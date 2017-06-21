Ерохин: поменяться футболками с Роналду? Нужно было поблагодарить зрителей

После поражения от португальцев Джикия был уверен, что соперник сыграл не сильнее сборной России, а Глушаков настраивался на Мексику.

Перед матчем с португальцами форвард сборной России Фёдор Смолов признался, что с Криштиану Роналду меняться футболками не собирается. После лучших 10 минут нашей команды на Кубке конфедераций к нападающему «Реала» не подошёл никто. Вся команда, включая не вышедших на поле запасных и уже переодевшегося Шишкина, подошла к трибунам, заряжавшим: «Россия».

— Сегодня была суперская поддержка, — говорит Александр Ерохин. — Даже когда мы только вышли на разминку, трибуны уже скандировали: «Россия!». Это придавало положительных эмоций. Хотелось биться и показать, что мы готовы отдать все силы на поле. Трибуны заводил Черчесов, а не футболисты, потому что если бы кто-то из нас делал это, то мог бы потерять концентрацию.

— Что произошло в последние минуты матча?

— Нужно было переломить ход игры на поле. Мне кажется, нам это удалось. Мы старались действовать уверенно и агрессивно, контролировать мяч и не допускать атак, которые могли бы завершиться голом.

Невкусно, но полезно. Как Россия проиграла Португалии Невзрачная игра в первом тайме, яркая концовка второго: поражение, но всё могло быть хуже. А результат опять сделал Криштиану.

— Не было желания поменяться футболками с Роналду?

— Нужно было поблагодарить зрителей за такую поддержку. А поменяться майками – это не первостепенная задача. Сейчас разберём эту игру, все ошибки. А потом уже будем готовиться к Мексике. У нас есть ещё пара дней, будем делать всё поэтапно.

— Много слухов ходит о вашем переходе в «Зенит».

— Подготовке это не мешает.

В смешанной зоне остановился даже капитан команды Игорь Акинфеев, который сегодня сыграл за сборную 100-й матч.

— К сожалению, мы проиграли, но, несмотря на это, я всё же считаю, мы провели хороший матч. Сегодняшняя игра удалась. Может, в какие-то моменты Португалия не играла в полную силу, но это не умаляет заслуг сборной России. Сейчас у нас новая, строящаяся команда. Нам нужно набираться уверенности, чтобы смотреться целостно на фоне таких команд, как Португалия.

Спартаковец Георгий Джикия в обороне сыграл увереннее остальных. И после матча остался убеждён, что португальцы не превзошли сборную России.

— Не сказал бы, что по игре португальцы были сильнее. Сложно ли было играть против Роналду? Нормально. Он и справа, и в центре бегал. Я не всегда должен был его прикрывать.

— Что случилось в моменте с Пепе?

— Да ничего! Просто чуть-чуть поборолись, я нарушил правила.

— Зачем выходить на поле, если волнуешься? — Роман Шишкин, начинавший матч в опорной зоне, был спокоен. — Мы играли против действующих чемпионов Европы, поэтому было непросто. Где-то немного не успевали в подборе, поэтому было немало свободных зон, не успевали при выходе из обороны в атаку.

Денис Глушаков остался не слишком расстроен результатом и уже думает о завтрашней тренировке на «Арене ЦСКА».

— Нет ничего страшного, что мы проиграли чемпионам Европы, — говорит спартаковец. — Жизнь продолжается, надо двигаться вперёд. Впереди тяжёлый матч с мексиканцами, будем готовиться уже, наверное, с сегодняшнего дня.