Теперь нам нужна победа или чудо. Как Мексика выиграла у Новой Зеландии

Невкусно, но полезно. Как Россия проиграла Португалии Невзрачная игра в первом тайме, яркая концовка второго: поражение, но всё могло быть хуже. А результат опять сделал Криштиану.

Техника против физической силы

В матче Мексика – Новой Зеландия российские болельщики, пришедшие на сочинский стадион «Фишт», должны были поддержать команду Энтони Хадсона. Сборную России устраивал в общем-то любой результат, кроме победы обладателя Кубка КОНКАКАФ. Исходя из увиденного в 1-м туре, с трудом верилось в приятный сюрприз, но сами мексиканцы, похоже, всерьез опасались записного аутсайдера из-за особенностей его стиля.

— Новозеландцы сильны атлетизмом и духом. В чем-то эти ребята похожи на сборную своей страны по регби. Такие же бойцы. Они так же остервенело цепляются за каждый мяч. Не очень техничны, прямолинейны. Конечно, мои игроки выше уровнем, думаю, это всем очевидно. Однако с точки зрения физических качеств нам будет очень тяжело, – сказал главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио.

— Многие думают, что игра с Португалией – самая сложная для нас на групповом этапе. Но я не согласен. С Новой Зеландией будет даже сложнее, поскольку этот соперник обладает очень крепким характером, – поддержал тренера полузащитник Эктор Эррера.

По-видимому, проанализировав качества соперника, Осорио и решился на серьезные перестановке в основе. В стартовом составе сборной Мексики произошло сразу семь изменений, а команда в среднем стала выше на два сантиметра. Присели на скамейку Эррера, голкипер Гильермо Очоа и даже лучший бомбардир Хавьер Эрнандес. Вдобавок тренер мексиканцев учитывал и то, что новозеландцы имели на один день больше для отдыха и восстановления. Важность этого фактора доказал, в частности, второй тайм матча Россия – Португалия.

Вот так кино! Повторы и сумасшедшая развязка в матче Португалия – Мексика Во встрече сборных Португалии и Мексики впервые на Кубке конфедераций был отменён гол после подсказки видеоассистентов судьи.

Мексика теряет Сальседо

Сперва показалось, что Осорио скопировал план на игру у Станислава Черчесова. Мексиканцы действовали с тремя центральными защитниками и несколько раз попробовали быстро доставить мяч вперёд на двух нападающих (Рауля Хименеса и Орибе Перальту) длинными передачами. Но у новозеландцев теперь уже не было таких дыр в обороне, как на арене «Санкт-Петербург». Кроме того, команда Хадсона явно прислушалась к словам критиков, удивлявшихся недостатку агрессии у сборной Новой Зеландии. Против мексиканцев представители Океании очень жёстко шли в стыки, используя отмеченное Осорио превосходство в физических качествах.

Контроль мяча тоже приносил минимум плодов сборной Мексики. Связи между игроками группы атаки были разорваны, очевидно, в том числе и из-за ротации состава. Самым опасным у парней в зелёном был левый латераль Хавьер Акино. Игрок «Тигреса» замучил рывками из глубины юного Дэйна Ингэма и совершил пару-тройку опасных кроссов.

Головной болью для защитников сборной Мексики стал высокий нападающий новозеландцев Крис Вуд. Забросы на него постоянно создавали напряжение у ворот Альфредо Талаверы. Вуд должен был открывать счёт на исходе трети матча: игрок «Лидса» остался один возле цели и бил в упор, однако Талавера совершил блестящий сейв. Этот эпизод спровоцировал конфликт между тренерами команд. Дело в том, что в борьбе с Вудом получил травму Карлос Сальседо, который лежал на газоне, когда новозеландец атаковал ворота. Осорио очень эмоционально доказывал Хадсону, что его «столб» отмахнулся от защитника и призывал помнить о принципах фэйр-плей. Была ли грязная игра со стороны Вуда или нет, но сборная Мексика потеряла ценную фигуру перед встречей с Россией. Сальседо унесли в раздевалку на носилках.

После травмы партнёра мексиканцы на какое-то время «поплыли». Вуд бил-бил в слабое место и, наконец, забил. При этом гол родился благодаря ошибке Нестора Араухо, подарившего мяч перед собственной штрафной футболистам Новой Зеландии. Таким образом, по истечении 45 минут матча вероятность победы новозеландцев уже оценивалась совсем по-другому.

Повтор есть, виновных нет

Жареный петух клюнул – и сборная Мексики завелась, перестроилась, добавила в командной скорости. После перерыва мяч у мексиканцев стал ходить значительно лучше, а вскрывать оборону противника они продолжили через активных крайних игроков. Хурхен Дамм справа и особенно Акино слева не единожды переигрывали своих оппонентов, делая передачи в штрафную Стефана Мариновича. Команда Осорио била по воротам, подбирала мяч и пыталась разыграть его в толпе защитников. Наконец, Рауль Хименес забил красивый гол. Однако счёта 1:1 не было бы, если бы Вуд не запорол очередной момент. В обороне сборной Мексики периодически гуляет ветер, защитники допускают промахи при создании офсайда. Возможно, сборная России накажет мексиканцев за беспорядок, а вот Вуд в убойной позиции действительно сыграл как деревянный.

В целом качество футбола оставляло желать лучшего. Эта игра разве что результативностью напоминала встречу Мексика – Португалия. Похоже, стадион в Сочи вообще будет театром открытого футбола, ведь до этого здесь пять мячей забили австралийцы с немцами. Можно было принимать ставки, что произойдёт раньше: Осорио выпустит Чичарито или Хадсон уберёт с поля «сырого» Ингэма. Как ни странно, при 1:1 напрашивающихся замен не произошло. Тренер новозеландцев дождался того, что Акино опять легко разобрался на фланге с 18-летним игроком «Брисбен Роар» и ассистировал Перальте.

Сборная Новой Зеландии, надо отдать ей должное, не опустила рук, билась до финального свистка. Имела возможности спасти ничью. Под занавес матча возник конфликт, который едва не завершился массовой дракой. Судья Папа Гассама из Гамбии пошёл смотреть повтор, чтобы найти самых горячих в заварушке, но почему-то побоялся удалять виновных, а ограничился лишь одним «горчичником».

Результат игры российских болельщиков всё-таки не порадовал. А вот анализировать сборную Мексику по этому матчу едва ли имеет смысл. Против нас она скорее будет похожа на ту команду, которая играла с Португалией. И теперь нам надо обязательно побеждать. Или в худшем случае — играть в ничью и верить в такое чудо, как победа новозеландцев над Португалией.