло молодого партнёра, сам же Манолас считает Делласа своим главным учителем. С первых игр Костас показал, что он не только талантливый защитник, наделённый природой отменными физическими данными, но и настоящий боец. В принципиальном матче с «Олимпиакосом» уже в самом начале матча в воздушной дуэли ему сломали скулу. Тренер собрался заменить Маноласа, но тот продолжал оставаться на поле до того момента, как вывел свою команду вперёд. Лишь спустя 10 минут тренеры уговорили Костаса замениться. На следующий день в афинской клинике ему провели трёхчасовую операцию.

Справка «Чемпионата»



Константинос Манолас



Кто: центральный защитник «Ромы»



За кого играл: «Трасивулос», АЕК, «Олимпиакос», «Рома»



Сильные стороны: мощь, скорость, игра головой



Требуемая зарплата: 4 млн евро.

Несмотря на то что Манолас всей душой любил АЕК, через несколько лет ему пришлось покинуть команду – в клубе начались финансовые трудности, и большая часть футболистов расторгла свои контракты. Костас оказался в «Олимпиакосе», с которым дважды стал чемпионом Греции, завоевал Кубок страны, а в 2014-м перешёл в «Рому», заменив ушедшего в «Баварию» Мехди Бенатия. Возможно, на выбор Костаса повлиял Деллас, в своё время также носивший на груди эмблему с капитолийской волчицей. Интересно, что за год до этого Манолас мог оказаться в Санкт-Петербурге – «Зенит», как и ряд английских клубов средней руки, выходил на «Олимпиакос» с предложением, но греки выждали момент и продали ведущего защитника в большую команду за 13 млн евро.



Манолас – настоящий патриот, которого в Греции уважают многие болельщики. Во многом по причине того, что в горячем поединке с Боснией и Герцеговиной в отборе к ЧМ-2018 он схлестнулся с Эдином Джеко, что переросло в массовую драку, в которой партнёру Маноласа Яннису Янниотасу даже выбили зуб.

«Есть вещи, которые не следует делать, — горячился Костас в микст-зоне. – Позор болельщикам, освиставшим наш национальный гимн. Такие вещи не должны происходить в футболе».

Как играет

Костас – образец классического центрального защитника старого образца. Быстрый, сильный, боевитый, но без больших талантов в организации игры. Главное достоинство Маноласа – физика. Он – габаритный защитник, умеющий работать с такими же фактурными форвардами. Потолкаться в штрафной, выиграть борьбу в воздухе – тут он чувствует себя в своей тарелке. Но помимо этого Костас достаточно подвижен – он обладает прекрасной для игрока своего амплуа скоростью, что позволяет ему успешно страховать партнёров. Защитник-домосед – это про него. Манолас редко задумывается о том, как поразить чужие ворота, зато самоотверженно защищает свои.



В «Роме» он чаще всего появляется в центре обороны вместе с Федерико Фасио и Антонио Рюдигером. И если Фасио является ведущим защитником, через которого строится выход из обороны в атаку, а Рюдигер регулярно подключается к наступлениям, то задача Маноласа – оставаться сзади и заниматься той самой подстраховкой. Если сравнивать его цифры с защитниками «Зенита» в прошлом сезоне, то обнаружить что-то сверхъестественное в его игре сложно.

Игры Отборы Перехваты Фолы Выносы Блоки Манолас

Нету

Кришито

Иванович 32

22

25

9 1,2

1,3

2,6

0,6 2,4

3,3

2,7

1,4 1,6

1,1

1,3

0,5 5,3

2,9

3,7

2,9 1,1

0,8

0,4

0,8

Конечно, стоит сделать скидку на то, что давление и темп в Серии А на порядок выше, чем в РФПЛ. Но и на фоне партнёров грек не особо выделяется. Кроме того, Манолас порой теряет концентрацию, что приводит к позиционным ошибкам и возможности сопернику отклеиться от него в последний момент.

Игры Отборы Перехваты Фолы Выносы Блоки Манолас

Фасио

Рюдигер

Жесус 32

35

25

13 1,2

1,5

1,7

1,7 2,4

2,6

1

1,4 1,6

0,7

1,7

1,3 5,3

7,2

3

2,6 1,1

0,8

0,3

0,3

На радаре видно, что Манолас – защитник, главным умением которого является силовая борьба. Он бесподобен в верховых единоборствах, редко позволяет обыграть себя один в один, блокирует много ударов по воротам, но осмысленному пасу вперёд предпочитает простой вынос. Может, потому «Арсенал», «Челси», «МЮ» и другие клубы, в сферу интересов которых входил Костас, в конце концов предпочли другие варианты.

В любом случае Манолас может стать серьёзным усилением для «Зенита». Но ведущим защитником, на котором будет держаться вся защитная конструкция, – вряд ли. Если в Петербурге видят в Костасе нового Гарая, то это вряд ли он.

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