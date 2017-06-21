Туш, Сантуш. Что Португалия предложит России

Весной португальская школа обрела ещё одного потенциального топ-тренера – Сержиу Консейсау, едва не вытащившего «Нант» с 19-го места чемпионата Франции в Лигу Европы. Свою французскую карьеру Консейсау начал с четырёх подряд сухих побед, а потом сформулировал свою идею коротко, ясно и стандартно для португальских тренеров: «Есть некоторые спецы, предпочитающие выиграть 4:3, – так вот, я предпочту выиграть 1:0». Про 4:3 Консейсау сделал конкретную отсылку к Леонарду Жардиму, однако даже с его «Монако» всё совсем не так однозначно. Монегаски – прямая, кинжальная, быстро летящая вперёд команда, но точно не остроатакующая, как её рисуют: дважды за плей-офф Лиги чемпионов «Монако» прошёл соперника, хуже в абсолютном и процентном отношении отрезая линию защиты, отдавая мяч, подлавливая на ошибках. Вакцина для всех, считающих «Монако» атакующей командой, – второй тайм в Дортмунде, с двумя вылазками к воротам «Боруссии» и подавляющей панику защитой.

Консейсау, Жардим, Жозе Моуринью, радовавший во второй части сезона с «Халл Сити» Марку Силва и Фернанду Сантуш – всех их отличает внимание обороне и гибкость стиля. Перед Кубком конфедераций нам прожужжали уши, что в Россию приедет новая сборная Португалии, острая, мощно прессингующая, однако матчи с Фарерскими островами, Венгрией и Латвией стали простой обманкой. Фернанду Сантуш ожидаемо привёз клона команды-2016, и счёт 2:2 в матче с Мексикой немножко обманчив.

Тактика и стиль

Карта передач Португалии в матче с мексиканцами тоже убеждает, что на Кубке конфедераций «европейские бразильцы» будут играть не так, как в отборочном цикле (4-3-3 с очень активной атакой). Нани расположился фактически между Гомешем и Моутинью на очень узком пространстве, а Куарежма – на одной линии с Криштиану. Хотя здесь нужно сделать две важные пометки: с мячом в ногах Португалия действительно старалась использовать атакующую тройку на одной линии, а без мяча на переднюю линию выдвигался Нани.

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При этом Сантуш развивает гибкость сборной, используя различные конфигурации в зависимости от игрового задания. Против Мексики он выпускал Адриена Силву, ролевика с вечно скромной статистикой, чтобы наладить разбивавшуюся на осколки игру в середине поля, а уже к финальному свистку, при счёте 2:1, усилил линию обороны, передвинув на одну линию с защитниками Желсона и Гомеша – чтобы было понятно, тем же приёмом Каррера выигрывал весеннее дерби с ЦСКА.

Выбор состава

Не секрет, что Фернанду Сантуш запретил своим игрокам обсуждать налоговый вопрос Криштиану Роналду – тренер уверен, что в национальной сборной все должны быть объединены общей идеей, а личные и клубные дела оставить на потом. Так Сантуш формирует и состав Португалии, выставляя не лучших игроков страны, а нужнейших под его стиль и тактику игроков (здесь Сантуш очень похож на Дидье Дешама и Йоахима Лёва). Именно поэтому Андре Силва, Желсон Мартиньш и другой талантливый молодняк получает в лучшем случае 15-20 минут, а играют старые, испытанные кони Нани и Куарежма.

По той же причине – совместимости со стилем сборной Португалии – Сантуш упорно доверяет Андре Гомешу. Прошлым летом Гомеш перебрался в «Барселону», стал для каталонских «кулес» объектом для насмешек и почти разучился играть на обострение, но все побочные признаки показывали, что Гомеш не слаб, он просто попал не в свою команду и, вероятно, в неправильное время (столь же слабо в минувшем сезоне креативил и Ракитич). Уже матч с Мексикой доказал тренерскую правоту: Гомеш стал вторым по отрезанию соперников своими передачами, лучшим по тем же данным в финальной трети и лучшим по совмещённому packing и приёму передач, отрезающих защитников. Андре умудрился затмить даже Криштиану.

Фото: РИА Новости

Теми же принципами Фернанду Сантуш будет руководствоваться и сегодня. Должен сыграть Жозе Фонте, скверно проведший и весь сезон, и конкретно матч с Мексикой. Должен выйти в старте Седрик Соареш, индивидуально ничем не переигрывающий Жоау Канселу, но играющий за основную сборную Португалии, а не за молодёжную. Снова должен получить шанс сверкать пятками и «рабонами» Рикарду Куарежма – но если Сантуш вдруг подвинет Цыгана в запас, гораздо выше вероятность, что выйдет не Андре Силва или Желсон, а рабочая лошадка Адриен Силва. Чтобы ещё сильнее насытить центр.

Важность прессинга

Португальцы любят поиграть без мяча, но важно выгнать их из зоны комфорта, заставить расставаться с мячом в безобидных ситуациях. Ситуативный высокий прессинг при начале атак – главный инструмент для запугивания португальцев. Мексика заготовила такой приём: Хавьер Эрнандес, Рауль Хименес и Хонатан дос Сантос втроём встречали тройку соперника, отвечавшую за переход в атаку (Пепе, Фонте, Карвалью), вынуждая отдавать мяч либо вратарю под вынос, либо крайнему защитнику, на которого тоже готов выдернуться кто-то из прессингующих мексиканцев.

Фото: РИА Новости

Самое уязвимое звено португальского перехода в атаку – Жозе Фонте. Защитник «Вест Хэма» провалил матч с Мексикой: у Фонте не шёл короткий пас, а при малейшей опасности прессинга Жозе наотмашь бил вперёд. Статистика удручает – с мексиканцами Фонте лишь пять раз отрезал передачами хотя бы трёх мексиканцев (то есть, по сути, выходил из прессинг-капкана). У Пепе набралось 6 таких передач, у Карвалью и Андре Гомеша – по 10.

Слабое место

Португалия Сантуша умно насыщает центр, заставляя соперника уходить на фланг, где поймать в ловушку прессинга и отнять мяч банально проще. Однако на флангах и закопана главная слабость португальцев – их крайние защитники небезупречны в тактической грамотности, не всегда удачно выбирают позицию. Их можно ловить на стремлении высоко прессинговать: с Мексикой Рафаэл Геррейру не только «привёз» гол неаккуратным прыжком, но и проваливался при попытках прессинга на центральной линии. Простой стенкой мексиканцы отрезали и Геррейру, и страховавшего его Фонте.

Фото: РИА Новости

Нужно пользоваться и неосторожностью крайних полузащитников в 4-4-2 – вернее, одного крайнего. Если слева Андре Гомеш старается помогать Геррейру, то Куарежма не всегда успевает возвращаться назад. Это вообще проблема Рикарду: даже Криштиану Роналду удалось переучить и сделать командным игроком, Куарежма же неисправим. Он может перекрывать линии передач на крайних защитников при начале атак, но при доводке атак до своей штрафной не всегда успевает вернуться и помочь Седрику. Здесь тоже проявляется характер Куарежмы-«единала»: против мексиканцев он запорол момент, пешком побрёл от чужих ворот, а потом не успел накрыть Чичарито, когда Седрик уже переключился на другого мексиканца.

В недостаточной плотности и подстраховке флангов есть шанс сборной России, но здесь у нас две проблемы. Во-первых, недостаточно сильная игра вверху Фёдора Смолова – как минимум в ведении воздушных единоборств Смолов значительно уступает пролетевшему мимо состава Артёму Дзюбе. Во-вторых, португальцев дерзко разрывала одна из лучших сборных планеты по контролю мяча – у нас всё-таки немножко другой статус. Сборная Черчесова тоже научилась быстро продвигать мяч вперёд в контратаках, но наше движение всё ещё не совсем чёткое и сопряжено со значительным техническим браком. В позиционной атаке взломать фланги португальцев будет намного сложнее: Седрику качественно помогает Пепе, а Андре Гомеш садится на левый полуфланг, контролируя самую уязвимую зону в современном футболе.

Сильная сторона

Возвращаясь к стилистике португальской тренерской школы: и Жардим, и Моуринью, и Сантуш любят прямыми вертикальными передачами доставлять мяч до атакующей линии – так играл «Монако», так действовал «Манчестер Юнайтед» после травмы Златана Ибрагимовича. Поэтому не стоит удивляться, что стандартная португальская атака ускоряется двумя-тремя вертикальными передачами вперёд, за главную из которых должен зацепиться Криштиану или Куарежма. Механизм отточен и хорошо работает. Если возвращаться к packing-статистике, то Португалия – лучшая сборная нашей группы по отрезанию защитников от остальных игроков (что объясняет конкретность атак и стремление играть вразрез). Россия – худшая.

Отрезанные

защитники Все отрезанные

соперники % защитников

от всех отрезанных

игроков Португалия 39 325 12 Мексика 32 416 7,69 Новая Зеландия 17 258 6,59 Россия 23 417 5,51

Португальцы очень здорово чувствуют и моменты, когда защитник выдёргивается из монолитной линии прессинговать, и зоны, которые при таком давлении нужно заполнить. Они – лучшая команда нашей группы по количеству передач вразрез (8), что лишь отчасти объясняется стилем мексиканцев. Их стиль невыразителен, но максимально конкретен: средняя комбинация Португалии в матче с Мексикой, заканчивавшаяся ударом, составлялась всего из 4,1 передач. За обострение отвечает атакующая тройка Роналду – Нани – Куарежма, к которой вдобавок примыкает Андре Гомеш. У сборной России сильная защита, способная съесть даже такую громкую по именам атаку, но португальцы отлично владеют и «планом Б», с длинными передачами (чаще всего от Пепе), забросами за спину и фланговыми подачами.

Вывод

В матче с Чили наша сборная эпизодически смотрелась очень достойно на фоне четвёртой команды планеты по рейтингу ФИФА: поджимала высоким прессингом, блокировала всё пространство у своих ворот, допускала неожиданно мало тактических ошибок без мяча.

Но нужно понимать, что Португалия, в отличие от чилийцев, спокойно готова отдать нашей сборной мяч, и здесь возникает вопрос: заставит ли Португалия играть Россию в неудобный себе футбол? Если сыграет так, как с Мексикой – а учитывая недостаточно хороший результат в первом матче, к этому все предпосылки, – у нашей сборной будут проблемы. Она действительно готова прессинговать, блокировать начало португальских атак и вынуждать сбиваться на подачи, но сама контролировать игру – не готова точно. В позиционном нападении у нас по-прежнему нет скорости и человека, продвигающего мяч пасом, и с нынешним составом такого добра не найдёшь.