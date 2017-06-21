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Криштиану Роналду
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Галина Козлова

Роналду: болельщики сборной России давили на нас

Черчесов после поражения от Португалии был невозмутим, а Роналду признал, что ему было сложно играть под давлением российских болельщиков.
21 июня 2017, среда. 21:10. Футбол

Сборная России не смогла добиться положительного результата во втором матче на Кубке конфедераций против Португалии, проиграв со счётом 0:1. Пропустив в начале первого тайма гол от Криштиану Роналду, россияне так и не нашли возможности отыграться. Не раз спасал команду Игорь Акинфеев, и крупного поражения России избежать удалось. После матча наставник сборной Станислав Черчесов вышел пообщаться с журналистами.

— Показалось, что в начале игроки сборной России запутались, кто кого держит. Или мандраж?
— У кого что болит. Может, у вас был мандраж, у нас мандража не было. В эпизоде с голом, увы, и подать дали, и завершить дали. Знали, кто куда должен переключаться, но бывает, что игра диктует свои вещи. Они разыграли здорово и забили.

— Был ли у сборной план «Б» на случай пропущенного гола?
— План «Б» был — вы его увидели после пропущенного гола.

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Всё самое интересное вокруг главного на данный момент матча Кубка конфедераций Россия — Португалия — в онлайне «Чемпионата».

— Россия долгое время даже не могла пробить в створ. Уровень португальцев настолько выше нашего?
— Игра иногда складывается не так, как мы хотим. В первом тайме частенько теряли мяч при выходе из обороны, поэтому до атак дело и не доходило, тем более до ударов. Во втором тайме удалось это исправить, и появились и атаки, и моменты, которые могли реализовать.

— Очень много атак, когда во втором тайме начали давить, шли через фланги. Это была задумка или футболисты спонтанно начали действовать именно так?
— Как только мы атаковали через середину — теряли мяч. Почти все моменты у наших ворот мы получили с быстрых ответных атак. Поэтому нецелесообразно было через центр давить. Мы изначально хотели больше атаковать флангами, подавать, низом простреливать. В первом тайме края были активны, но мяч часто до них не доходил. Во втором они стали больше получать мяч, и стало больше фланговых атак.

— Сборная часто шла в игру верхом, но много проигрывала. Не было ли мысли с самого начала выпустить игрока повыше – например Бухарова?
— То, что мы планировали сделать, сделали, и считаем, что это правильно.

— Вы предлагали арбитру посмотреть повтор эпизода с падением Бухарова. Вас услышали?
— Они это и сделали. Я попросил не забыть посмотреть повтор после эпизода с падением Бухарова. И они не забыли. Но, видимо, там ничего не было. Наше дело — реагировать на такие эпизоды, а решать уже арбитрам.

— У вас по-прежнему есть шанс выйти из группы, всё теперь зависит от самой России. Что вы будете делать в следующем матче при трибунах, заполненных российскими болельщиками?
— Нет ничего лучше, если что-то зависит от тебя самого. У нас есть чёткое понимание, что делать. Что-то не удалось, и мы это разберём. Игра через три дня – поймём, кто как готов. Болячки могут ещё вылезти, так что посмотрим и на наше физическое состояние, и на соперника. Опять же, игра расставит всё на свои места – для нас и для них это будет своеобразный финал.

На смену Черчесову в зал пришёл нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Форвард был лаконичен в своей оценке матча и сразу после этого покинул зал, не дав журналистам возможности задать вопросы.

— Очевидно, я очень рад. Мы знали, что игра будет сложной против очень сложной команды. Мы счастливы, ведь Португалия впервые побеждает в России. Мы играли в гостях, болельщики давили на нас. Но мы вышли победителями, у нас 4 очка, и можно поздравить нашу команду.

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Следом за Роналду в пресс-центре появился наставник португальцев Фернанду Сантуш. Специалист был более расположен к прессе – на этот раз беседа получилась развёрнутой:

— В игре с Мексикой мы забили дважды, но всё же не смогли победить, а сейчас нам хватило для победы одного гола — я определённо более доволен. В первом тайме мы сыграли здорово кроме десятиминутки перед перерывом. Во втором тайме Россия создала для нас проблемы, выпустив двух высоких игроков. Мы были вынуждены поменять Рафаэла, нам не хватало свежих игроков в центре. Но что мы могли сделать — сделали, и этого хватило для победы.

— Известно, что Криштиану высоко оценивает игру Андре Силвы как партнёра на поле. Как вы оцените его игру? Есть ли у него перспективы играть с первых минут и дальше?
Криштиану Роналду играл с нами на Евро без Силвы, а потом Силва стал его партнёром по сборной. Тренер должен расставлять игроков на протяжении всего турнира. Мы изучали соперников, выбирали разных игроков для разных матчей. Первый вариант – Нани и Криштиану. Но сегодня мы выбрали вариант с Силвой.

— Вы выпустили с самого начала Бернарду Силву. Его присутствие на поле позволило более чётко пасовать?
 — Да, в «Монако» он играет на правом фланге и чувствует себя там легко и комфортно. Он сыграл впервые против Албании. Он хорошо знаком со своими партнёрами. У меня вообще хорошая группа игроков, которые сосредоточены и готовы играть ради тренера от всей души.

— Насколько тяжёлая травма у Герреро?
— Он поехал в больницу. Думаем, что он мог сломать ногу. Это большая потеря для сборной, ведь это игрок высокого качества. Посмотрим, что покажут анализы.

— Почему Роналду, пришедший на пресс-конференцию, не стал отвечать на вопросы? Существует какой-то регламент в команде, который запрещает ему отвечать на вопросы журналистов?
— Вы думаете, Роналду следует отвечать на вопросы о жизни, о семье, о «Реале»? Он здесь, чтобы говорить об игре Португалии. Понимаю, что вы все полны любопытства, но мы должны уважать личную жизнь игрока. Думаю, он правильно поступил, что не стал отвечать ни на какие вопросы.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Португалии — Футбол Сборная России — Футбол Криштиану Роналду Станислав Черчесов Фернанду Сантуш Кубок конфедераций
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21 июня 2017, среда
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