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Кубок конфедераций 2017: болельщики, звёзды – фото, видео
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Полина Куимова

Охота на Роналду и Мустафи. Дневник Кубка конфедераций

Мы собрали всё самое интересное, произошедшее в четвёртый день Кубка конфедераций.
21 июня 2017, среда. 10:00. Футбол

Москва

Интерес к сборной Португалии не утихает с самого начала турнира. Уже который день в Москве около отеля чемпионов Европы собираются болельщики, чтобы увидеть одну из главных звёзд мирового футбола. Роналду, между тем, раздаёт автографы, а с кем-то даже фотографируется.

После тренировки сборную Португалии ждали около 100 человек. Кто-то пришёл во второй раз попытаться сфотографироваться с Роналду, кто-то попал к отелю совершенно случайно. Но главное, что цель была у всех одна – хоть краем глаза увидеть португальцев.

А вот и португальские болельщики! Уже в столице.

Времени они, к слову, зря не теряют.

Каждый готовится к следующему матчу по-своему. Вот, например, болельщик сборной России считает, что победитель турнира может быть только один.

Казань

Защитник сборной Германии Шкодран Мустафи просто вышел погулять по главной улице Казани. Там его и нашла болельщица, которая, как она объясняет своим друзьям в комментариях, узнала о местоположении футболиста через истории в «Инстаграме».

Другим девушкам повезло чуть больше: около отеля футболисты бундестим раздавали автографы и позировали на камеру.

А вот этот парень как-то попал в отель и сфотографировался с молодой звездой сборной Германии.

Ну а наш спецкор Иван Карпов тоскует по знойным мексиканским теледивам, которые уже прониклись любовью к России.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Криштиану Роналду Кубок конфедераций
Новости. Футбол
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