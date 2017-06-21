Канунников в «Спартаке» и другие трансферы – в обзоре дня

Максим Канунников подписал контракт со «Спартаком»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Рубина» и сборной России Максим Канунников подписал соглашение со «Спартаком».



Ранее сообщалось, что красно-белые ведут поиски нового футболиста в связи с травмой полузащитника Романа Зобнина, который после операции будет вынужден пропустить около шести месяцев, и Канунников входит в число трансферных целей московского клуба.



В составе «Рубина» с 2014 года Максим Канунников провёл в различных турнирах 91 матч и забил 19 голов. В настоящий момент 25-летний футболист пребывает в расположении сборной России, которая участвует в Кубке конфедераций — 2017.

«Зенит» договорился с «Ростовом» о переходе Александра Ерохина

Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» договорился с «Ростовом» о переходе полузащитника ростовчан и сборной России Александра Ерохина.



Ерохин перешёл в «Ростов» из «Урала» в 2016 году. Он также известен по выступлениям за молдавский «Шериф», «Краснодар» и «СКА-Хабаровск». В минувшем сезоне Александр принял участие в 38 матчах за «Ростов» во всех турнирах и забил пять голов. В настоящий момент 27-летний футболист пребывает в расположении сборной России, которая принимает участие в Кубке конфедераций — 2017.

Полоз подписал контракт с «Зенитом»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз подписал контракт с «Зенитом».



Информации о сроке контракта и деталях перехода Полоза в петербургский клуб на данный момент нет.



Сам футболист в данный момент находится в расположении сборной России, которая выступает на Кубке конфедераций.



Полоз станет третьим игроком, перешедшим из «Ростова» в «Зенит» за последнее время. Ранее сине-бело-голубые подписали контракты с Кристианом Нобоа и Денисом Терентьевым.



Полоз выступает за «Ростов» с 2012 года.

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Бурлак может перейти из «Рубина» в «Локомотив»

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак может вернуться в «Локомотив». Об этом сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.



«По моей инсайдерской информации, Бурлак может перейти в „Локомотив“. Он там уже играл, но это не мешает переходу. Сложные переговоры», — сказал Арустамян в эфире «Спорт FM».



«Чемпионат» связался с агентом Бурлака Сергеем Пушкиным, однако тот воздержался от комментариев по поводу будущего своего клиента.



Бурлак начинал взрослую карьеру в «Локомотиве», а в «Рубине» оказался летом 2014 года. В минувшем сезоне РФПЛ он провёл 22 матча, не отметившись результативными действиями.

Форвард ЦСКА Базелюк на правах аренды перешёл в «Анжи»

Нападающий ЦСКА Константин Базелюк на правах аренды продолжит карьеру в махачкалинском «Анжи». 24-летний футболист будет выступать за дагестанский клуб до окончания сезона-2017/18, сообщает официальный сайт московского клуба.



В минувшем сезоне Базелюк на правах аренды выступал в «Эшториле». Форвард отметился двумя голами в двух матчах Кубка Португалии, а также забил один мяч в 11 встречах чемпионата страны. По окончании срока действия арендного соглашения Базелюк тренировался с молодёжной командой ЦСКА

Источник: Моуринью против перехода Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не хочет видеть в своей команде нападающего «Реала» Криштиану Роналду, сообщает Marca.

По информации издания, португальский специалист уведомил руководство манкунианцев о том, что не поддерживает идею с приглашением Роналду. Отмечается, что Моуринью не хочет видеть 32-летнего форварда в своей команде из-за неблагоприятных отношений, которые сложились между ними по совместной работе в «Реале».



Ранее издание Daily Express сообщило, что руководство «Манчестер Юнайтед» стало сомневаться в целесообразности приобретения Роналду, а также предположило, что помехой в переходе форварда в клуб может стать Моуринью.

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Набабкин может перейти из ЦСКА в «Локомотив»

Как стало известно «Чемпионату», защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин может продолжить карьеру в столичном «Локомотиве».

Набабкин выступал в составе «Москвы» с 2004 по 2009 год, после чего перешёл в ЦСКА. В минувшем сезоне 30-летний российский футболист не получал регулярной игровой практики. Кирилл принял участие в 10 матчах за «армейцев», в пяти из которых сыграл в основном составе, и не отметился результативными действиями. На счету защитника два матча в составе сборной России в период с 2012 по 2013 год.

В Италии сообщили, что «Зенит» предложил «Роме» за Маноласа € 30 млн

Агент защитника «Ромы» Костаса Маноласа вчера встретился со спортивным директором римского клуба Мончи, чтобы обсудить предложение «Зенита» в размере € 30 млн. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта примет окончательное решение по Маноласу после встречи с главным тренером Эусебио Ди Франческо и Мончи в ближайшие дни.



Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что 26-летний греческий защитник дал согласие на переход в клуб из Санкт-Петербурга.

A Bola: «Краснодар» предложил «Спортингу» € 5 млн за Медейруша

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Юри Медейруш находится в сфере интересов «Краснодара».



По информации A Bola, российский клуб предложил за футболиста € 5 млн. Также португальский клуб сможет получить 20% от суммы будущей перепродажи.



Самому игроку предложен контракт с хорошими финансовыми условиями сроком на четыре года.



В то же время, по данным источника, «Спортинг» готов расстаться с 22-летним форвардом за € 10 млн.



В сезоне-2016/17 Медейруш выступал на правах аренды за португальскую «Боавишту». В 30 матчах за этот клуб он забил 8 голов и сделал 9 голевых передач.



Сейчас Медейруш в составе сборной Португалии U21 выступает на молодёжном чемпионате Европы в Польше.

Алексей Миранчук планирует остаться в «Локомотиве» до лета 2018 года

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не планирует покидать клуб до лета следующего года. В его контракте есть опция выкупа за сумму около € 10 млн после 1 июля 2018 года.



Сейчас Миранчук находится в расположении сборной России на Кубке конфедераций и готовится к матчу с Португалией, который состоится 21 июня. Он сконцентрирован на выступлении за национальную команду и не думает о предложениях из-за рубежа.



Ранее итальянские СМИ распространили информацию об интересе к Миранчуку со стороны «Наполи».



В минувшем сезоне 21-летний игрок принял участие в 34 матчах, забил 5 голов и 6 раз ассистировал партнёрам. Портал Transfermarkt оценивает стоимость его трансфера в € 6,5 млн.

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Петраков: «Томь» расформирована не будет, я намерен остаться в команде

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал об итогах встречи с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.



«После встречи с губернатором остались положительные впечатления. На ней было затронуто множество вопросов. Главный – финансирование команды и решение вопроса с разрешением на заявку новых футболистов, чтобы мы могли нормально выступать в ФНЛ. Вопрос продвинулся, в данный момент он решается.



Команда расформирована не будет. Я намерен остаться в «Томи» — как только юристы подготовят мой контракт с «Томью», я его подпишу. Задачи на следующий сезон пока не ставили – на встрече с руководством перед началом сезона, думаю, её огласят», — сказал Петраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.