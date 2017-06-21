Россия — Португалия: дед Мороз в июне, сборная уже на «Спартаке». LIVE!

Всё самое интересное вокруг главного на данный момент матча Кубка конфедераций Россия — Португалия — в онлайне «Чемпионата».

17.05. Вот и составы подоспели.

16.57. Фартовый флаг сегодня на «Спартаке». С самого Евро-2008 колесит за сборной.

16.50. Футбол объединяет всю страну! Вы посмотрите на это футбольное караоке! Не бойтесь, поют не Стаса Михайлова.

16.43. Сборную России от отеля провожали болельщики. Один из них поделился с нами видео.

16.41. Симпатичные курсантки из Тюмени замечены Никитой Кузиным. Безопасность и поддержка!

Фото: «Чемпионат»

16.35. Дмитрий Егоров встретил болельщика, который сегодня точно не уйдёт разочарованным.

16.30. Найден человек, из-за которого февраль у нас растянулся до июня. И сегодня вот лето только номинально: 15 градусов, сильный ветер. Португальские болельщики спрашивают, какое сейчас время года в России.

Всем привет! Наверное, никому не нужно объяснять, какое значение имеет матч Россия — Португалия. Вплоть до плей-офф это главная игра турнира. Хозяева против чемпионов Европы. Молодая и дерзкая (по словам Фёдора Смолова) команда против Криштиану Роналду. Единственный матч Кубка конфедераций, на который все билеты были проданы ещё до начала турнира. Главная проверка готовности и всех служб, и самой нашей футбольной команды к чемпионату мира.

У нас есть что почитать о предстоящей игре, пока до матча ещё остаётся время:

Вопрос дня. Сможем обыграть португальцев? Ожиданиями от матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций – 2017 Россия – Португалия делятся эксперты и читатели.

12 историй о Криштиану Роналду, которые вы могли не знать Штрихи к портрету великого Криштиану.

Туш, Сантуш. Что Португалия предложит России Спойлер: если Станислав Черчесов помнит Евро – ничего нового.

По городам Кубка конфедераций бригада журналистов «Чемпионата» путешествует на надежном, вместительном и комфортабельном Volkswagen Multivan.