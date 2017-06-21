Задание на лето. Роналду и ещё 10 трансферных целей «ПСЖ»

Лето началось для «ПСЖ» как обычно. Ни дня не проходит, чтобы название французского гранда не промелькнуло в какой-нибудь трансферной истории или стандартной «утке». Но если в предыдущие годы подшефные Нассера Аль-Хелаифи действовали решительно, быстро обозначали трансферные цели и сходу приобретали необходимых футболистов, то сейчас выжидают. Предположу, что у такого промедления есть две причины. Во-первых, идут тяжёлые переговоры с Марко Верратти, который хочет перейти в «Барселону», но в Париже всячески этому препятствуют. Во-вторых, идёт скрупулёзное изучение ситуации с Криштиану Роналду. Возможно, португалец будет доступен для перехода, и в таком случае парижане не имеют права упустить столь крупную рыбу. А для этого необходимо сохранить большую часть трансферного бюджета.

Чем Париж лучше Барселоны. Одна причина для Верратти остаться в «ПСЖ» Пока все ждут трансфера Марко Верратти в «Барселону», автор «Чемпионата» объясняет, почему хотел бы видеть его в Париже и дальше.

Впрочем, это только мои догадки. Не будем забывать, что у «ПСЖ» теперь новый спортивный директор — Антеро Энрике, долгие годы проработавший в «Порту». Его назначили всего пару недель назад. Конечно, он пришёл со своими идеями, и сейчас идёт своеобразная утряска мнений самого Энрике и главного тренера Уная Эмери, которого оставили ещё как минимум на сезон.

Нассер Аль-Хелаифи объявил, что на летнюю кампанию будет выделено около 220 млн евро. Правда, пока он не пояснял, можно ли увеличить эту сумму, если вдруг «Реал» решит расстаться с Криштиану Роналду. В таком случае только за мегазвезду мадридцев придётся выложить более 200 млн евро. А ведь ему ещё нужны и достойные партнёры. Кроме того, некоторые позиции просто необходимо укрепить. С другой стороны, катарские боссы деньги всегда найдут, главное — решить вопросы с финансовым «фэйр-плей».

«ПСЖ» получит на покупку новых игроков € 220 млн

Голкипер

Достаточно неожиданно Унаи Эмери заявил, что команде необходим новый вратарь. Весь прошлый сезон баск никак не мог определиться, кто же должен быть первым номером — Альфонс Ареола или Кевин Трапп. В итоге игровое время было поделено, но киперы, по сути, играли до серьёзной ошибки. В такой нервозной обстановке оба проявили себя не с лучшей стороны. Хотя годом ранее Ареола провёл сумасшедший сезон за «Вильярреал», показав, что является не только очень надёжным вратарём, но и человеком, который может реально спасать.

Непримиримая позиция Мино Райолы и его клиента Доннаруммы в переговорах с «Миланом» обусловлена как раз тем, что в Париже им посулили золотые горы.

Ареола — продукт молодёжной команды «ПСЖ», вряд ли с ним будут расставаться в первую очередь, но сам он заявил, что не готов быть ни в вторым номером, ни тем более третьим. Возможно, придётся уйти Траппу, к нему есть предметный интерес на родине. Эмери чётко дал понять, что хочет вступить в сезон с новым стражем ворот, хотя во многом он сам виноват, что заставил нервничать Ареола и Траппа, которые полностью соответствуют уровню французского топ-клуба.



Но хозяин — барин, раз Аль-Хелаифи доверяет Эмери, то желание испанца будет удовлетворено. Правда, опять же, если вдруг «ПСЖ» потратится на Роналду, то покупку нового кипера придётся отложить.



Кто же интересует Эмери? Джанлуиджи Доннарумма! Поговаривают, что столь непримиримая позиция Мино Райолы и его клиента в переговорах с «Миланом» обусловлена как раз тем, что в Париже им посулили золотые горы. А учитывая, что до окончания контракта итальянского тинейджера всего год, трансфер не будет очень уж дорогим. Зато подъёмные вундеркинда будут солидными, ну, и Райолу по традиции не обидят.



Если же с Доннаруммой не сложится, то ситуация сильно осложнится. Сватают в столичный клуб 18-летнего вратаря «Тулузы» Альбана Лафона. Талант несомненный. И, скорее всего, его приобретут, но всё же не на позицию основного вратаря.



«ПСЖ» предлагали Икера Касильяса, но это всё же пройденный этап. Льориса не намерен отпускать «Тоттенхэм». Пытались прицениваться к Яну Облаку, но на «Атлетико» наложен трансферный бан, поэтому мадридцы не намерены сейчас расставаться со словенцем. С другой стороны, Париж может заплатить сумму отступных за Облака — 87 млн евро, и тогда «матрасники» ничего уже поделать не смогут. Но верится в такой поворот с трудом. Такой трансфер просто взорвёт всю систему. Это даже круче, чем Роналду за 400 млн евро.



В итоге если Райола не провернёт переход Доннаруммы в «ПСЖ», то Эмери придётся успокоиться и наконец-то сделать выбор между Траппом и Ареолой.

Центральный защитник

Хоть Унаи Эмери и не говорил, что он нуждается в усилении центра обороны, но покупка в эту линию кажется необходимой. Маркиньос — это глыба, вопросов нет. А вот Тьяго Силве осенью исполнится 33 года, он не становится быстрее, да и здоровье подводит — то и дело вылезают какие-то болячки. Единственная альтернатива — Преснел Кимпембе, паренёк способный, но не слишком ли скуден подбор центральных защитников для амбиций «ПСЖ»?



Идеальный вариант для усиления позиции — это Жемерсон из «Монако». Конечно, российские руководители клуба из Монте-Карло заверяли, что они не собираются распродавать команду этим летом. Но здесь весь вопрос лишь в цене. Переведите 25 млн евро на счёт чемпионов Франции, и уже завтра Жемерсон будет в распоряжении Эмери. Защитник классный, в стране адаптировался. И этот трансфер будет в духе «ПСЖ». Вот уже сколько лет у него в центре играет бразильская связка. Жемерсон, по сути, заменит Давида Луиса.

Но вместо 24-летнего бразильца «ПСЖ» вот-вот должен подписать 34-летнего — Пепе. Один из лидеров сборной Португалии родился в Бразилии, так что и его можно отнести к соотечественникам Маркиньоса и Тьяго. За Пепе не придётся платить, а ещё пару сезонов на высочайшем уровне он протянет.

Левый защитник

Максвелл объявил о завершении карьеры, и теперь Лейвину Курзава нужен дублёр на левый фланг обороны. Не думаю, что это будет дорогостоящее приобретение. Другие позиции требуют серьёзных трат. От кандидата требуется выносливость и умение эффективно подключаться к атакам. Предполагаю, что «ПСЖ» возьмёт футболиста из Лиги 1, полностью адаптированного к условиям чемпионата. Возможно даже, это снова будет бразилец. Интересным вариантом считался Фернандо Марсал из «Генгама», отметившийся семью голевыми передачами в 31 матче в минувшем сезоне. Но его трансфер у «Бенфики» уже выкупил «Лион». Поэтому стоит прицениться к Далберту Эстевао из «Ниццы». От 10 млн евро скромные южане вряд ли откажутся.

Опорный полузащитник

По последней информации, «ПСЖ» уже практически договорился с Фабиньо из «Монако». Придётся выложить кругленькую сумму, но бразилец может стать хребтом команды на долгие годы. В современном футболе нельзя недооценивать важность качественного опорного. Примеры Касемиро и Канте лишний раз это подчёркивают. Фабиньо из той же породы цепных псов. Да не обидится он на меня за такое сравнение. Ну а часть трансфера можно будет отбить за счёт продажи Крыховяка, главной промашки кампании прошлого лета.

Неделю назад «ПСЖ» считался главным фаворитом в борьбе за Хамеса, желающего уйти из мадридского «Реала». Но сейчас в этой гонке парижан обошли «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Опять-таки это увязывают с фигурой Криштиану Роналду. Понятно, что сразу двух звёзд такого калибра французы не потянут. В случае с Хамесом у парижан есть козырь — это Антеро Энрике, который в своё время приглашал колумбийца в «Порту». Они отлично знакомы, и Родригес может стать настоящим двигателем атак Парижа. «Реал» хочет выручить за него порядка 70 млн евро, что вполне адекватно для нынешних условий на рынке. Но трансфер пока поставлен на паузу…

В случае с Хамесом у парижан есть козырь — это Антеро Энрике, который в своё время приглашал колумбийца в «Порту».

Лишний раз не будем распространяться о причинах, которые могут заставить лучшего игрока минувшего европейского сезона покинуть сильнейший клуб планеты. Об этом много всего было сказано и написано. Если всё-таки португалец поставит ультиматум Флорентино Пересу, то на 80 процентов он окажется в Париже. Претенденты есть и другие, но в «ПСЖ» вскоре должен перейти друг Криштиану — Пепе, там уже много португалоговорящих футболистов, и, конечно, нельзя недооценивать фактор самого города. Париж — это не Манчестер.



Много «если» в ситуации с Роналду. Но «ПСЖ» держит руку на пульсе. В случае осуществления трансфера Криштиану Аль-Хелаифи Энрике и Эмери придётся пересмотреть всю остальную кампанию, но это уже такие мелочи. В тот момент, когда португалец поставит подпись под контрактом с «ПСЖ», можно будет считать, что рыбалка удалась. Случится ли это? Сейчас ответ известен только Роналду.

Есть налоги – нет Криштиану. Почему Роналду решил покинуть «Реал» В Испании назревает крупный скандал – Роналду из-за проблем с налогами решил покинуть «Реал». Разбираемся, что происходит.

Нападающий

«ПСЖ» продолжают поиски нападающего на замену Эдинсону Кавани. Уругваец при любых трансферах останется первой опцией, но помощник ему не помешает. Энрике посчитал, что нецелесообразно тратить 70 млн евро на Обамейянга, так как Эмери не планирует играть с двумя форвардами одновременно. Здесь нужен человек, который в большей части матчей выходил бы со скамейки.

В тот момент, когда Роналду поставит подпись под контрактом с «ПСЖ», можно будет считать, что рыбалка удалась.

На данный момент парижане подбивают клинья к Джованни Симеоне, который в составе «Дженоа» забил 12 мячей в Серии А. Уложиться можно будет в 20 млн евро. Среди вариантов, которые можно было бы порекомендовать парижанам — это Алассан Плеа из «Ниццы» и Дивок Ориги из «Ливерпуля», чьё будущее в «Ливерпуле» под вопросом. Мерсисайдцы включились в войну за Обамейянга. А Ориги и в прошлом сезоне не имел прочного места в старте. Что же будет после прихода Салаха и Обамейянга.