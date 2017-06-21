Вопрос дня. Сможем обыграть португальцев?

Сегодня футболистам российской сборной впервые с Евро-2016 предстоит сыграть официальный матч против топ-команды. Во втором круге группового этапа Кубка конфедераций – 2017 соперниками станут чемпионы Европы – португальцы. Как справятся с первым большим испытанием подопечные Станислава Черчесова? Стоит ли нам рассчитывать на положительный результат в игре против явного фаворита? И какой результат можно будет считать приемлемым? Отвечают эксперты и читатели.

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Бенфики» и сборной России:

— Сверхъестественного я не жду, потому что лишний раз убедился в том, что турнир показательный. Силу команд представляю, всех удалось посмотреть. Шансы примерно равны, потому что и вокруг Роналду много слухов о том, что у него и травма, и что он из «Реала» уходит. С другой стороны, класс и мастерство у португальцев, конечно, выше. Но атмосфера, поле, болельщики могут сыграть за нас.

Смолов: в нашей сборной Роналду нет, да он нам и не нужен Перед игрой с португальцами Смолов рассказал о сравнениях с Роналду и переходе в европейский клуб, а Черчесов — о подготовке к матчу.

Сергей Юран, экс-нападающий «Порту», «Бенфики» и сборной России:

— Да, Роналду является лидером команды, от него будет больше исходить остроты. Но не нужно забывать, что он провёл тяжёлый сезон, у него присутствует усталость. Также финансовые проблемы оказывают психологическое воздействие на Криштиану. Не думаю, что это будет Роналду, которого мы видим в «Реале». Я рассматриваю португальцев в целом, потому как состав у них боевой, игроки обладают хорошей техникой и видением поля, есть молодые игроки, готовые выйти на поле и доказывать.

Сборной России будет сложно. Может не хватить опыта, игровой практики с командами такого уровня. Одно дело играть в российском чемпионате, а другое — с лучшими игроками Европы.

«Нас ждёт катастрофа на ЧМ». Что пишут о Кубке конфедераций в мире Что пишут о Кубке конфедераций в странах, которые участвуют в турнире. И в остальном мире.

Игорь Лебедев, депутат Госдумы, член исполкома РФС:

— Хочется верить в нашу команду, в нашу сборную и хочется верить в победу. Но нужно понимать, что Португалия — это сильная европейская сборная и чемпионы Европы прошлого года. И, исходя из положения в турнирной таблице, ничейный результат был бы идеален. Сыграть с португальцами в Москве вничью будет оптимально для сборной России как с точки зрения турнирной таблицы, так и для российского футбола в целом.

Пепе: воспоминания о работе с Бышовцем очень дороги мне В преддверии матча со сборной России главный тренер португальцев Сантуш рассказывал об общении с Аленичевым, а Пепе — о работе с Бышовцем.

Анатолий Бышовец, экс-наставник «Маритиму»:

— Я думаю, что португальцы, не победив Мексику в очень напряжённом матче, несколько расстроены, и, конечно, матч был энергозатратный. Возможно, это скажется на результате. Думаю, что шансы победить есть, но больше шансов не проиграть. Меня не покидает ощущение того, что нас ждёт и хороший матч, и уверенность того, что у нас есть шансы на победу.

Владимир Стогниенко, известный комментатор:

— Португалия на сегодня значительно более разнообразная в атаке команда, чем раньше. Но если в атакующей линии появляются новые кадры, то в защите совсем всё скучно и уязвимо. С появлением новых атакующих игроков у Португалии появилось очень много вариантов в нападении. Хотя традиционно считалось, что у португальцев проблемы с центрфорвардом, но сегодня на этой позиции играет Криштиану. Я не думаю, что будет прям совсем всё страшно, но наша сборная должна играть значительно быстрее, чем с новозеландцами, и делать гораздо меньше ошибок. Хотя увеличение скорости и уменьшение ошибок — это достаточно сложно. Но откровенно говоря, меня Мексика пугает больше — уж очень быстрая команда.

«Фанатов решили добить и прибить». Кого банят на Кубке конфедераций Гладиатор из «Спартака», Каманча из «Динамо» и музыкант из «Торпедо» – объяснять, конечно, ничего не стали.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России:

— Это будет уже серьёзная проверка. Конечно, давно сборная России не играла в официальных матчах, очень интересно будет понаблюдать за командой Станислава Черчесова, как она справится с давлением игроков уже мирового уровня. Именно на таких командах можно проверить, чего мы стоим. Надеюсь, что сборная как минимум не проиграет.

Михаил Шац, известный российский шоумен:

— Не вижу повода не выиграть, потому что это идеальный турнир для сборной России, особенно в её нынешнем непростом состоянии. Это ни к чему не обязывающая, прекрасная, совместная прогулка, пикник с большим количеством хороших футболистов и команд. Никаких спортивных подвигов никто не ждёт, играем дома, завтра будет аншлаг, так что почему бы и нет?

Денис Мацуев, всемирно известный пианист:

— Черчесов выстраивает новую сборную, опровергая мнения о том, что у нас нет нового поколения. Костяк вырисовывается, всё появилось. Было за что критиковать нашу сборную в последние несколько лет, и Черчесов попал в непростое время — в период смены поколений. В среду мы увидим ответы на многие вопросы. Битва будет серьёзная. Многие говорят, что на Кубке конфедераций выставляют вторые составы. Однако для нас, в отсутствие отборочного этапа ЧМ, это важный турнир. Спустя рукава у Черчесова никогда не играли, поэтому будет очень хороший матч. Буду держать кулачки за нашу команду.

Пауло Барбоза, португальский агент:

— Желательно, чтобы наши сборные сыграли вничью. Матч будет сложным, а шансы – 50 на 50. Выиграет та команда, которая будет меньше ошибаться. Сможет ли сборная России сдержать Роналду? В этом одна из главных интриг матча. Но у нас есть и другие классные игроки, которых нельзя недооценивать – Желсон Мартинш, Адриен Силва… У вас главная звезда, конечно, Фёдор Смолов.

Наше мнение

Михаил Тяпков, обозреватель «Чемпионата»:

— Банально, но факт: за год до чемпионата мира матч с чемпионами Европы, приехавшими в Россию в боевом составе, будет показателем готовности команды Черчесова к мундиалю на данный момент. Последние встречи вселяют оптимизм, но пока не более. Команда у нас молодая и пока не обстрелянная. И лучше, чтобы сегодня обстреливала она, а не её.

Мнение читателей:

Labuh:

— Главное, чтобы «ночной позор» образца 13.10.2004 не повторился…

Vottena:

— С Португалией нашим составом в открытый футбол не стоит тягаться, не потянем. Уж лучше скучная ничейка, чем красиво слить (с турнирной точки зрения).