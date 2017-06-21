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Кубок конфедераций-2017. Россия — Португалия — 0:1, 21 июня
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Кирилл Хаит

Криштиану решает. Как Россия проиграла Португалии — с долей оптимизма

Невзрачная игра в первом тайме, яркая концовка второго: поражение, но всё могло быть хуже.
21 июня 2017, среда. 20:05. Футбол
Россия — Португалия — 0:1. Проиграли Криштиану. С Бруну Алвешем. LIVE!
Всё самое интересное вокруг главного на данный момент матча Кубка конфедераций Россия — Португалия — в онлайне «Чемпионата».

Ещё за 30 минут до начала матча казалось, что настоящим хозяином поля в Москве будет дождь. Непогода предательски подкралась к стадиону и напала с фланга. Но в конце концов чьи-то связи на самом верху сыграли свою роль – к стартовому свистку тучи рассеялись.

Отсутствие привычки к большим матчам было заметно по наполнению трибун: они заполнились уже после стартового свистка. И не увидели, как с экранов стадиона известный пай-мальчик Диего Марадона говорит о том, что главное в футболе – взаимное уважение. Зато на первых минутах болельщикам один раз удалось поднять неплохую волну.

Кубок конфедераций. Группа A. 2-й тур
21 июня 2017, среда. 18:00 МСК
Россия
0 : 1
Португалия
0:1 – Роналду – 8

С первых же минут сборная России продемонстрировала, что она выше предрассудков о доминировании и владении мячом. Тактика сборной напоминала ту, которая принесла стране победу над Наполеоном. Единственное отличие в том, что поле оказалось недостаточно большим для масштабного продуманного отступления. Восемь минут пятились к своим воротам – и всё, Москва взята, можно грустно идти к центру.
Суетливый, через пас, выход из обороны легко накрывался первой же волной прессинга. Если его удавалось разбить, Глушакова, Головина и Жиркова встречал камнеподобный Карвалью и ставил плечо или подножку. Неточные поперечные пасы на пять метров стали фирменной чертой сборной в первом тайме. Это тоже с непривычки к большим матчам.

Сборная Португалии тоже не показывала лучший футбол в своей жизни. Примерно по истечении получаса гости перестали сохранять компактность. Брака тоже хватало, агрессивная игра на подборе казалась очень уместной. Но её не было. Вернее, была, но слишком робкая. Совсем не получалась игра в пас у Глушакова. На 30-й минуте это просто бросилось в глаза: он получил мяч в центре и сначала затормозил перспективную атаку, а затем сыграл назад – неточно, отрезав сразу двоих.

Но даже с такой игрой момент был. Смолов получил мяч у линии вратарской и, кажется, потерял ворота – не подстроился под мяч и ударил в сторону. Я уже говорил про отсутствие привычки к большим матчам?

Второй тайм начался с замены Шишкина на Ерохина и 100-процентного момента у наших ворот. Андре Силва бил головой в противоход с нескольких метров, и Акинфеев сделал отличный сейв. Вообще, игра стала более хаотичной, мяч начал метаться от штрафной до штрафной практически без остановок. По моментам такая игра была на руку португальцам: их удары трижды за пять минут заставили стадион выдохнуть.

Но, возможно, это было и к лучшему. Сборная России тоже заиграла быстрее, завелась: пошли удары издали, передачи между линиями. На 59-й и 62-й минутах наши создали два лучших момента с начала игры, и оба с правого фланга. Сначала Смолов чуть-чуть не дотянулся до навеса Самедова, потом Жирков не сумел замкнуть прострел. Было здорово.

К 65-й минуте, если бы команды забили все свои моменты, счёт перевалил бы за 2:4. Пауза, пока Геррейру получал помощь медиков и менялся на Элизеу, дала возможность перевести дух. Но куда там! Прибрав мяч и территорию, сборная вошла во вкус. Португальская защита совершенно не демонстрировала образец спокойствия и дисциплины: коряво выносил Седрик, обрезался Элизеу – впервые появилось субъективное ощущение, что игроков в красной форме больше.

К середине второго тайма гости сумели успокоить игру. Утопили мяч в центральной зоне, придержали. Потом Элизеу дождался намёка на касание плечом от Самедова, притворился тяжелораненным и с криком упал на газон. Драма растрогала судью Рокки настолько, что он показал Самедову предупреждение.

Когда до конца матча оставалось 10 минут, он уже произвёл достаточно целостное впечатление. Как сборная России умеет играть с сильными соперниками в официальных встречах, она пока не знает – это очевидно. Но понимание приходит по ходу. Разница в игре команды между первой половиной первого тайма и первой половиной второго бросалась в глаза. Нам очень не хватало таких матчей. В худшем случае сам факт проведения матча остался бы главным достижением команды. Но поражение 0:1 точно не усугубит комплексы сборной России. На фоне вязкой, играющей по результату Португалии команда Черчесова выглядело скучно, но бодрое начало второго тайма показало, как команда учится, а настоящий навал в последние 10 минут просто приятно удивил.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Португалии — Футбол Сборная России — Футбол Криштиану Роналду Кубок конфедераций
Новости. Футбол
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