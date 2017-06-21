Охота на Роналду и Мустафи. Дневник Кубка конфедераций

Мы собрали всё самое интересное, произошедшее в четвёртый день Кубка конфедераций.

Москва

Интерес к сборной Португалии не утихает с самого начала турнира. Уже который день в Москве около отеля чемпионов Европы собираются болельщики, чтобы увидеть одну из главных звёзд мирового футбола. Роналду, между тем, раздаёт автографы, а с кем-то даже фотографируется.

После тренировки сборную Португалии ждали около 100 человек. Кто-то пришёл во второй раз попытаться сфотографироваться с Роналду, кто-то попал к отелю совершенно случайно. Но главное, что цель была у всех одна – хоть краем глаза увидеть португальцев.

А вот и португальские болельщики! Уже в столице.

Времени они, к слову, зря не теряют.

Каждый готовится к следующему матчу по-своему. Вот, например, болельщик сборной России считает, что победитель турнира может быть только один.

Казань

Защитник сборной Германии Шкодран Мустафи просто вышел погулять по главной улице Казани. Там его и нашла болельщица, которая, как она объясняет своим друзьям в комментариях, узнала о местоположении футболиста через истории в «Инстаграме».

Другим девушкам повезло чуть больше: около отеля футболисты бундестим раздавали автографы и позировали на камеру.

А вот этот парень как-то попал в отель и сфотографировался с молодой звездой сборной Германии.

Ну а наш спецкор Иван Карпов тоскует по знойным мексиканским теледивам, которые уже прониклись любовью к России.

«5 раз брала интервью у Месси». ТВ-красотки из Мексики, сводящие с ума Иван Карпов поговорил с самыми красивыми мексиканскими телеведущими, которые освещают Кубок конфедераций, о Месси, Путине и русской еде.

Сочи

А сейчас яркие мексиканцы — они уже в Сочи!

Сборная Мексики готовится к предстоящему матчу с Новой Зеландией.