Ерохин: поменяться футболками с Роналду? Нужно было поблагодарить зрителей

Перед матчем с португальцами форвард сборной России Фёдор Смолов признался, что с Криштиану Роналду меняться футболками не собирается. После лучших 10 минут нашей команды на Кубке конфедераций к нападающему «Реала» не подошёл никто. Вся команда, включая не вышедших на поле запасных и уже переодевшегося Шишкина, подошла к трибунам, заряжавшим: «Россия».
— Сегодня была суперская поддержка, — говорит Александр Ерохин. — Даже когда мы только вышли на разминку, трибуны уже скандировали: «Россия!». Это придавало положительных эмоций. Хотелось биться и показать, что мы готовы отдать все силы на поле. Трибуны заводил Черчесов, а не футболисты, потому что если бы кто-то из нас делал это, то мог бы потерять концентрацию.
— Что произошло в последние минуты матча?
— Нужно было переломить ход игры на поле. Мне кажется, нам это удалось. Мы старались действовать уверенно и агрессивно, контролировать мяч и не допускать атак, которые могли бы завершиться голом.
— Не было желания поменяться футболками с Роналду?
— Нужно было поблагодарить зрителей за такую поддержку. А поменяться майками – это не первостепенная задача. Сейчас разберём эту игру, все ошибки. А потом уже будем готовиться к Мексике. У нас есть ещё пара дней, будем делать всё поэтапно.
— Много слухов ходит о вашем переходе в «Зенит».
— Подготовке это не мешает.
В смешанной зоне остановился даже капитан команды Игорь Акинфеев, который сегодня сыграл за сборную 100-й матч.
— К сожалению, мы проиграли, но, несмотря на это, я всё же считаю, мы провели хороший матч. Сегодняшняя игра удалась. Может, в какие-то моменты Португалия не играла в полную силу, но это не умаляет заслуг сборной России. Сейчас у нас новая, строящаяся команда. Нам нужно набираться уверенности, чтобы смотреться целостно на фоне таких команд, как Португалия.
Спартаковец Георгий Джикия в обороне сыграл увереннее остальных. И после матча остался убеждён, что португальцы не превзошли сборную России.
— Не сказал бы, что по игре португальцы были сильнее. Сложно ли было играть против Роналду? Нормально. Он и справа, и в центре бегал. Я не всегда должен был его прикрывать.
— Что случилось в моменте с Пепе?
— Да ничего! Просто чуть-чуть поборолись, я нарушил правила.
— Зачем выходить на поле, если волнуешься? — Роман Шишкин, начинавший матч в опорной зоне, был спокоен. — Мы играли против действующих чемпионов Европы, поэтому было непросто. Где-то немного не успевали в подборе, поэтому было немало свободных зон, не успевали при выходе из обороны в атаку.
Денис Глушаков остался не слишком расстроен результатом и уже думает о завтрашней тренировке на «Арене ЦСКА».
— Нет ничего страшного, что мы проиграли чемпионам Европы, — говорит спартаковец. — Жизнь продолжается, надо двигаться вперёд. Впереди тяжёлый матч с мексиканцами, будем готовиться уже, наверное, с сегодняшнего дня.