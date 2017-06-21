12 историй о Криштиану Роналду, которые вы могли не знать

1.

Свой главный трансфер Криштиану совершил в 11 лет – и он, и Мария Долореш Авейру одновременно сомневались и убеждали друг друга в важности его полёта в «Спортинг». Криштиану говорил матери, что готов попробовать осуществить мечту. «Пока мы стояли в аэропорту, он показывал себя сильным, но потом без перерыва плакал в самолёте», – вспоминала его сестра, Элма Авейру. Мать переубеждала Роналду, когда мальчик просился домой после первых неудач в Лиссабоне и скуки по дому. У Марии Долореш была ещё одна серьёзная причина: отец Криштиану, Диниш, страдал хроническим алкоголизмом, что совсем не способствовало укреплению семьи. Об этом знали все его родственники, кроме самого Криштиану, и Мария всячески скрывала это от сына.

Перед отъездом в Лиссабон родители принарядили Криштиану: вместо поношенной грязной одежды ему купили туфли, брюки и рубашку. Они хотели, чтобы их сын с сальными волосами и кривыми зубами – тогда Криштиану был таким – не казался выходцем из бедной семьи. У Криштиану не было игрушек, только футбольный мяч и коляска, он жил в доме из деревянных блоков вперемешку с кирпичами, со стенами, покрытыми металлическими листами. Тренеры «Андориньи» беспокоились о здоровье Роналду, а после тренировок даже кормили супом или бутербродами, прежде чем отпустить домой.

На родной улице Руа Кинтаду Фалькао бедную семью Авейру ненавидели. Криштиану постоянно пинал мяч в стены и окна домов, разбивал стёкла, быстро убегал, а когда его брали за шкирку – сразу сваливал вину на кого-то ещё. Когда недовольные соседи приходили к Марии Долореш, она отказывалась платить за нанесённый ущерб. «Он каждый день кого-то раздражал», – вспоминал Жоэль Сантос, владевший баром в 50 метрах от дома Криштиану.

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2.

В «Андоринью», первую команду Криштиану, его устроил отец, Диниш Авейру, ставший администратором «ласточек». Там Роналду дали два прозвища: Плакса (понятно почему) и Абелинья (то есть Улей, за склонность постоянно «жалить» соперников). Крёстным Криштиану тоже стал игрок «Андориньи», друг Диниша Фернан Соуза Барруш. «Церемонию запланировали на шесть вечера, а в четыре была игра в 10 километрах от Фуншала. Отец Жозе Антонио, крестивший других детей, очень нервничал: к сроку не приехал ни отец, ни крёстный», – вспоминал один из биографов Криштиану Лука Кайоли. Оба приехали только к 18:30.

Роналду он стал – известная история – из-за любви отца к Рональду Рейгану, а Криштиану его назвала тётя, работавшая в детском доме. Мама, Мария Долореш, работала поваром в отеле Фуншала, денег, чтобы прокормить четвёртого ребёнка, не было. В аборте ей отказали. «Я пыталась работать до потери сознания и пить тёплое пиво, чтобы прервать беременность», – вспоминала Мария Долореш три года назад. Не помогло, но кто сейчас об этом жалеет?

3.

Первый школьный день Криштиану в академии «Спортинга» превратился в пытку. Учительница попросила его встать и представиться. Роналду поднялся и на жутком островном акценте процедил: «Привет, я Криштиану Роналду, и я с Мадейры». Захохотали и одноклассники, и даже учительница, после чего мальчишка разозлился, схватил стул и предупредил учителя: если продолжишь смеяться, кину стул кому-нибудь в голову.

Произношение стало травмой детства. Криштиану приходилось по три-четыре раза повторять свои слова, чтобы его хоть кто-то понял, а потом от непонимания окружающих закрываться в своей комнате и рыдать в одиночестве. Однако в первый год обучения Роналду стал работать над своим акцентом – повторял слова раз за разом в своей комнате, пока не доводил произношение до истинно лиссабонского. «Дети очень смеялись над ним. Но он умный, умеет быстро схватывать информацию на лету. Все говорят, что он глупый, но он смог выучить на разговорном уровне испанский и английский», – защищает брата Элма Авейру.

Криштиану постоянно журили и в школе, и в «Спортинге» – слишком много себе позволял. В один из первых дней пребывания Роналду в лиссабонской школе Телгейраш на имя директора была отправлена жалоба, где сообщалось, что новичок вместе с товарищем по команде украл из столовой банку холодного чая, два йогурта и съел обед больного Руя Лопеша без его разрешения.

Криштиану Роналду в «Спортинге» Фото: Ruters

4.

Его лучший друг из мира футбола – Фабиу Феррейра. Они вместе ночевали в старом помещении стадиона «Жозе Алваладе», обустроенном, как дешёвый хостел: семь спален, одна общая комната с телевизором, стол, шкаф и пара полок для каждого. «Полка Криштиану была пустая, единственное, что на ней стояло, – фотография с матерью и братьями», – вспоминал Феррейра.

Вдвоём они ходили по километру от стадиона до ресторана Tobisbar на бесплатные обеды и ужины, но после того как их несколько раз попытались ограбить, стали ходить вместе с остальными. Однажды Криштиану попало за Феррейру от пацанов, которых он даже не знал. По дороге от ресторана до стадиона на него напали пятеро сверстников, у одного из них в руках был нож, и они спрашивали Роналду: «Это ты бил нашего друга в метро несколько дней назад?». Тогда Криштиану готовился лететь на Фуншал, думал, что его разыгрывают, но фингал под глазом подтвердил серьёзность ситуации.

«Того парня бил я. Мы с Криштиану были очень похожи друг на друга, у нас были одинаковые вьющиеся волосы – все думали, что мы братья», – говорит Фабиу Феррейра. Он сделал короткую карьеру в слабых португальских и испанских командах, а потом устроился в ресторан Монте-Гордо. После каждого матча Фабиу отправляет Криштиану слова поздравления и поддержки. Роналду всякий раз отвечает.

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5.

Своим футбольным отцом Криштиану называет сэра Алекса Фергюсона, но в жизни португальца есть и ещё один человек с претензией на отцовский статус – Леонель Понтес. Он был назначен опекуном Роналду, когда у мальчишки не получалось освоиться в «Спортинге»: ежедневно он ходил к телефонной будке недалеко от стадиона, плакал в трубку и умолял маму вернуть его домой. Понтеса выбрали опекуном по географической причине – он тоже родом с Мадейры.

Понтес ежедневно разговаривал с Криштиану и развлекал его. Когда все игроки разъезжались по своим семьям, Понтес забирал Роналду к себе домой на обед. Иногда Криштиану катался вместе с Понтесом по Лиссабону, иногда – доезжал до пляжа в городе Кашкайш. Их тёплые отношения сохранились на долгие годы: в 2012-м Понтес поехал на чемпионат Европы помощником Паулу Бенту в сборной Португалии, первым поздравлял Криштиану с завоеванием приза игроку матча (после побед над голландцами и чехами), стоял рядом с игроком, когда Роналду подзывали на флеш-интервью.



Криштиану Роналду и его «футбольный отец» Алекс Фергюсон Фото: Ruters

6.

Первая оплачиваемая работа в жизни Криштиану – традиционная для мальчишки: подавать мячи на матче главной команды «Спортинга». Одним из тех, кого обслуживал Роналду, был Габриэль Хайнце – он попал в Манчестер на год позже Криштиану. Платили 10 евро за матч, и Криштиану просаживал деньги без промедления, вместе с друзьями покупая гамбургеры в McDonalds, бутерброды или маленькие шашлычки.

Страсть ко вкусной нездоровой пище объяснялась просто: в местах, где кормили ребят из «Спортинга», был надоедливый однообразный рацион, а денег на другую еду у Роналду не было. Чуть повзрослев, Криштиану забыл про фаст-фуд и начал ежедневно просить в столовой по две миски супа, чтобы перестать быть тощим и нарастить мышцы.

7.

Криштиану обожал игровые автоматы. Обучаясь в школе «Спортинга», он ежемесячно получал от Марии Долореш 30 евро на карманные расходы. Вместе с Фабиу Феррейрой Роналду спускал все деньги в игровом зале рядом с типичной бинго-забегаловкой. Играли в Puzzle Bobble или в гоночный симулятор Daytona, ходили почти ежедневно, на этом и попались. Мария Долореш заподозрила что-то неладное, когда Роналду позвонил маме и попросил выслать ещё немножко карманных денег. Она сразу позвонила Леонелю Понтесу: «Не может быть, чтобы мальчик за неделю спустил все деньги на месяц». Понтес проследил за Криштиану, пообщался с охранником заведения и запретил ему подпускать Роналду и Феррейру к игровым автоматам. На следующий день они снова прибежали играть в гонки, но больше туда никогда не вернулись.

Любовь к играм у Криштиану не прошла, только теперь вместо автоматов он предпочитает консоли. Пять лет назад, когда Португалия жила во время чемпионата Европы в польском городке Опаленице, в райдер португальцев попала игровая приставка Play Station с широким набором игр для Роналду. Вероятно, на Кубке конфедераций Криштиану отдыхает точно так же.

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8.

Главной причиной перехода Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» был товарищеский матч Криштиану с «Манчестер Юнайтед». На фланге Роналду противостоял Джон О’Ши, и уже в перерыве ирландец говорил в раздевалке, что ему нужно хорошенько отдышаться. «Мы всегда говорили Шизи, что ни за что не подписали бы Роналду, если бы он не сыграл как грёбаный клоун», – писал о той истории Рой Кин. Тогда же, в перерыве, игроки «МЮ» намекнули сэру Алексу Фергюсону, что Криштиану слишком хорош. Фергюсон только ухмыльнулся в ответ, а после матча упросил руководство «Юнайтед» согласовать трансфер Роналду ещё до того, как команда сядет в самолёт.

В Манчестере Фергюсон спросил у Криштиану, под каким номером он хочет играть. Роналду захотел 28-й, под которым бегал в «Спортинге», но сэр Алекс сразу отрезал: «Нет, ты будешь играть под «семёркой». Под «семёркой», которую носили Джордж Бест, Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм… Сам Криштиану позже рассказал, что знаковый номер вдохновил его.

9.

Когда Криштиану перешёл в «Манчестер Юнайтед», руководители компании EASports предложили Роналду стать лицом игры FIFA 2004. Если вы сами играли в виртуальный футбол, то знаете, что это мечта любого мальчишки – тем более 18-летнего, только-только прорвавшегося в большой футбол. Криштиану был согласен, но сэр Алекс Фергюсон наложил запрет: он защищал Роналду и был уверен, что португалец ещё слишком молод. На обложку FIFA Криштиану всё-таки попадёт, но уже спустя 14 лет.

Райан Гиггз, Криштиану Роналду и Рууд ван Нистелрой. Это — «Манчестер Юнайтед» Фото: Ruters

10.

Криштиану не забивает своё тело татуировками, чтобы оставаться донором крови. С подросткового возраста он сдаёт кровь как минимум дважды в год. Несколько лет назад Криштиану помог другому португальцу, Карлушу Мартиньшу, чей ребёнок заболел лейкемией. Роналду пришёл соотечественнику на помощь, став донором костного мозга. Из игроков испанской Ла Лиги Мартиньшу больше не помог никто.

11.

Через историю Криштиану постоянно проходят слёзы – так повелось с матчей за «Андоринью». Роналду плакал, когда его оставляли на скамейке запасных, когда ему не пасовали, даже во время матчей, где его «Андоринья» проигрывала. Чтобы окончательно не искалечить психику подопечного, тренер Криштиану Франсишку Афонсу даже попросил Роналду не приезжать на матчи с «Маритиму» – был уверен, что «ласточки» точно проиграют.

Роналду плакал, когда общался с мамой по телефону. Плакал, когда Португалия проиграла в финале Евро-2004 Греции. Когда на него наезжал сэр Алекс Фергюсон. Когда получал «Золотой мяч», а потом – выигрывал Лигу чемпионов. «В «Андоринье» он плакал, даже когда давал пас партнёру, а тот не мог забить», – вспоминал Афонсу.

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12.

Только-только попав в академию «Спортинга», Криштиану выносил мусор со стадиона на тележке. Когда Роналду брал тележку, вокруг него собирались другие игроки «Спортинга» – лиссабонская «интеллектуальная элита» – и обзывали Криштиану: «Феррари, Феррари!». В один из дней, когда Роналду снова в наказание выносил мусор, к нему подошёл товарищ по команде, вечно задевавший его, и пошутил: «Эй, Роналду, в помойке ты найдёшь колесо от своего будущего автомобиля!».

«Ты можешь наслаждаться своими оскорблениями, но в один прекрасный день у меня появится свой «Феррари». Вот увидишь». Таков был ответ Криштиану.



И ведь не обманул.

