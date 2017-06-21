Как девочка-инвалид из России принесла удачу Криштиану Роналду

Португалия с минимальным счётом победила Россию (1:0). О трогательной акции перед матчем и других ярких эпизодах игры – в нашей фотоленте.

21 июня на стадионе «Спартак» в Москве национальная команда России в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций уступила сборной Португалии со счётом 0:1. Лидера сборной Португалии Криштиану Роналду на поле вывела 10-летняя Полина Хаерединова. Девочка с ограниченными возможностями передвигается в инвалидном кресле, но ведёт активный образ жизни.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии трогательной акции и другие яркие моменты игры Россия – Португалия, подготовленные специальными фотокорреспондентами Александром Сафоновым, Александром Мысякиным и Денисом Тыриным.

«Чемпионат» совместно с Парком Горького запустил фотопроект «Футбол это…». Выставка посвящена футбольным болельщикам со всего мира. Твоя фотография может встать в один ряд с портретами болельщиков с крупных футбольных турниров! Сделай крутое фото на стадионе или рядом с ним, ставь хэштег #champ2017, выложи фото в социальных сетях.

Самые яркие и креативные работы будут размещены на выставке. Конкурс продлится с 17 июня по 2 июля. С 7 июля победители смогут найти себя на специальном стенде.